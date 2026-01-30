Live TV

Video Arest preventiv și arest la domiciliu pentru reprezentanții firmei implicați în schema de tip Nordis, cu prejudiciu de 330.000 de euro

Data actualizării: Data publicării:
Digi 24_2026_01_30_09_05_51

Unul dintre cei doi reprezentanţi ai societăţii de intermedieri imobiliare care au înşelat opt persoane cu 330.000 de euro, printr-o schemă de tip Nordis, bazată pe antecontracte de vânzare pentru apartamente deja vândute sau ipotecate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în timp ce celălalt a fost plasat în arest la domiciliu.

ACTUALIZARE Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cei doi sunt acuzaţi de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2024 - iunie 2025, suspecţii au indus în eroare opt persoane, pretinzând în mod mincinos că şapte apartamente din comuna Chiajna, judeţul Ilfov, sunt libere de sarcini, deşi acestea erau deja promise sau vândute altor persoane, figurau ca fiind ipotecate ori aveau interdicţie de înstrăinare.

În aceste condiţii, cei doi au reuşit să încheie 13 antecontracte de vânzare şi să obţină în mod injust peste 330.000 de euro, echivalentul a aproximativ 1.650.000 de lei.

De asemenea, în perioada noiembrie - decembrie 2025, unul dinte inculpaţi a falsificat două ordine de plată, pe care le-a comunicat unuia dintre păgubiţi, potrivit sursei citate.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O fraudă imobiliară parcă trasă la indigo cu cazul Nordis este acum anchetată de autorități. Mai multi oameni ar fi plătit avas pentru apartamente care, de fapt, nu puteau fi vândute. Prejudiciul depășește 330.000 de euro. Doi suspecți au fost deja duși la audieri, anunță Digi24.

Suspecții, reprezentați ai unei firme imobiliare, convingeau oamenii să cumpere apartamente în complexul din Ilfov prin oferte extrem de avantajoase. Ei le-ar fi spus clienților că, în primă etapă, nu ar fi necesară apelarea la un notar, astfel încât costurile să fie mai mici. Victimele au plătit un avans de mii de euro, ca să-și asigure, credeau ele, vânzarea.

Suspecții ar fi promis apartamente care aveau probleme juridice, actele erau încheiate doar între părți, nu și la notar, iar banii erau încasați fără documente care să ateste plata.

Potrivit anchetatorilor, apartamentele fie figurau ca ipotecate, fie erau deja vândute sau promise deja, prin aceeași metodă, altor oameni.

„Mi-a arătat un apartament, numărul 18 parcă, acum doi ani si patru luni. Am făcut un contract, mi-a zis că are niște probleme și că nu se pot vira banii pe firmă și mi-a arătat și o împuternicire. I-am trimis cei 10.000 de euro. A spus că nu sunt gata actele, ne-a tot prelungit, dacă pot să-i mai dau încă 4.000 (de euro) că imi dă o parcare gratis”, a povestit o persoană pagubită reporterului Digi24 Olivia Onesemeniuc.

„Legătura am luat-o din anunțurile pe care le-am găsit pe blocul cartierului, ne-am întâlnit cu dânsul, s-a plătit un avans, termenul de livrare era la jumatatea anului anterior, nu s-a respectat termenul motivând că nu are echipa care să finalizeze apartamentul respectiv și tot amâna, că sunt probleme cu documentele, că urmeaza să iasă CF-ul (certificatul fiscal, n.r.)”, a declarat un alt client păgubit.

Suspecții de la firma de imobiliare au tot amânat însă predarea caselor, sub diverse pretexte.

„După luni de zile, că e vorba de acum doi ani si patru luni, cu prelungiri, am făcut act adițional la contractul respectiv: Nu este gata apartamentul ala, dar poate să-mi dea alt apartament. Cred că am vreo 3-4 acte de vânzare - cumpărare, nu prin notariat. Iar la cel mult o luna o lună, când ne-am întâlnit cu el ne-a spus că da, apartamentul pe care trebuia să-l luați a fost ipotecat, dar din luna august ipoteca a fost ridicată, nu mai există ipotecă pe imobilul respectiv. A urmat apoi să fie solicitate avizul pentru gaze, avizul pentru lumina, că nu pot fi vândute apartamentele fără avizele respective și acesta ar fi motivul pentru care s-a tot întârziat. Actele s-au semnat la biroul de vânzări”, a mai explicat clientul.

Cel puțin opt persoane au fost păcălite în acest fel. Victimele ar fi pierdut în total peste 330.000 de euro. Cei doi suspecți au fost identificați și sunt acum anchetați.

Editor : A.D. | B.E.

