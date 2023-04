Miliardarul Rupert Murdoch, acum în vârstă de 92 de ani, ar fi divorțat anul trecut de cea de-a patra soție, Jerry Hall, prin e-mail, spunându-i că „sigur că am avut niște momente bune, dar am multe de făcut”.

Se pare că Hall se aștepta să-și întâlnească soțul la conacul lor din Oxfordshire, în iunie 2022, când a primit vestea neașteptată, potrivit The Guardian.

„Jerry, din păcate, am decis să pun capăt căsniciei noastre”, ar fi început e-mailul lui Murdoch. „Cu siguranță că am avut momente bune, dar am multe de făcut... Avocatul meu din New York îl va contacta imediat pe al tău.”

Gabriel Sherman, un jurnalist care a scris despre Murdoch și afacerile lui timp de mai multe decenii, a spus că a văzut o copie a e-mailului trimis către Hall, de 66 de ani, și a relatat despre asta într-un articol scris pentru Vanity Fair.

Miliardarul Rupert Murdoch a divorțat la 91 de ani de a 4-a soție, Jerry Hall FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Cei doi au divorțat în câteva luni și au afirmat public că au rămas buni prieteni. Însă prietenii lui Hall care au fost citați în articol au spus că, în realitate, ea a fost „devatată, înnebunită și umilită” de ce s-a întâmplat, mai ales în contextul în care i-a fost alături lui Murdoch și a avut grijă de el în perioade în care a avut probleme de sănătate și s-a izolat împreună cu el pe toată perioada pandemiei de Covid.

Sherman mai spune că acordul de divorț al cuplului include o clauză care îi interzice lui Hall să ofere sugestii scenariștilor serialului Succession, care este puternic influențat de povestea familiei Murdoch.

La fel ca Logan Roy, personajul din serial, cei patru copii ai lui Murdoch din primele două căsnicii se luptă pentru preluarea moștenirii după moartea lui Rupert. În timp ce Lachlan este puternic implicat în compania familiei, el se confruntă cu provocări din partea fraților James, Elisabeth și Prudence, care au participat mai puțin sau deloc în afacerile familiei.

Articolul Vanity Fair dă detalii despre starea de sănătate a lui Murdoch, sugerând că Hall a trebuit să-l îngrijească după ce acesta s-a accidentat grav la spate căzând pe iaht în ianuarie 2018, starea lui fiind foarte gravă atunci.

Murdoch are o perioadă dificilă în afaceri, dar și în viața personală.

În 2019, a vândut cele mai multe afaceri din domeniul mass-media – inclusiv Sky din Marea Britanie și 21st Century Fox din SUA – companiilor media rivale. A păstrat un pachet redus de companii, între care rețeaua Fox din SUA și o serie de ziare (Times, The Sun și Wall Street Journal).

Afacerea care i-a cauzat cele mai multe probleme lui Murdoch este Fox News, care se confruntă cu un proces pentru defăimare de 1,6 miliarde de dolari, după ce canalul de știri a susținut afirmațiile lui Donald Trump potrivit cărora alegerile prezidențiale din 2020 din SUA au fost fraudate.

În plan personal, Murdoch a anunțat recent că a rupt logodna cu Ann Lesley Smith, la doar două săptămâni după ce a anunțat în propria publicație, tabloidul New York Post, că s-a logodit și că și-a făcut planuri de nuntă pentru vara lui 2023.

Astfel, la sfârșitul lunii martie, Murdoch a spus că „așteptăm cu nerăbdare să ne petrecem a doua jumătate a vieții împreună”, după ce i-a cumpărat viitoarei mirese un inel de logodnă de 2 milioane de dolari. La începutul lunii aprilie, logodna a fost anulată, pentru că Murdoch nu era de acord cu convingerile religioase ale partenerei.

Editor : D.C.