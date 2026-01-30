Live TV

Armata israeliană a recunoscut că numărul victimelor din Gaza se ridică la aproximativ 70.000 (Reuters)

Cartier din Gaza distrus de război Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Armata israeliană a recunoscut că aproximativ 70.000 de palestinieni au fost uciși în timpul războiului din Gaza, după ce anterior pusese la îndoială numărul victimelor raportat de autoritățile sanitare din enclavă, au informat vineri mass-media israeliene, citând oficiali militari de rang înalt, scrie Reuters.

După doi ani de război, înalți oficiali militari s-au aliniat pentru prima dată la o actualizare a Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, afirmând că estimează că aproximativ 70.000 de locuitori din Gaza au fost uciși, fără a include persoanele dispărute, subliniind în același timp că eforturile de a distinge teroriștii de civili sunt în curs de desfășurare.

Organizația Națiunilor Unite a acceptat de mult timp ca fiind exacte cifrele privind numărul victimelor înregistrate de autoritățile sanitare din Gaza. Israelul a pus la îndoială aceste cifre, argumentând că Ministerul Sănătății din enclavă era condus de mișcarea teroristă Hamas și nu era de încredere, scrie Reuters.

Ministerul Sănătății din Gaza publică numele și vârsta persoanelor înregistrate ca fiind ucise. Acesta afirmă că numărul victimelor se ridică la peste 71.000, inclusiv peste 480 de persoane ucise în atacurile israeliene de la începutul armistițiului negociat de SUA în octombrie.

Acesta afirmă că multe alte mii de persoane sunt încă îngropate sub dărâmăturile orașelor distruse din Gaza. Nu face distincție între civili și combatanți, dar a identificat majoritatea morților ca fiind femei sau copii, scrie Reuters.

Citând o o ședință de informare de joi cu înalți oficiali militari, site-ul de știri israelian Ynet și alte publicații importante au relatat că armata israeliană a adoptat o estimare similară.

„În estimarea noastră, aproximativ 70.000 de locuitori din Gaza au fost uciși în timpul războiului, fără a include persoanele dispărute”, a declarat un oficial, citat de Ynet.

„În prezent, facem eforturi pentru a distinge între teroriști și cei care nu au fost implicați”, a mai spus oficialul, potrivit sursei citate.

Solicitat să comenteze, armata israeliană a declarat că „detaliile publicate nu reflectă datele oficiale ale Forțelor de Apărare Israeliene”.

Aceasta a adăugat: „Orice informație sau raport pe această temă va fi difuzat prin canale oficiale și ordonate”.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul, a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel, majoritatea civili, potrivit datelor israeliene. Peste 470 de soldați israelieni au murit în timpul războiului, mai scrie Reuters.

