Live TV

Video Programul „Noua casă”, condiții dezavantajoase față de alte credite. Criteriile au rămas neschimbate, dar locuințele s-au scumpit

Data actualizării: Data publicării:
blocuri
„Noua casă” a devenit prea mică pentru noile prețuri. Foto: Captură video

Programul „Noua casă”, pentru care statul a alocat un buget de 500 de milioane de lei este un adevărat fiasco. Criteriile au rămas neschimbate. Avansul de 5% este valabil doar pentru creditele mai mici de 70.000 de euro. La acești bani însă nu se mai găsesc locuințe.

Programul „Noua Casă”, cel care ar trebui să vină în ajutorul tinerilor, pare că mai mult îi încurcă. Singurul lucru rămas avantajos la acest program este faptul că avansul este de doar 5%. Pentru a beneficia însă de acest avantaj al avansului de 5%, valoarea creditului ipotecar și, automat, a locuinței trebuie să fie de cel mult 70.000 de euro. 

„Dacă ne raportăm la piața din București, în prezent media de piață a prețurilor pe metru pătrat o regăsim undeva în jur de 2.300 de euro. Dacă ne ducem cu gândul spre zona de rezidențial nou, care s-ar lega cumva de «Noua casă», prețurile se duc și mai mult de-atât. Avem o medie de 2.600-2.700 de euro”, spune Mădălina Angheloiu, purtător de cuvânt al Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (APAIR). 

Asta înseamă că inclusiv o garsonieră de 35 de metri pătrați nu s-ar încadra în bugetul alocat. Separat, tinerii din ziua de azi au așteptări și planuri mult peste această sumă. 

- „Aș vrea să-mi iau direct casă cu mai multe camere, ca să am spațiu pentru copii, pentru activități și așa mai departe, ca să nu trebuiască mai încolo să fac alt credit. Eu aș vrea undeva la 250.000 de euro”. 

Inclusiv dobânzile oferite de bănci sunt mai atractive decât cele prin programul „Noua Casă”. 

„Creditul «Prima casă», cu dobândă variabilă, care ar fi în jurul a 7,58% versus un credit ipotecar standard cu dobândă de 4,99% și după perioada de dobândă fixă de 1,9%, care este sub marja de «Prima casă», diferența de rată pentru primii 3 ani ar fi de 508 lei, iar după această perioadă ar fi undeva în jurul a 64 de lei pe lună”, spune Dragoș Macarin, broker de credite. 

Marina, spre exemplu, a preferat un credit ipotecar simplu, cu un avans de 15%, în detrimentul unui credit prin programul finanțat de stat. 

-„La «Prima casă» știu că poate să crească. Am făcut credit pe 10 ani, cu rată fixă pe 5 ani, și am rata de 17 milioane (1.700 RON – n.red.) pe lună”. 

Anul trecut, programul s-a desfășurat la fel de dezastruos. Din totalul bugetului alocat s-au consumat doar 7% din fonduri. 

„Au fost exact 35 de milioane de lei valoarea totală a sumei acordate, din care valoarea garanției acordate de către noi a fost de 30.841.000. Asta înseamnă puțin peste 110 credite acordate pe parcursul anului trecut. 

Asta, comparativ cu 340.000 de credite acordate în ultimii 17 ani de când funcționează acest program «Noua casă»”, a afirmat Cătălin Leonte, directorul Fondului Național de Garantare. 

Bugetul alocat programului de la stat este de 500 de milioane de lei anul acesta, identic cu cel din 2025. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
5
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!
Digi Sport
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0700028954
Șefa BCE avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și scumpirea energiei continuă să afecteze economia: „Inflația rămâne ridicată”
Ionut Dumitru
Ionuț Dumitru avertizează asupra riscului de retrogradare a României: „Dacă schimbăm direcția, ratingul va fi redus”
În ce condiții poți închiria o locuință chiar dacă creditul nu este achitat integral. Foto Getty Images
În ce condiții poți închiria o locuință dacă nu ai achitat integral creditul. Explicațiile avocaților pentru proprietari
Titluri de stat Tezaur. Foto- Facebook
Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR. Românii pot investi din 11 mai în titluri de stat cu dobânzi de până la 7,40%
supermarket
Instabilitatea politică riscă să aducă scumpiri și rate mai mari. Nicolae Istudor, rectorul ASE: „Toți cetățenii vor fi afectați”
Recomandările redacţiei
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Planul nuclear al lui Macron menit să-l facă pe Putin „să se...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dragoș Pîslaru, către sindicate, după publicarea legii salarizării...
Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga.
SUA intenționează să reducă numărul de bombardiere strategice și nave...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
Ultimele știri
România aşteaptă sprijin imediat şi un buget pentru agricultură mai consistent pe termen lung din partea UE, spune Tanczos Barna
Sindicaliștii din Sănătate, protest joi la Ministerul Muncii: Forma publicată e cea mai proastă variantă a viitoarei legi a salarizării
SpaceX a cerut Pentagonului o sumă de cinci ori mai mare pentru serviciile Starlink în timpul războiului cu Iranul. De ce au cedat SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: &quot;Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii...
Fanatik.ro
Caniculă în Europa, recordurile istorice ale lunii mai au fost doborâte. Climatolog: „E posibil să fim şi noi...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
FCSB, absențe de marcă pentru derby-ul cu Dinamo de Conference League! Ce prime le-a pregătit Gigi Becali...
Adevărul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i vinde pe marginea drumului
Playtech
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
Pro FM
Phil Collins, noi dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Ce spune despre posibilitatea unei reveniri pe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Ce este steaua albastră de lângă Lună, vizibilă pe cer în această seară: este de 12.000 de ori mai...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care români vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special