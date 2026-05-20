Live TV

Ce arată analiza Guvernului privind proiectele din PNRR. Bolojan cere urgentarea plăților pentru spitale

Data actualizării: Data publicării:
1779266132original_govr6861
Investițiile și reformele asumate prin PNRR, analizate la Palatul Victoria sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan. Sursa foto: Guvernul României
Din articol
Ministerul Finanțelor trebuie să asigure fluxul de plăți România pregătește negocierile finale cu Comisia Europeană

Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut miercuri tuturor coordonatorilor de investiții și reforme din PNRR să transmită rapid necesarul de finanțare către Ministerul Finanțelor, pentru a fi asigurate fondurile necesare continuării proiectelor. Guvernul avertizează că există o situație specială la Ministerul Sănătății, unde mai multe Hotărâri de Guvern restante trebuie aprobate de urgență, astfel încât spitalele finanțate prin PNRR să poată fi finalizate până la sfârșitul lunii august.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, au fost analizate investițiile și reformele din domeniile educației, sănătății, lucrărilor publice, energiei, economiei și digitalizării, precum și reformele legate de decarbonizare, reducerea întârzierilor din transportul feroviar și salarizarea din sistemul bugetar.

„Este nevoie de promovarea în regim de urgenţă a mai multor Hotărâri de Guvern restante, care să asigure efectuarea plăţilor, factor esenţial pentru continuarea lucrărilor astfel încât spitalele finanţate din PNRR să fie finalizate până la sfârşitul lunii august, potrivit termenului asumat”, a transmis Guvernul.

Ministerul Finanțelor trebuie să asigure fluxul de plăți

În cadrul ședinței, Ilie Bolojan le-a cerut tuturor coordonatorilor de reforme și investiții să analizeze necesarul de finanțare care trebuie asigurat de la bugetul de stat, complementar fondurilor europene.

„Pe baza acestor informaţii, Ministerul Finanţelor va asigura resursele bugetare necesare pentru asigurarea fluxului de plăţi pentru proiectele din PNRR”, potrivit Executivul.

Guvernul a anunțat și ajustări organizatorice la nivelul ministerelor pentru suplimentarea personalului care verifică cererile de plată.

„La nivelul ministerelor se vor face ajustările organizatorice în măsură să asigure resursa umană pentru verificarea cererilor de plată şi, dacă va fi cazul, ministerele care înregistrează întârzieri vor fi sprijinite de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, se mai arată în comunicat.

România pregătește negocierile finale cu Comisia Europeană

Guvernul a anunțat că ministerele și-au coordonat pozițiile înaintea negocierilor care vor avea loc la Bruxelles pe 22 mai cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Tema o reprezintă versiunea finală a PNRR, iar obiectivul Guvernului României este să valorifice integral fondurile disponibile pentru proiectele de investiţii, atât cele nerambursabile, cât şi componenta de împrumut”, au transmis reprezentanții Executivului.

Potrivit Guvernului, după aprobarea cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare al PNRR a depășit 60%.

România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro prin cererile de plată 5 și 6, bani care includ atât granturi, cât și împrumuturi.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat vicepremierul Oana Gheorghiu și miniștrii Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, Radu Miruță, Cseke Attila, Mihai Dimian și Irineu Darău.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Kelemen Hunor.
5
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Digi Sport
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Opinia românilor despre medierea lui Nicușor Dan în criza politică: câți se declară nemulțumiți de președinte (sondaj INSCOP)
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna exclude „în proporție de 90%” scenariul anticipatelor: „Ar aduce un beneficiu doar AUR”
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
UDMR nu vrea să mai guverneze cu PSD. Kelemen Hunor: Ar însemna să fim la mâna celor de la AUR. Nu accept așa ceva
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de trafic de influență privind alocarea banilor din programul SAFE
claudiu manda
Claudiu Manda, secretar general al PSD, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Politica nu înseamnă planuri de viitor pe persoană fizică”
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
Cine ar putea vorbi cu Putin în numele Europei: opțiunile luate în...
Senat 1
Proiectul care anula legile care interzic organizațiile fasciste și...
cutremur turcia
Cutremur în Turcia. Seismul s-a simțit destul de puternic, iar unii...
Alexandra Căpitănescu
Alexandra Căpitănescu, la Digi24: „Publicul va cumpăra bilete la...
Ultimele știri
Nestle și Danone sunt acuzate că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase pentru sugari
Angajații APIA critică revizuirea lunară a sporului de 40% pentru fonduri europene: „O măsură abuzivă”
Garry Kasparov: „Dacă are noroc, NATO ar putea să adere la Ucraina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Gemeni pe 21 mai. Ce îi așteaptă pe acești nativi în următoarea perioadă
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Universitatea Craiova să meargă mai departe în Liga Campionilor...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Theodor Paleologu: Adevărul despre Nicușor Dan și criza politică
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi semnează
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
O îmbrățișare caldă și un sărut pe obraz. Prietenii Robert Downey Jr. și Paul Bettany, moment viral la o gală...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
Digi FM
„Bangaranga” s-a auzit în centrul Sofiei. Petrecere grandioasă în onoarea câştigătoarei Eurovision. Dara...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Sebastian Stan, mișcat de reacția publicului la colaborarea lui cu Cristian Mungiu. "Fjord", primit cu ovații...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...