Programul „Noua casă”, pentru care statul a alocat un buget de 500 de milioane de lei este un adevărat fiasco. Criteriile au rămas neschimbate. Avansul de 5% este valabil doar pentru creditele mai mici de 70.000 de euro. La acești bani însă nu se mai găsesc locuințe.

Programul „Noua Casă”, cel care ar trebui să vină în ajutorul tinerilor, pare că mai mult îi încurcă. Singurul lucru rămas avantajos la acest program este faptul că avansul este de doar 5%. Pentru a beneficia însă de acest avantaj al avansului de 5%, valoarea creditului ipotecar și, automat, a locuinței trebuie să fie de cel mult 70.000 de euro.

„Dacă ne raportăm la piața din București, în prezent media de piață a prețurilor pe metru pătrat o regăsim undeva în jur de 2.300 de euro. Dacă ne ducem cu gândul spre zona de rezidențial nou, care s-ar lega cumva de «Noua casă», prețurile se duc și mai mult de-atât. Avem o medie de 2.600-2.700 de euro”, spune Mădălina Angheloiu, purtător de cuvânt al Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (APAIR).

Asta înseamă că inclusiv o garsonieră de 35 de metri pătrați nu s-ar încadra în bugetul alocat. Separat, tinerii din ziua de azi au așteptări și planuri mult peste această sumă.

- „Aș vrea să-mi iau direct casă cu mai multe camere, ca să am spațiu pentru copii, pentru activități și așa mai departe, ca să nu trebuiască mai încolo să fac alt credit. Eu aș vrea undeva la 250.000 de euro”.

Inclusiv dobânzile oferite de bănci sunt mai atractive decât cele prin programul „Noua Casă”.

„Creditul «Prima casă», cu dobândă variabilă, care ar fi în jurul a 7,58% versus un credit ipotecar standard cu dobândă de 4,99% și după perioada de dobândă fixă de 1,9%, care este sub marja de «Prima casă», diferența de rată pentru primii 3 ani ar fi de 508 lei, iar după această perioadă ar fi undeva în jurul a 64 de lei pe lună”, spune Dragoș Macarin, broker de credite.

Marina, spre exemplu, a preferat un credit ipotecar simplu, cu un avans de 15%, în detrimentul unui credit prin programul finanțat de stat.

-„La «Prima casă» știu că poate să crească. Am făcut credit pe 10 ani, cu rată fixă pe 5 ani, și am rata de 17 milioane (1.700 RON – n.red.) pe lună”.

Anul trecut, programul s-a desfășurat la fel de dezastruos. Din totalul bugetului alocat s-au consumat doar 7% din fonduri.

„Au fost exact 35 de milioane de lei valoarea totală a sumei acordate, din care valoarea garanției acordate de către noi a fost de 30.841.000. Asta înseamnă puțin peste 110 credite acordate pe parcursul anului trecut.

Asta, comparativ cu 340.000 de credite acordate în ultimii 17 ani de când funcționează acest program «Noua casă»”, a afirmat Cătălin Leonte, directorul Fondului Național de Garantare.

Bugetul alocat programului de la stat este de 500 de milioane de lei anul acesta, identic cu cel din 2025.

