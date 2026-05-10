Live TV

Alexandru Nazare anunţă că a avut o „discuţie foarte bună” cu S&P: Este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară

Data publicării:
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Facebook

Ministrul interimat al Finanţelor, Alenxadru Nazare, anunţă că a avut „discuţie foarte bună” cu reprezentanţii Agenţiei de rating S&P, pentru că „este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară”. „Ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani a fost consecvenţa unor politici coerente”, afirmă Nazare, precizând că atingerea obiectivelor economico-financiare „înseamnă acces la finanţare mult mai ieftină”. România va avea în următoarele luni evaluări de la Fitch, Moody’s şi S&P, iar deciziile lor pot avea „consecinţe extrem de grave pentru România”.

„La finalul săptămânii am avut o discuţie foarte bună cu S&P, împreună cu echipa Ministerului Finanţelor, care a urmat dialogurilor din ultimele zile cu celelalte agenţii de rating. În actualul context intern şi internaţional, este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară, dincolo de dezbaterile politice ale acestei perioade”, a scris, duminică, pe Facaebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, „ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani a fost consecvenţa unor politici coerente, capabile să asigure sustenabilitatea economică pe termen mediu şi lung”.

„Exact acest lucru este urmărit astăzi de agenţiile de rating: voinţa şi capacitatea autorităţilor de a continua reformele şi investiţiile asumate prin Planul Fiscal pe termen mediu, PNRR şi Programul SAFE. Atingerea acestor obiective înseamnă acces la finanţare mult mai ieftină — granturi şi împrumuturi pe termen lung, la costuri semnificativ mai reduse decât cele din pieţele financiare — pentru dezvoltarea infrastructurii critice, creşterea capacităţilor interne de producţie şi realizarea ajustării fiscale necesare reducerii deficitului de cont curent”, a explicat ministrul.

El precizează că, pentru S&P, la fel ca şi pentru celelalte agenţii, este foarte importantă menţinerea trendului şi a ritmului de ajustare fiscală.

„Rezultatele de până acum arată că direcţia actuală este una corectă, iar acestea se datorează măsurilor adoptate şi disciplinei fiscale asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Măsurile adoptate anul trecut, disciplina fiscală şi colectarea mai bună a veniturilor, într-un context macroeconomic dificil, au contribuit la o execuţie bugetară foarte bună în primul trimestru: un deficit de aproximativ 1% din PIB, la mai puţin de jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, a mai transmis Nazare.

Acesta anunţă că, în trimestrul al doilea, se aşteaptă la un volum mai mare de plăţi, atât pe componenta PNRR, cât şi în ceea ce priveşte investiţiile naţionale, ceea ce se va reflecta şi în nivelul deficitului din lunile următoare.

„Cu toate acestea, deficitul se menţine în parametrii stabiliţi până în acest moment, iar acest lucru contează foarte mult pentru finanţatori. Nu trebuie însă să ignorăm faptul că România rămâne vulnerabilă prin perspectiva negativă asociată gradului investiţional. La finalul lunii iulie, România va avea evaluarea periodică a agenţiei Fitch, în august pe cea a Moody’s, iar în octombrie pe cea a S&P. În condiţiile unei înrăutăţiri vizibile a situaţiei, oricare dintre agenţii poate convoca ad-hoc comitetul de rating, care ar putea lua o decizie cu consecinţe extrem de grave pentru România”, a mai declarat iministrul interimar al Finanţelor.

Acesta apreciază că obiectivul nostru este revenirea la o perspectivă stabilă cât mai curând, iar acest lucru depinde de menţinerea disciplinei financiare şi de capacitatea Guvernului de a prezenta un buget credibil pentru anul viitor, care să confirme traiectoria de ajustare fiscală agreată cu Comisia Europeană.

„Este important să păstrăm această direcţie şi să continuăm politicile care au început să redea încrederea partenerilor externi şi a pieţelor financiare. România are nevoie de stabilitate, consecvenţă şi credibilitate. Acestea sunt condiţiile pentru a continua dezvoltarea şi pentru a proteja costurile de finanţare ale ţării în anii următori”, a mai declarat Nazare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
george simion si calin georgescu fac declaratii
5
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Interzis pe viață! A venit "notă de plată", după scenele din Europa care au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Interzis pe viață! A venit "notă de plată", după scenele din Europa care au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Netanyahu Trump
„S-au sabotat reciproc destul de rău”: Tensiuni din ce în ce mai mari în alianța Netanyahu-Trump
alexandru nazare
„Există îngrijorări”. Nazare, despre discuțiile cu Fitch în contextul crizei politice: „România trebuie să evite orice derapaj bugetar”
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare, semnal de alarmă în plină criză politică: România nu își permite un interimat economic
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, după căderea guvernului: Reacţiile pieţelor sunt rapide, iar corecţiile vor fi costisitoare
doze vaccin pfizer biontech
Nazare, despre renegocierea contractului Pfizer: „În 2021 am avertizat. Din nefericire, avertismentele mele n-au contat”
Recomandările redacţiei
Militari canadieni.
Țara care investește masiv în apărare și își întărește armata. A fost...
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.
Președintele Iranului, despre negocierile cu SUA: „Dialogul nu...
Bolojan
Premierul Ilie Bolojan, aplaudat în Cetatea Oradea, la ieşirea...
mossad
Israel: Procurorul general se opune numirii noului șef Mossad...
Ultimele știri
Următorul pericol la granițile UE, după încetarea războiului. Avertismentul Frontex: „Se poate repeta scenariul din fosta Iugoslavie”
SUA au nevoie de încă „două săptămâni” pentru a elimina toate ţintele iraniene, anunță Trump
Momentul în care un pilot ucrainean de MiG-29 distruge o dronă rusă Shahed într-o misiune de interceptare la joasă altitudine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 63 de kilograme după un episod umilitor și pare altă persoană: "Nu puteam să urc scările din casă...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
Rapid i-a oprit renta viageră lui Rică Răducanu! “Aveam 1.500 lei, mi i-au tăiat și p-ăia! Asta e singura mea...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50
Adevărul
Animalul care a uimit cercetătorii într-o rezervație din SUA: de ce „pufoșenia albă” este atât de rară
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Pro FM
George Burcea, reacție surprinzătoare în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea postată a...
Film Now
Jerry Seinfeld susține că „Friends” s-a inspirat din sitcom-ul „Seinfeld”: „Au luat ideea și au pus oameni...
Adevarul
Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a slăbi și a nu pune kilogramele la loc. Ce arată un nou studiu
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Charlize Theron dezvăluie sacrificiul din spatele disciplinei care a format-o ca actriță: „De câteva ori am...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă