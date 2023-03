Bindi Irwin, fiica fostului "vânător de crocodili" Steve Irwin, a dezvăluit că se luptă de 10 ani cu o boală cronică

Vedeta australiană Bindi Irwin, fiica fostului "vânător de crocodili" Steve Irwin, a dezvăluit că a suferit "dureri atroce" în ultimii 10 ani din cauza endometriozei, scrie BBC.

Într-o postare pe Instagram, Bindi Irwin, în vârstă de 24 de ani, le-a spus celor 5,1 milioane de fani ai săi că a suferit o operație pentru a-și ameliora starea.

Endometrioza este o boală cronică care afectează 10% dintre femeile cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani și una dintre principalele cauze de infertilitate feminină. Afecțiunea provoacă o dezvoltare a țesutului similar cu cel din cavitatea uterină în afara uterului.

Postând o imagine de pe patul de spital, Bindi Irwin a scris că își dezvăluie situația acum "pentru alte femei care au nevoie de ajutor" și că drumul de-a lungul căruia a încercat să rămâne pozitivă și să-și ascundă durerile "a fost foarte lung". Ea a mai spus că ani întregi s-a confruntat cu "dureri puternice, oboseală cronică și grețuri".

"Un doctor mi-a spus că acestea sunt doar lucruri cu care trebuie să trăiești dacă ești femeie, așa că am renunțat, încercând doar să funcționez", spune Bindi Irwin.

O prietenă a ajutat-o ulterior să recurgă la operație ca să-și îmbunătățească situația. "Știam că nu mai pot trăi așa. Fiecare moment al vieții mele era distrus de durere".

În timpul operației, doctorii au găsit un chist și 37 de leziuni, dintre care unele foarte adânci.

"Validarea anilor întregi de dureri nu poate fi descrisă", a spus Bindi, care le-a cerut femeilor să nu sufere în tăcere. "Sper ca această situație să vă facă să înțelegeți că durerea pe care o aveți este reală și că meritați ajutor".

Cine a fost Steve Irwin

Expert şi ocrotitor al faunei sălbatice, ecologistul Steve Irwin a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a apărut, alături de soţia sa, Terri, în faimosul serial TV "The Crocodile Hunter" (1996-2007), care a fost difuzat în 120 de țări.

În 1991, el a a preluat de la părinții lui administrarea parcului natural Beerwah. Din 1992, parcul se numeşte "Australia Zoo" şi este o importantă atracţie turistică, fiind una dintre cele mai impresionante grădini zoologice din lume. În 2000, parcul avea 6,5 hectare şi 550 de animale, în 2007 ajunsese la 32 de hectare şi peste 1.000 de animale.

Steve Irwin a murit la 4 septembrie 2006, la 44 de ani. în timp ce filma un documentar subacvatic intitulat "Ocean's Deadliest". El a fost înţepat mortal, în piept, de o pisică de mare. Moştenirea sa este dusă mai departe de soţia sa, Terri, precum şi de cei doi copii ai săi, Bindi (1998) şi Robert Clarence Irwin (2003). Bindi a apărut în propriul show cu animale sălbatice, "Bindi, the Jungle Girl" (2007-2008), dar şi alături de mama şi de fratele ei, în serialul de aventuri cu animale sălbatice "Crikey! It's the Irwins" (din 2018).

