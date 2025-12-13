Senatul a adoptat, săptămâna aceasta, un proiect care introduce o zi liberă pe lună, plătită, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Senatorii USR și UDMR s-au abținut la vot, invocând că textul legii este neclar, iar la PNL 13 au votat „contra” și doar 5 „pentru”. USR a explicat, pentru digi24.ro, că inițiativa legislativă este discriminatorie. „Ar trebui ca toate salariatele care manifestă simptome severe în timpul menstruației să beneficieze de același tratament, indiferent de afecțiunea de care suferă”, a motivat partidul. Senatoarea PNL Gabriela Horga a declarat, pentru digi24.ro, că s-a opus proiectului deoarece ar putea „face mai mult rău decât bine femeilor care suferă de această boală”.

Endometrioza este o boală cronică inflamatorie prin care țesut similar endometrului – mucoasa care căptușește uterul pe interior – în loc să crească doar în interiorul uterului, se dezvoltă și în afara lui. Acest țesut sângerează la menstruație, dar nu are pe unde să se elimine, ceea ce provoacă durere, inflamație și uneori probleme de fertilitate. Boala e cel mai frecvent tratată medicamentos, dar și chirurgical, lapatoscopic (operație minim invazivă), îndepărtând focarele de endometrioză și aderențele. Endometrioza reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze de infertilitate feminină, afectând aproximativ 10% (190 de milioane) dintre femeile aflate la vârsta fertilă, la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Inițiativa legislativă, care aparține deputatei Partidului Oamenilor Tineri (POT) Ancuța-Florina Irimia, a fost adoptată pe 8 decembrie de Senat și urmează să primească votul decizional al Camerei Deputaților. Propunerea de lege stabileşte că salariatele diagnosticate cu endometrioză, confirmată medical, pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită în perioada menstruaţiei.

Măsura a fost clarificată în comisie printr-un amendament care prevede că ziua liberă se acordă în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie. Ziua liberă plătită va fi considerată vechime în muncă şi va fi suportată iniţial de angajator. Ulterior, angajatorul va beneficia de decontarea parţială a cheltuielilor din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform normelor metodologice ce vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

Proiectul a fost adoptat cu 76 de voturi „pentru”, 13 „contra” și 26 de abțineri.

Potrivit votului electronic, toți ce 22 de senatori AUR au votat „pentru” inițiativa legislativă, la fel și cei 34 de senatori PSD, cei 8 aleși ai grupului PACE-Întâi România și 7 senatori neafiliați. De la PNL doar 5 senatori au votat „pentru”, restul de 13 „împotrivă”. Printre liberali au fost și 3 femei, dintre care două au votat „contra”, Nicoleta Pauliuc și Gabriela Horga, iar Monica Anisie (fostă ministă a Educației în guvernele conduse de Ludovic Orban - n.r.) a votat „pentru”. Cei 15 senatorii USR și cei 9 de la UDMR s-au abținut de la vot.

Liderul senatorilor UDMR Turos Lóránd a explicat, pentru digi24.ro, că „textul legii nu este clar”.

„Face referire la o hotărâre de Guvern, care va fi adoptată ulterior (fără un termen) și care va reglementa decontarea parțială. Decontarea trebuia clarificată prin lege. Noi am solicitat retrimiterea la comisii și raport și de la comisia economică a Senatului. Daca legea se adoptă în forma actuală nu există nicio garanție, că cheltuielile angajatorului vor fi decontate”, a spus Turos Lóránd.

„O zi liberă pe lună nu vindecă un sistem bolnav”

Digi24.ro a solicitat o reacție și de la USR privind motivele abținerii senatorilor la votul din Senat. Partidul condus de Dominic Fritz a explicat că măsura din proiect ar crea o discriminare, deoarece endometrioza ar fi singura boală adăugată în Codul muncii pentru o zi de concediu, existând și alte boli care pot fi invalidante pe un interval scurt de timp.

Sursa citată mai spune că problema reală a femeilor care au endometrioză este lipsa unui program de diagmosticare precoce și imposibilitatea de a se opera la stat.

USR a oferit, pentru Digi24.ro, trei motive pentru abținerea la vot:

„Endometrioza ar fi singura boală adăugată în Codul muncii pentru o zi de concediu. Mai sunt și alte boli care pot fi invalidante pe o perioadă scurtă de timp, iar includerea doar a unei afecțiuni este discriminatorie. Ar trebui ca toate salariatele care manifestă simptome severe în timpul menstruației să beneficieze de același tratament, indiferent de afecțiunea de care suferă. Nu se menționează tipurile de endometrioză pentru care s-ar aplica această măsură, iar acest tip de boală diferă foarte mult de la o persoană la alta, așa cum diferă și necesitățile, chiar și pentru aceeași persoană. Se poate întâmpla ca o femeie să nu aibă nevoie de concediu câteva luni, pentru că se simte bine, și se poate întâmpla ca, în alte luni, din cauza durerilor puternice, să aibă nevoie de mai multe zile de concediu, nu doar de una. Atunci, o soluție ar putea fi creșterea numărului de zile de concediu medical la care este îndreptățită persoana respectivă, în urma unui certificat de la medic. Problema reală a femeilor care suferă de endometrioză este lipsa unui program de diagnosticare precoce, imposibilitatea de a se opera la stat, în timp ce la privat operațiile sunt foarte scumpe, numărul foarte mic de specialiști în domeniu, cozile de așteptare foarte lungi și lipsa unei susțineri pe toată durata vieții, având în vedere că vorbim de o boală incurabilă. Nu ne putem mulțumi cu măsuri simbolice. O zi liberă pe lună nu vindecă un sistem bolnav”.

Dezbatere privind endometrioza, inițiată de USR în februarie

La rândul ei, senatoarea USR Cyntia Păun a afirmat, pentru Digi24.ro, că partidul din care face parte va iniția în luna februarie a anului viitor o dezbatere amplă în Parlament legată de endometrioză, cum a fost și cazul pachetelor legislative lansate în comisia parlamentară „România fără violență”.

„În luna februarie vom iniția o amplă dezbatere în Parlament pe acest subiect la care vom invita medici specialiști, ONG-uri, paciente diagnosticate cu această afecțiune, în coordonare cu Ministerul Sănătății. Avem nevoie să adresăm cele două probleme-cheie: diagnosticarea deficitară (există femei care reclamă că nu au primit un diagonistic corect nici în 10 ani de la începerea investigațiilor) și accesibilitatea tratamentului (de obicei, vorbim despre intervenții chirurgicale performante care astăzi sunt efectuate în spitale private la costuri de zeci de mii de euro pentru rezultate bune și recuperare rapidă).

Vom lucra pentru a adresa din punct de vedere legislativ această mare problemă cu toți actorii la masă, la fel cum am făcut în cazul pachetelor legislative lansate în comisia „România fără violență”, care este un exemplu de bună practică”, a explicat Cyntia Păun.

Proiectul POT, unul „exclusiv populist”

Senatoarea PNL Gabriela Horga a explicat, pentru digi24.ro, că proiectul POT este unul „exclusiv populist” și ar putea face mai multă rău decât bine femeilor care suferă de endometrioză, fapt pentru care a votat „împotrivă”.

„Sunt președinta Comisiei pentru buget din Senatul României și am o responsabilitate suplimentară de a analiza cu atenție propunerile legislative care au un impact semnificativ asupra bugetului de stat sau un impact financiar suplimentar asupra companiilor românești. În ultimul an, parcă în ciuda contextului bugetar deosebit de dificil, sunt înregistrate la Senat zeci de inițiative legislative populiste care determină o majorare semnificativă a cheltuielilor publice, parcă în ciuda întregului efort pe care îl face Guvernul, mediul economic și populația de a însănătoși situația finanțelor publice”, a declarat Horga.

Ea a atras atenția că propunerea legislativă are probleme de redactare și „grave lacune”, lucru sesizat și de Consiliul Legislativ și Consiliul Economic Social în observațiile lor, iar inițiatorii nu au făcut efortul de a veni cu amendamente la proiect.

„Orice proiect trebuie să întrunească niște condiții minime de calitate, astfel încât, atunci când proiectul este votat de Parlament și ajunge lege, acea lege să poate fi aplicată. Ori, acest proiect are grave probleme de redactare, grave lacune, iar inițiatorii nu au făcut un minim efort să formuleze amendamente ca să corecteze proiectul, cel puțin cu observațiile Consiliului Legislativ și ale Consiliului Economic și Social”, a explicat Gabriela Horga.

Senatoarea liberală a adăugat că a fost emis aviz negativ în comisia pentru buget cu 10 voturi din 13 și „aproape toți membrii comisiei, inclusiv senatorii PSD, au fost de acord că propunerea este deficitară și efectele estimate sunt mai degrabă negative”.

Ar aduce mai multă discriminare pentru femei la locul de muncă

„Legea, așa cum a fost adoptată de Senat, poate face mai mult rău decât bine femeilor care suferă de această boală. Trebuie să luați în calcul că femeile despre care se știe că suferă de această boală pot fi discriminate la locul de muncă, pot să-și piardă locul de muncă pentru absențe prea multe sau pot fi supuse bullying-ului colegilor. Se poate chiar să li se refuze angajarea pentru acest motiv sau poate fi considerat un dezavantaj într-o piață a muncii competitivă! Tocmai de aceea, dosarele medicale ale pacienților sunt supuse unui grad ridicat de confidențialitate, pe care această lege îl încalcă. Oare astfel de efecte juridice ne dorim?? Eu, personal, nu vreau ca femeile să sufere suplimentar”, a completat Horga, pentru digi24.ro.

Senatoarea PNL a mai spus că este de acord că „femeile care suferă de această boală trebuie protejate și trebuie să li se ofere tratamente specializate de calitate”, dar „nu cu o astfel de propunere cu o zi liberă se rezolvă problema”.

„Este nevoie de schimbări legislative mult mai complexe care să prevadă facilități suplimentare cu privire la acordarea concediilor medicale, accesibilitate la medicamente inovative, medicină personalizată și așa mai departe. Dacă vrem să ajutăm femeile diagnosticate cu endometrioză, atunci trebuie să avem politici serioase de sprijin, nu să le dăm o zi liberă care s-ar putea să le facă mai mult rău decât bine! România are un Program Național de Endometrioză prin care pacientele având această boală beneficiază de gratuitate pentru investigații și de decontarea parțială a intervențiilor chirurgicale și putem analiza soluții legislative pentru îmbunătățirea acestuia” a concluzionat Gabriela Horga.

Ce spun Consiliul Legislativ și CES

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă legislativă, însă cu o serie de observații.

„Dat fiind faptul că sunt vizate doar „femeile diagnosticate cu endometrioză", pentru asigurarea caracterului complet al normei şi a unei protecţii eficiente a salariatelor, recomandăm să fie avute în vedere şi alte afecţiuni care prezintă simptome similare cu cele ale endometriozei (de exemplu, adenomioza, boala inflamatorie pelvină, fibromul uterin, polipii uterini, chisturile ovariene) şi care influenţează într-un mod negativ desfăşurarea activităţii profesionale, astfel încât de această măsură de protecție socială să beneficieze cât mai multe salariate.

Soluţia se impune şi pentru asigurarea respectării principiului nediscriminării, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constituţie, fiind necesar ca toate salariatele aflate în aceeasi situatie (adică toate salariatele care manifestă simptome severe în timpul menstruaţiei, indiferent de afecţiunea care le provoacă) să beneficieze de acelasi tratament juridic”, precizează Consiliul Legislativ, în avizul pe proiectul de lege.

Consiliul Legislativ mai semnalează că în alte state ale UE, cum ar fi Spania și Portugalia este acordată o importanță deosebită situației salariatelor care, în perioada menstruaţiei, prezintă simptome grave provocate nu doar de endometrioză, ci şi de alte afecţiuni similare.

În Spania, măsurile includ și femeile cu fibroame, boală inflamatorie pelviană, adenomioză, ovare polichistice și polipi endometriali, cât și alte afecțiuni care pot implica, printre altele, sângerări abundente. De asemenea, în Portugalia, pe lângă endometrioză, este luată în considerare şi adenomioza, salariatele care, în timpul menstruaţiei, suferă de dureri severe provocate de endometrioză sau adenomioză, care le afectează capacitatea de muncă, având dreptul să absenteze de la locul de muncă maximum trei zile consecutive pe lună, cu păstrarea drepturilor salariale cuvenite în cadrul raportului de muncă, inclusiv a remuneraţiei integrale.

În documentul emis de Consiliul Economic și Legislativ apar puncte de vedere diferite.

Astfel, reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii fundațiilor şi asociaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului de act normativ.

Reprezentanţii părții patronale au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: