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Video Îngrijorări privind un nou nivel istoric al cursului valutar leu-euro. Moneda națională continuă să se deprecieze pe interbancar

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curs valutar leu euro
Foto: GettyImages
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Leul se depreciază, miercuri, față de euro, pe piața interbancară. Moneda națională a sărit de pragul de 5,28 lei, depăşind astfel cea mai mare valoare din istorie înregistrată la cursul BNR.

Cursul leu/ euro la casele de schimb valutar este în continuare conform cursului BNR din ziua precedentă, la 5,26 lei. Astăzi se situează la peste 5,27 lei, apărând îngrijorări legate de faptul că s-ar putea să fie doborât un record istoric, ultima oară înregistrat pe data de 6 mai, în momentul în care a căzut Guvernul Bolojan. Atunci a fost înregistrat un euro la 5,268 lei. 

Miercuri un euro se tranzacționează pe piața interbancară la peste 5,27 de lei, adică s-ar putea să fie înregistrat acest record istoric inclusiv în cursul oficial al Băncii Naționale, care va fi anunțat la ora 13:00. 

Dacă în continuare vor fi tranzacții interbancare la această cotație, inclusiv schimbul valutar, cel care este făcut de către cetățenii români, va fi influențat și, automat, la orele după-amiezii cursul leu/ euro va crește la casele de schimb valutar. 

Editor : A.C.

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