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Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție TEZAUR. Ce dobânzi primesc investitorii

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Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Tezaur. Foto: Facebook / Ministerul Finanțelor
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Din articol
Ce avantaje au investițiile în Programul TEZAUR

Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a Programului TEZAUR, prin care românii pot investi, în perioada 6 iulie - 7 august, în titluri de stat cu dobânzi anuale de până la 7,15%, neimpozabile. Noua emisiune include trei maturități, de 1, 3 și 5 ani, pentru care statul oferă dobânzi de 6,25%, 6,75% și, respectiv, 7,15% pe an.

Titlurile de stat au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Românii pot cumpăra titlurile de stat prin mai multe canale:

  • între 6 iulie și 5 august, prin platforma Ghișeul.ro;
  • între 6 iulie și 6 august, online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru titlurile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului;
  • între 6 iulie și 7 august, direct de la sediile Trezoreriei Statului;
  • prin subunitățile Poștei Române, până la 6 august în mediul urban și până la 5 august în mediul rural.

Ministerul Finanțelor amintește că, din martie 2025, cetățenii care au cont pe Ghișeul.ro și dețin un card de debit pot cumpăra titluri de stat online, fără să mai fie nevoie să se deplaseze la ghișee.

Ce avantaje au investițiile în Programul TEZAUR

Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile, iar dobânda este plătită anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune.

Totodată, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și își pot anula subscrierile în perioada de ofertă, prin depunerea unei cereri.

Pot investi în Programul TEZAUR persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii.

Fondurile atrase prin această emisiune vor fi folosite de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferul rapid al sumelor din contul de subscriere TEZAUR în contul bancar personal.

Pentru efectuarea transferului, investitorii trebuie să completeze documentul „Ordin de plată multiplu electronic” (OPME), disponibil în secțiunea „Tezaur Online” de pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Din suma transferată se reține un comision de 0,51 lei pentru transferurile de până la 50.000 de lei și de 6 lei pentru sumele mai mari.

Editor : A.D.

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