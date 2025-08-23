Reglementarea monedelor virtuale stabile, numite stablecoin, de către Statele Unite face ca și alte mari economii să se uite spre aceste active. China ia în calcul lansarea unor astfel de active susținute de yuan pentru a impulsiona utilizarea monedei sale la nivel global. În același timp, crește presiunea asupra Marii Britanii pentru a adopta o strategia națională privind monedele stabile, pentru a nu rămâne în urma Americii.

Consiliul de Stat al Chinei va analiza la finalul acestei luni un plan pentru creșterea utilizării yuanului pe piețele globale, care cuprinde și recuperarea decalajului înregistrat de Statele Unite în ceea ce privește criptomonedele stabile, potrivit unor surse citate de Reuters.

În paralel, liderii de nivel înalt se vor întâlni pentru a discuta despre internaționalizarea yuanului și pentru a defini limitele aplicării monedelor stabile în afaceri și plăți.

Dacă este aprobat, planul ar marca o schimbarea majoră în abordarea Beijingului față de activele digitale. Țara a interzis tranzacționarea și minarea criptomonedelor în 2021 din cauza îngrijorărilor legate de stabilitatea sistemului financiar.

Autoritățile de la Beijing consideră acum că monedele virtuale stabile sunt un instrument promițător pentru internaționalizarea yuanului, pe fondul influenței crescute a criptomonedelor legate de dolarul american în finanțele globale.

China aspiră de mult timp ca yuanul să obțină statutul de monedă globală, precum dolarul și euro, pentru a reflecta ponderea sa ca a doua cea mai mare economie a lumii. Cu toate acestea, controalele stricte privind capitalul pentru a gestiona fluxurile de intrare și ieșire din țară și excedentele comerciale anuale de mii de miliarde de dolari au acționat împotriva acestui obiectiv.

Platforma de plăți SWIFT arată că ponderea yuanului în tranzacțiile internaționale a scăzut la 2,88% în iunie, cea mai redusă valoare din ultimii doi ani. În schimb, dolarul american deține o pondere de peste 47 la sută.

Controalele stricte de capital și excedentele comerciale uriașe înregistrate de China sunt un obstacol important și în calea dezvoltării monedelor stabile, spun experții.

Ce sunt stablecoin-urile

Stablecoin-urile sunt un tip de criptomonedă concepută pentru a avea o valoare constantă. De obicei, sunt legate de o monedă fizică, cum ar fi dolarul american, și sunt utilizate în mod obișnuit de traderii de criptomonede pentru a transfera fonduri între token-uri. Tehnologia blockchain permite transferul non-stop, instantaneu și fără granițe de fonduri la costuri reduse, ceea ce ar putea permite monedelor virtuale stabile să perturbe transferurile zilnice tradiționale de bani și sistemele de plată transfrontaliere.

Iar aceste caracteristici ar trebui să determine și Marea Britanie să elaboreze o strategie națională privind monedele stabile pentru a încuraja adoptarea acestora și a evita să rămână în urma Statelor Unite. Reprezentanții industriei susțin că o strategie națională ar putea consolida poziția Londrei ca centru financiar global, ar genera noi fluxuri de venituri din taxe și schimburi valutare și ar sprijini cererea pentru obligațiuni guvernamentale prin canale digitale.

Piața mondială a monedelor stabile este estimată în prezent la 247 de miliarde de dolari, iar stablecoin-urile susținute de dolar reprezintă peste 99% din total. Standard Chartered Bank susține că piața criptomonedelor stabile ar putea creşte la 2.000 de miliarde de dolari până în 2028.

