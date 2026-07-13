Sondaj IRSOP: 83% dintre români se așteaptă la noi scumpiri. Tot mai mulți spun că vor trăi mai rău peste un an

Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei, arată un sondaj IRSOP publicat luni. Peste opt din zece respondenți se așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni, șase din zece spun că situația lor financiară se va înrăutăți, iar trei sferturi cred că nivelul lor de trai va fi mai scăzut peste un an. În același timp, oamenii cumpără mai puțin, amână investițiile importante și anticipează deprecierea leului și creșterea dobânzilor.

Potrivit sondajului, 83% dintre respondenți cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni, în creștere de la 78% în luna mai. Doar 11% estimează că acestea vor rămâne la același nivel.

În ceea ce privește situația financiară personală, 61% spun că peste un an va fi mai puțin bună, comparativ cu 54% în luna precedentă. În schimb, 21% cred că vor avea o situație financiară mai bună.

Perspectivele privind nivelul de trai sunt și ele predominant negative. 76% dintre români cred că peste un an vor trăi mai rău, iar numai 11% estimează că situația lor se va îmbunătăți. Pe termen mai lung, 57% spun că peste cinci ani nivelul lor de trai va fi mai scăzut, în timp ce 29% cred că va fi mai bun.

Citește și: VIDEO Inflația se menține peste 10% pentru a treia lună la rând. Cristian Păun: „Ferească Sfântul să ne vină ideea să mai creștem vreo taxă”

Românii cumpără mai puțin și renunță la investiții

Sondajul arată că 61% dintre respondenți cumpără mai puțin pentru consumul curent decât în urmă cu un an, în timp ce doar 10% spun că achiziționează mai multe produse. În același timp, aproape jumătate dintre români (47%) spun că intenționează să economisească bani pentru situații neprevăzute. În schimb, interesul pentru alte cheltuieli și investiții este în scădere.

Doar 40% mai intenționează să investească în pregătirea profesională proprie sau a copiilor, 32% iau în calcul o vacanță în străinătate, iar 17% spun că vor cumpăra o mașină.

Procentul celor care intenționează să cumpere titluri de stat sau acțiuni la bursă a scăzut la 9%, cel al persoanelor care vor să investească în propria firmă la 8%, iar numai 7% mai iau în calcul deschiderea unei afaceri. Totodată, doar 6% spun că vor cumpăra un teren și 4% că intenționează să achiziționeze o locuință.

Ce cred românii despre locurile de muncă, leu și dobânzi

Deși 73% dintre angajați spun că locul lor de muncă este în siguranță, 27% consideră că acesta este în pericol.

Totodată, 70% dintre respondenți cred că locurile de muncă se găsesc greu în localitatea în care locuiesc, în creștere de la 66% în luna mai. În rândul angajaților care își consideră locul de muncă în pericol, 81% spun că le-ar fi dificil să își găsească rapid un alt serviciu.

Sondajul mai arată că 70% dintre români se așteaptă ca leul să se deprecieze în următoarele 12 luni, față de 60% în luna precedentă. De asemenea, 74% cred că dobânzile vor fi mai mari, comparativ cu 69% în luna mai.

Autorii cercetării spun că starea de spirit a populației continuă să se deterioreze: „Oamenii sunt îngroziți de prețuri. Așteptările inflaționare au crescut în iunie la 83%, față de 78% în mai. Înseamnă că oamenii nu se așteaptă ca prețurile să scadă prea curând. Perspectiva degradării prețurilor accentuează aversiunea la pierdere și sentimentul de limitare a vieții personale.”

IRSOP apreciază că oamenii sunt tot mai sceptici și în privința evoluției economiei și a pieței muncii: „Procentul celor care cred că la anul o vor duce mai puțin bine a crescut în iunie la 61%, de la 54% în mai. Ponderea celor care cred că peste cinci ani va fi mai rău a crescut în iunie la 57%, față de 52% în mai.”

Sondajul a fost realizat telefonic în perioada 25-30 iunie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 500 de persoane adulte. Marja maximă de eroare este de +/- 4,4%.

Editor : A.D.