Gonartroza tratată cu celule stem. Ortoped: „Infiltraţiile nu înlocuiesc recuperarea, ci sunt parte a unui tratament complex”

În primele trei stadii de evoluţie, gonartroza - degenerarea articulaţiei genunchiului determinată de uzura în timp a acesteia - poate fi tratată prin intervenţii minim invazive, denumite inflitraţii. Cea mai nouă opțiune biologică din tratamentul gonartrozei este infiltrația cu celule stem care are multiple beneficii. Recoltate chiar de la pacient, celulele stem țintesc repararea țesutului, nu doar calmarea durerii, și reprezintă astăzi vârful de gamă al infiltrațiilor pentru genunchi.

Dr. Alexandru Grecu, medic ortoped în cadrul Spitalului MedLife Craiova și chirurg cu experiență în protezarea genunchiului, subliniază că infiltrația cu celule stem este doar una dintre opțiunile unui arsenal terapeutic mai larg și că nu există o soluție universală pentru toţi pacienţii. Toate infiltrațiile sunt bune pentru pacientul potrivit, spune medicul, iar alegerea se face în cabinet, în urma unei consultații și a mai multor investigații.

Când sunt indicate infiltrațiile în tratamentul gonartrozei

Gonartroza reprezintă degenerarea articulației genunchiului determinată de uzura în timp şi poate fi tratată prin infiltrații în primele trei dintre cele patru stadii ale sale. Sunt intervenții minim invazive prin care medicul ortoped injectează în articulație anumite substanțe care ameliorează durerea și inflamația și care, împreună cu fizioterapia și kinetoterapia, amână atingerea stadiului 4 - atunci când degenerarea este severă și tratamentul devine unul chirurgical. Tratamentul se face personalizat, în funcție de problema fiecărui pacient, medicul fiind cel care decide ce substanță se potrivește fiecărui caz. Soluțiile biologice, cum sunt celulele stem și PRP-ul, pot fi combinate cu celelalte substanțe pentru reducerea inflamației și susținerea articulației. Infiltrațiile rămân, însă, doar o etapă a tratamentului: abia în stadiul 4, când articulația este grav degradată, proteza devine singura soluție, iar tratamentul de elecție este protezarea - o intervenție de artroplastie pe care medicul o efectuează în mod curent.

Infiltrațiile presupun injectarea unor substanțe direct în articulația genunchiului, astfel încât tratamentul ajunge exact la sursa durerii, scăzând intensitatea acesteia și inflamația și redând, totodată, mobilitatea piciorului.

„Când vine vorba despre tratamentul cu infiltrații, cei mai mulți pacienți întreabă care este cea mai bună substanță. De fapt, ca orice alt tratament, și infiltrațiile se fac personalizat, în funcție de problema fiecărui pacient, și nu înseamnă administrarea unei singure substanțe miraculoase, ci a mai multora, în funcție de caz. Întrebarea nu e «care e cea mai bună injecție?», ci «ce se potrivește cazului meu?». Infiltrațiile nu vindecă artroza și nu refac cartilajul deja pierdut. Ajută, însă, la reducerea simptomelor, iar prin terapiile biologice acționează asupra mediului din articulație. Spre deosebire de medicamente, care trec prin tot corpul și pot fi mai greu tolerate de pacienții cu alte afecțiuni, infiltrațiile sunt țintite direct pe zona afectată și menajează stomacul și rinichii. Rolul lor este să scadă durerea și inflamația și să redea mobilitatea, iar la mulți pacienți pot chiar amâna sau evita o operație, atunci când sunt făcute la momentul potrivit. Ele sunt, însă, o parte a unui tratament conservator complex care trebuie să includă obligatoriu fizioterapie şi kinetoterapie”, a explicat dr. Alexandru Grecu.

Medicul ortoped poate decide acest tratament doar în primele trei stadii ale gonartrozei: în primul stadiu (îndoielnic), când pot apărea osteofite incipiente, iar spațiul articular este încă păstrat, durerea apărând doar după activități fizice intense; în al doilea (ușor), când osteofitele se dezvoltă și cartilajul începe să se subțieze, iar durerile devin mai frecvente și apar la eforturi tot mai mici, însoțite de o redoare matinală scurtă care cedează după primii pași; și în al treilea stadiu (moderat), când durerea devine constantă și împiedică activitățile de zi cu zi.

„Infiltrațiile, indiferent cu ce sunt făcute, reprezintă un plan de tratament în timp, nu o singură injecție, corelat cu recuperarea bazată pe fizioterapie și kinetoterapie. Ideal este ca infiltrațiile să fie făcute tocmai pentru ca pacientului să îi fie mai ușor să facă recuperarea, o componentă esențială în tratamentul gonartrozei. În funcție de fiecare caz în parte - de stadiul artrozei, de vârsta și activitatea pacientului, de prezența sau absența inflamației și de răspunsul la alte terapii - se alege tipul de infiltrație cel mai potrivit, pentru că nu vorbim de un clasament, ci de o trusă de instrumente în care fiecare opțiune este o unealtă pentru o situație anume. Ca chirurg, cântărești bine situația: infiltrațiile sunt doar o parte din arsenal, iar atunci când ele nu mai sunt o soluție și artroza a ajuns la gradul 4, protezarea devine tratamentul de elecție și nu se trage de timp - pacientului i se explică direct că soluția corectă acum este proteza”, a subliniat dr. Grecu.

Ce substanțe se folosesc pentru infiltrațiile dedicate gonartrozei

Medicul ortoped a explicat că, în alegerea substanței care urmează să fie infiltrată, se ține cont, în primul rând, de reducerea inflamației și, ulterior, de susținerea articulației.

„Cum spuneam, fiecare substanță are rolul ei și niciuna nu se potrivește tuturor; important este să fie aleasă cea potrivită situației. De obicei, tratamentul pornește de la soluțiile biologice, uneori combinate, dar pacienților li se spune mereu că «efectul maxim» nu e garantat și nu vine la fel la toți, motiv pentru care tratamentul se reevaluează și se ajustează pe parcurs.

Celulele stem sunt cea mai nouă dintre soluțiile biologice: se recoltează chiar de la pacient și lucrează pe procesul biologic de reparare a țesutului, nu doar pe simptom. De regulă, e nevoie de o singură administrare (procedura este detaliată mai jos).

PRP-ul se prepară din sângele pacientului și lucrează tot biologic, nu doar pe simptom, ci și pentru regenerare. Felul în care e preparat contează mult. De regulă, se face o serie de două-trei ședințe, la câteva săptămâni distanță. În funcție de pacient și de răspunsul la tratament, efectul poate ține aproape un an și se poate relua.

Acidul hialuronic reface «lubrifiantul» articulației - este viscosuplimentarea. Reprezintă un sprijin de bază în artroza ușoară spre moderată, cel mai adesea ca parte dintr-un plan, nu singur. Se fac una până la trei injecții, cu efect care poate ține în jur de șase luni.

Corticoidul e un antiinflamator puternic și rapid, dar cu rol limitat. Se folosește rar, doar pe o articulație acut inflamată, și nu se repetă, pentru că în timp nu e prietenos cu cartilajul. Atunci când este folosit, se face de obicei o singură injecție, cu efect de câteva săptămâni până la două-trei luni”, a menționat medicul.

Infiltrațiile cu celule stem, administrate într-o singură injecție

Condiția de bază pentru folosirea terapiei cu infiltrații este existența unui cartilaj cu care se poate lucra biologic, mai spune medicul. Infiltrațiile cu celule stem sunt indicate în gonartroză, dar și în leziuni mai localizate de cartilaj și, în cazuri selectate, ca sprijin în probleme de menisc, în funcție de tipul leziunii.

„Pacienții au auzit de infiltrațiile cu celule stem și sunt atrași de ideea de a-și ameliora simptomele artrozei cu o soluție biologică de ultimă generație. Această infiltrație poate fi luată în calcul în orice stadiu în care nu este indicată exclusiv proteza — cu rezultate cu atât mai bune cu cât stadiul este mai mic — la pacientul care vrea să amâne sau să evite protezarea, precum și în leziunile localizate de cartilaj. Celulele se recoltează chiar de la pacient, din țesutul gras, printr-o miniliposucție; proba se prelucrează pentru a concentra partea cu potențial regenerator, iar concentratul se injectează în articulație, de obicei în aceeași ședință, în condiții sterile. Evoluția se urmărește după administrare, însă, în general, e nevoie de o singură injecție.

La Craiova, infiltrația cu celule stem în tratamentul gonartrozei este o premieră: procedura este realizată aici pentru prima dată, în cadrul Spitalului MedLife.

Infiltrația cu celule stem este folosită tocmai pentru potențialul ei regenerator — țintește repararea țesutului, nu doar calmarea durerii —, dar nu este o «minune» garantată. Rezultatul diferă de la pacient la pacient și încă se fac cercetări. La pacientul potrivit, avantajul este un efect biologic mai de durată, dintr-o singură administrare. Asta nu înseamnă, însă, că celulele stem sunt mai bune decât infiltrațiile clasice: corticoidul și acidul hialuronic țin mai mult de simptom și de mecanică, iar celulele stem și PRP-ul lucrează pe procesul biologic din interior. Se completează, nu se anulează unele pe altele”, a subliniat dr. Alexandru Grecu.

Infiltrațiile cu celule stem nu se pot face pacienților cu cancer activ, boli de sânge sau boli autoimune, gravidelor și nici în cazurile în care nu se poate recolta o probă bună, a mai spus ortopedul.

„La modul general, tratamentul cu infiltrații este contraindicat atunci când există o infecție activă sau o problemă a pielii la locul injecției ori o alergie la substanță, și se administrează cu prudență la diabetul dezechilibrat, mai ales corticoidul, și la pacienții aflați pe anticoagulante. Nu există infiltrație «de rutină», pusă oricui, ci fiecare pacient este evaluat înainte. Infiltrațiile nu înlocuiesc recuperarea: rămân importante kinetoterapia, tonifierea musculară și greutatea pacientului. De multe ori, infiltrația este cea care scade durerea suficient încât pacientul să facă recuperarea cum trebuie, pentru că mișcarea este cel mai important lucru. Toate aceste infiltrații sunt bune pentru pacientul potrivit - nu există o soluție universală, iar decizia corectă se ia în cabinet, după consultație și investigații”, a conchis medicul ortoped.

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Editor : A.D.V.