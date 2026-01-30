Zelenski acuză Europa că a întrerupt aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană și a provocat un colaps energetic în Ucraina (FT)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că partenerii europeni au lăsat efectiv sistemul de apărare aeriană al Ucrainei neprotejat într-un moment critic, în timp ce rachetele balistice rusești au lovit infrastructura energetică a țării și au împins-o „la un pas de o pană de curent”, scrie Financial Times.

Președintele ucrainean a declarat joi seara reporterilor că rachetele interceptoare Pac-3 pentru sistemele de apărare aeriană Patriot ale Ucrainei, care fuseseră promise de partenerii europeni, au sosit cu o zi întârziere din cauza unei plăți neefectuate, ceea ce a dus la faptul că mulți ucraineni au rămas fără energie electrică, încălzire și apă în cea mai rece iarnă a războiului.

„Tranșa din cadrul inițiativei PURL [Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei] nu a fost plătită. Rachetele nu au sosit”, a spus el, fără a numi țara presupusă responsabilă.

Zelenski părea să se refere la atacul Rusiei din 20 ianuarie, în care 34 de rachete balistice și de croazieră au fost lansate asupra Ucrainei, potrivit forțelor aeriene ale țării. Munițiile de interceptare Pac-3 sunt singurele din arsenalul Kievului care sunt capabile să doboare rachete balistice.

Zelenski avertizase în 16 ianuarie

Zelenski a avertizat pe 16 ianuarie că stocurile de muniție pentru apărarea aeriană a țării erau pe cale să se epuizeze, spunând că până în acea dimineață, mai multe sisteme rămăseseră fără rachete.

Printre contribuitorii la PURL se numără Germania, Norvegia, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Canada, Luxemburg, Portugalia, Slovenia și Spania.

Doi oficiali occidentali informați cu privire la operațiunile inițiativei PURL au declarat că afirmația lui Zelenski nu era corectă, dar au refuzat să furnizeze detalii.

NATO nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii pe această temă, precizează Financial Times.

Inițiativa a fost lansată anul trecut de SUA și NATO pentru a achiziționa sisteme americane de apărare aeriană și alte arme esențiale pentru ca Ucraina să se apere împotriva atacurilor rusești, utilizând fonduri comune ale statelor europene.

Frustrare față de plata neefectuată

Zelenski a declarat că discursul său dur de la Forumul Economic Mondial de la Davos din această lună, în care a criticat aliații europeni, a fost o exprimare a frustrării sale față de plata neefectuată. Rusia a reușit să perturbe alimentarea cu energie electrică și apă a Kievului deoarece „unitățile noastre de apărare aeriană împotriva atacurilor balistice sunt goale – pur și simplu goale”, a spus Zelenski.

„Imaginați-vă următoarea situație: știu că rachetele balistice se îndreaptă spre infrastructura noastră energetică, știu că sistemele Patriot sunt desfășurate și știu că nu va mai fi energie electrică, deoarece nu există rachete care să le intercepteze”, a spus el, descriind situația din această lună.

El a adăugat: „Aceasta este situația în care mă aflu. Și negociez pentru rachete Pac-3 care vor sosi la o zi după ce vom fi aduși în pragul unei pene de curent”.

„Terorism energetic”

Oficialii ucraineni au acuzat Rusia de „terorism energetic” prin atacarea centralelor electrice și a instalațiilor de gaz în mijlocul celei mai aspre ierni din acest război. Ei au spus că Moscova încearcă să forțeze Kievul să cedeze, în timp ce administrația Trump a împins părțile beligerante la negocieri de pace, în efortul de a pune capăt războiului pe scară largă al Rusiei, care va intra în al cincilea an luna viitoare.

Zelenski a spus că interceptorii „ar fi trebuit să sosească cu o lună mai devreme”, când Kievul a primit informații din satelit de la partenerii săi occidentali care arătau „că rachetele balistice sunt în curs de lansare”.

„Știu că rachetele balistice vor fi lansate, iar partenerii știu că unitățile mele de apărare aeriană sunt goale. NASAMS gol, Patriot gol”, a spus el, amintindu-și momentul în care a realizat la începutul acestei luni că stocurile Ucrainei de muniție de interceptare erau pe terminate.

Discurs „emoțional”

Recunoscând că vorbește „emoțional”, el a spus că de aceea este important ca Ucraina și Europa „să fie pe aceeași lungime de undă, astfel încât totul să fie eficient și oportun”.

Kaja Kallas, șeful diplomației UE, a declarat joi, după o reuniune a miniștrilor de Externe ai UE pentru a discuta despre creșterea sprijinului acordat Ucrainei, că capitalele europene „trebuie să-și epuizeze și mai mult stocurile de apărare aeriană”, având în vedere că Ucraina se confruntă cu o „catastrofă umanitară” în această iarnă.

Declarațiile lui Zelenski au venit în contextul în care Kremlinul a afirmat că președintele american Donald Trump i-a cerut lui Vladimir Putin să înceteze focul asupra Kievului timp de o săptămână, în contextul temperaturilor extrem de scăzute.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, nu a precizat dacă Putin a acceptat cererea sau când a fost formulată aceasta de Trump, dar a adăugat că președintele SUA i-a cerut lui Putin să înceteze focul timp de o săptămână „pentru a crea condiții favorabile pentru desfășurarea negocierilor” între oficialii ruși și ucraineni la Abu Dhabi.

Țările au purtat discuții trilaterale cu SUA în capitala Emiratelor Arabe Unite săptămâna trecută și urmează să se întâlnească pentru o a doua rundă la sfârșitul lunii februarie.

Trump a declarat joi, în cadrul unei ședințe televizate a cabinetului, că „i-a cerut personal președintelui Putin să nu tragă asupra Kievului și a orașelor și localităților timp de o săptămână, în această perioadă de frig extrem [...]. Și el a fost de acord să facă acest lucru. Și trebuie să vă spun că a fost foarte frumos”.

În noaptea de joi spre vineri, sirenele de raid aerian din Kiev au tăcut, iar Rusia părea să respecte acordul. Forțele aeriene ucrainene nu au raportat atacuri cu rachete sau drone în mare parte a țării, inclusiv în capitală.

Cu toate acestea, 111 drone și o rachetă au fost lansate în zonele din jurul regiunilor de pe frontul de est. Nu a fost clar imediat dacă au fost vizate infrastructuri critice.

Editor : M.C