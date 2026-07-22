Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Franța

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în sud-estul Republicii Franceze că, începând cu data de 22 iulie 2026, autorităţile franceze au instituit un cod roşu de incendii de vegetaţie pentru departamentul Bouches-du-Rhone şi un cod portocaliu pentru departamentele Var, Gard, Vaucluse şi Alpes-de-Haute-Provence.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

În acest context, MAE sfătuieşte cetăţenii români să consulte informaţii actualizate în timp real cu privire la condiţiile de trafic, accesând pagina de Internet https://www.inforoute11.fr/.

De asemenea, cetăţenii români care se află în pericol sau observă un incendiu sunt sfătuiţi să apeleze numerele de urgenţă 112 sau 18.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Marsilia: +33491221787; +33491221741, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de urgenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

- Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

- Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

- Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

- Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.



MAE recomandă consultarea paginilor web: http://paris.mae.ro, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Liviu Cojan