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Cui îi spui „La mulți ani” de Sfântul Ilie 2026. Lista celor mai cunoscute nume sărbătorite pe 20 iulie

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Cui îi spui „La mulți ani” de Sfântul Ilie 2026. Foto Getty Images
Cui îi spui „La mulți ani” de Sfântul Ilie 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Ce semnificație are numele Ilie Cui îi urezi „La mulți ani” de Sfântul Ilie

În fiecare an, pe 20 iulie, odată cu prăznuirea Sfântului Ilie Tesviteanul, sute de mii de români își serbează onomastica. Ziua este marcată în calendarul ortodox ca sărbătoare cu cruce roșie și este dedicată unuia dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament, cunoscut pentru credința sa puternică și curajul cu care a apărat învățătura lui Dumnezeu.

Numele Ilie este purtat de numeroși români și se bucură de o tradiție îndelungată în cultura și spiritualitatea românească.

Ce semnificație are numele Ilie

Ilie este unul dintre cele mai vechi prenume de origine biblică și are o puternică încărcătură religioasă. Provine din ebraicul „Eliyahu” (אֵלִיָּהוּ) și se traduce prin „Domnul este Dumnezeul meu” sau „Dumnezeul meu este Iahve”, exprimând credința într-un singur Dumnezeu și devotamentul față de acesta.

Prenumele a devenit cunoscut datorită Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, care și-a dedicat viața apărării credinței într-o perioadă în care mulți israeliți renunțaseră la închinarea către Dumnezeu și adoptaseră cultul idolilor. Curajul, statornicia și puterea rugăciunii sale au făcut ca numele Ilie să fie asociat, de-a lungul timpului, cu tăria de caracter, dreptatea și perseverența.

În tradiția creștină, cei care poartă acest prenume sunt considerați, în mod simbolic, aflați sub ocrotirea prorocului Ilie, unul dintre cei mai cinstiți sfinți ai ortodoxiei.

Cui îi urezi „La mulți ani” de Sfântul Ilie

„Ziua de 20 iulie reprezintă un moment de sărbătoare și bucurie pentru toți cei care poartă numele Ilie și formele derivate ale acestuia, prilej cu care primesc urări de sănătate, fericire, împliniri și liniște sufletească din partea familiei, prietenilor și celor apropiați.

Dincolo de semnificația onomastică, sărbătoarea Sfântului Ilie Tesviteanul are o profundă încărcătură spirituală, aducând în atenție viața și credința unuia dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament.”, a transmis pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Lista numelor care își serbează onomastica pe 20 iulie

De Sfântul Ilie își sărbătoresc ziua numelui persoanele care poartă prenumele Ilie, dar și numeroase variante feminine și masculine întâlnite în România. Cele mai cunoscute sunt:

  • Ilie, Iliuță;
  • Ilieș, Ilian;
  • Ilia, Iliana;
  • Ilinca, Ileana;
  • Eliana, Lia;
  • Liana, Lică;
  • Ilioara, Ilieț.

Editor : M.C.

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