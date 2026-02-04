Invizibilii: Povestea Sarei, tânăra care își exprimă visul prin dans

De mică, Sara a simțit că dansul este mai mult decât mișcare. A fost limbajul prin care și-a exprimat emoțiile, gândurile și lumea interioară. Prin fiecare pas a învățat disciplina, atenția la detalii și curajul de a se expune în fața celorlalți. Drumul ei artistic nu a fost mereu ușor, dar perseverența și dorința de a evolua au transformat pasiunea într-o direcție clară.

Astăzi, la 16 ani, Sara este bursieră în programul Bursele stART, unde își perfecționează tehnica, lucrează alături de mentori și participă la proiecte artistice care o ajută să crească. Pentru ea, dansul este modul prin care poveștile prind viață atunci când cuvintele nu mai sunt suficiente. Iar visul ei se construiește, pas cu pas, cu fiecare experiență.

Sara este unul dintre cele peste 400 de tinere talente sprijinite prin Bursele stART, sub umbrela Invizibilii – un proiect susținut de Provident Financial România și dezvoltat în parteneriat cu Asociația Școala de Valori, Asociația The Social Incubator, Asociația Pot să ajut și Romanian Business Leaders.

Unul dintre grupurile vulnerabile susținute prin Invizibilii este cel al tinerilor talentați din medii defavorizate, la fel ca Sara. Copii și adolescenți cu potențial, a căror pasiune are nevoie de încredere, îndrumare și sprijin financiar. În fiecare an, 60 de tineri talentați în domenii precum dans, muzică, actorie, pictură, scriere creativă, fotografie sau v-logging beneficiază de burse și mentorat prin programul Bursele stART.

În plus, pentru celelalte categorii vulnerabile, proiectul Invizibilii oferă beneficii concrete, precum:

• cursuri de recalificare și consiliere profesională,

• sprijin pentru angajare legală,

• educație financiară și digitală pentru pensionari aflați în risc de sărăcie și excluziune socială,

• mentorat și integrare socială pentru șomeri peste 55 de ani și muncitori la negru,

• activități dedicate familiilor monoparentale.

Până la finalul anului 2025, proiectul a susținut peste 6.000 de beneficiari direcți, cu o investiție totală de 760.000 de euro. Însă impactul real se vede dincolo de cifre: în curajul tinerelor ca Sara, care aleg să-și urmeze visul, chiar și atunci când drumul nu e ușor.

Intră și tu pe www.invizibilii.ro și dă-le voce.

