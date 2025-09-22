Cine e Lachlan, învingătorul din „Succesiunea” lui Rupert Murdoch din viața reală, care moștenește „cheia de aur” a imperiului dreptei

Pe 8 septembrie, cu ocazia împlinirii a 54 de ani, Lachlan Murdoch a primit un cadou pe care îl aștepta de zeci de ani: confirmarea oficială a victoriei asupra fraților săi - în special asupra lui James - în lupta pentru a determina cine îi va succeda tatălui lor, Rupert Murdoch, probabil cel mai puternic om din lumea presei și una dintre cele mai influente figuri din politica americană, scrie El Pais.

Corporația care dă tonul în conservatorism

În joc era cârma unui conglomerat care stabilește direcția globală a conservatorismului și include Fox News, precum și ziare precum The Wall Street Journal, New York Post și The Times of London, alături de platforme audiovizuale, ziare și lanțuri media din Australia și Marea Britanie.

Familia deține peste 40% din cei doi piloni ai imperiului: Fox Corporation, afacerea de televiziune din SUA și News Corp, care cuprinde totul, de la un canal cu plată din Australia până la edituri precum HarperCollins.

În schimbul controlului deplin și al asigurării că frații săi vor fi înlăturați de sub controlul său în aceste afaceri, Lachlan, în vârstă de 54 de ani, care a preluat deja conducerea companiei de la tatăl său după (semi)pensionarea lui Rupert în 2023, va plăti 1,1 miliarde de dolari către trei dintre ei: Prudence, 67 de ani; Elisabeth, 57 de ani; și James, 52 de ani.

În practică, puțin sau nimic nu se va schimba în managementul zilnic, pe care Lachlan l-a supravegheat în ultimii doi ani, cu un accent puternic pe media digitală și piața de podcasturi de dreapta în plină expansiune.

Cel mai semnificativ aspect al acordului este că asigură continuarea, prin aceleași canale, a revoluției conservatoare a magnatului australian - marea sa operă de o viață, un amestec de ideologie și perspicacitate în afaceri în domenii adesea neglijate de stânga.

Acest lucru va fi posibil prin crearea unui nou trust pe 25 de ani, de care vor beneficia celelalte două fiice mai mici ale lui Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani - care a fost căsătorit de cinci ori.

„Aceasta consolidează și extinde influența de dreapta a sferei media Murdoch”, scrie într-un e-mail Margaret Sullivan, fost editor al The New York Times și redactor de comunicare la The Washington Post.

„Victoria [lui Lachlan] condamnă Statele Unite și lumea vorbitoare de limbă engleză la o nouă generație de propagandă fascistă, pe fondul unei campanii reușite de distrugere a instituțiilor democratice”, adaugă analistul media Jeff Jarvis.

În 2024, tatăl și fiul au încercat să se asigure că nimic nu se va schimba odată cu moartea lui Rupert, modificând structura juridică a trustului, pe care doreau să-l numească – nu fără ironie – Proiectul Armoniei Familiale.

Mișcarea urmărea transferul controlului asupra imperiului către Lachlan, asigurând în același timp linia editorială a instituțiilor media care fac parte dintr-o multinațională masivă, care a început modest acum 71 de ani cu The News, un mic ziar din Adelaide pe care Rupert Murdoch l-a moștenit de la bunic. Un comisar de succesiuni din Nevada a respins încercarea, descriind-o într-un document legal drept o „șaradă atent elaborată”.

Pe fondul acestei lupte ideologice — James și Elisabeth sunt mai moderați din punct de vedere politic, în timp ce Prudence a preferat întotdeauna să rămână deoparte — vestea că totul s-a așezat acum în imperiul Murdoch are consecințe de amploare în Statele Unite, dincolo de cele simple economice.

Influența imperiului Murdoch, mai puternică decât oricând

Influența imperiului media Murdoch este mai puternică decât oricând în America lui Trump, așa cum s-a demonstrat din nou săptămâna trecută. În timp ce The Wall Street Journal a dominat ciclul de știri odată cu publicarea ilustrației scandaloase care însoțea presupusul mesaj al lui Trump adresat milionarului pedofil Jeffrey Epstein - o știre care a declanșat un proces pentru defăimare intentat de președintele SUA împotriva prietenului său Rupert - uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk a determinat o creștere dramatică a audienței Fox.

Trump a ales, vinerea trecută, postul de televiziune pentru a anunța în direct capturarea principalului suspect în cazul asasinării lui Kirk.

Dincolo de știrile imediate, probabil că nicio instituție media nu are mai multă influență asupra discursului public american și asupra erodării democrației sale decât Fox News. Este rețeaua de televiziune prin cablu lider incontestabil, impunându-se de mult timp ca vocea Americii de Mijloc, prin canalizarea și amplificarea furiei anti-elitiste a unui segment larg al populației.

Această influență a fost atent elaborată și construită treptat chiar de rețeaua însăși, fondată în anii 1990 de controversatul Roger Ailes. Astăzi, Fox se confruntă cu o multitudine de instituții media rivale și podcasturi aflate la periferie, multe dintre ele având originile în rețeaua respectivă.

Lachlan Murdoch se confruntă, de asemenea, cu un competitor nou și coroziv în televiziunea conservatoare: Larry Ellison, un alt aliat al lui Trump. Magnatul Oracle, care joi l-a depășit pe Elon Musk ca cel mai bogat om din lume, controlează deja CBS alături de fiul său, David, iar săptămâna trecută au apărut rapoarte despre interesul său de a achiziționa Warner Bros. Discovery, proprietarul CNN.

În cazul lui Lachlan, este curios că omul care a moștenit „cheia de aur” a dreptei, însărcinată cu restaurarea măreției Americii (Make America Great Again), preferă să locuiască departe, în Australia, unde își petrece cea mai mare parte a timpului cu soția sa, fostul model Sarah Murdoch, și cei trei copii ai lor.

Familia s-a mutat la Sydney în timpul pandemiei și încă se află acolo cinci ani mai târziu, ceea ce are implicații semnificative pentru viața personală a cuiva care trebuie să lucreze cu o diferență de fus orar de 14 ore față de New York - sau 17 ore față de Los Angeles.

În acest din urmă oraș, cuplul a locuit de la mijlocul anilor 2010 și întreține un pied-à-terre acolo, deși termenul ar putea fi inadecvat, având în vedere că este vorba de o vilă cu 18 dormitoare și 24 de băi, pe patru hectare în Bel-Air, achiziționată pentru 150 de milioane de dolari în 2019.

Un om cu o via ță personală rezervată

Lui Lachlan, un om extrem de rezervat, care evită interviurile - paradoxal, având în vedere că are mai mulți jurnaliști decât oricine altcineva în lume - îi place să trăiască bine. Se înconjoară de Porsche-uri și superiahturi. Pe unul dintre aceste palate plutitoare, numit Sarissa, o scenă demnă de Succession - serialul care a ridicat disputele interne ale familiei Murdoch pe culmile culturii pop, având premiera șase luni mai târziu - s-a desfășurat în ianuarie 2018.

Era noapte, iar Lachlan și tatăl său navigau în Caraibe când Rupert a suferit o căzătură în timp ce se îndrepta spre baie. A trebuit să fie evacuat la Los Angeles din cauza unui hematom epidural, iar soția sa de la acea vreme, Jerry Hall, i-a sunat pe ceilalți doi copii implicați în disputa privind moștenirea pentru a-și putea lua rămas bun. Au sosit pregătiți să lupte pentru frâiele imperiului, dar patriarhul a supraviețuit și în curând lucra din patul său de spital.

Paddy Manning, autorul cărții „The Successor” (2022), prima biografie dedicată exclusiv lui Lachlan, a amintit într-un interviu telefonic de vinerea trecută din Sydney că acordul de săptămâna trecută înseamnă, practic, că Lachlan și-a răscumpărat frații „în același mod în care Rupert a făcut-o cu ai săi în anii 1990”.

Manning și-a intitulat cartea „Succesorul” ca o aluzie la serie, dar și pentru că „de mult timp fusese clar că el era alesul”. Cât timp? Potrivit biografului, de la vânzarea în 2019 a 21st Century Fox către Disney pentru 71,3 miliarde de dolari - o mișcare menită să se concentreze și mai mult pe știri și sport, care s-a dovedit a fi o lovitură financiară de maestru.

Această mișcare a consolidat rolul lui Lachlan în fruntea noii corporații Fox. Această operațiune, potrivit lui Matt Gertz de la organizația americană de supraveghere a presei progresiste Media Matters, a marcat începutul „transformării definitive a Fox News într-o sursă de propagandă pro-Trump fără restricții care promovează naționalismul alb”.

Până atunci, era de mult clar cine era favoritul lui Rupert, deși relația tată-fiu nu a fost lipsită de neplăceri. În 2005, Lachlan a părăsit News Corp când Rupert a luat partea lui Ailes într-o dispută dintre ei. După un deceniu concentrat pe afacerile sale din Australia - care era și cea mai bună șansă a lui James de a-i succeda tatălui lor - s-a întors la companie în 2014. Ailes a murit în 2017, la aproape un an după ce a părăsit postul de televiziune în urma acuzațiilor de abuz sexual din partea mai multor angajați. De atunci, Rupert și Lachlan au fost inseparabili.

Succesiune de ... scandaluri

Lachlan Murdoch s-a născut la Londra, dar a crescut la New York, unde a urmat unele dintre cele mai bune școli. A absolvit Princeton cu o licență în filosofie, scriind o teză despre moralitate și libertate în opera lui Kant. La scurt timp după aceea, s-a alăturat afacerii familiei și și-a croit drum constant spre vârf. Până la vârsta de 30 de ani, devenise director operațional adjunct al News Corp.

Dacă James a avut vreodată o șansă, a pierdut-o odată cu scandalul privind interceptarea ilegală a telefoanelor de la unul dintre tabloidele britanice ale lui Murdoch, acum desființatul News of the World, care între 2000 și 2006 a interceptat telefoanele a 600 de celebrități, politicieni și membri ai Familiei Regale, mituind ofițeri de poliție pentru a obține informații.

A fost o lovitură grea pentru James Murdoch, care trăise întotdeauna sub presiunea unei prăpastii ideologice de netrecut cu tatăl său și cu dorința de a menține afacerea familiei departe de scheme care amenințau democrația, așa cum a recunoscut James într-un profil publicat de The Atlantic în aprilie, în mijlocul luptei sale cu fratele și tatăl său. În iulie 2020, a demisionat din consiliul de administrație al News Corp.

Lachlan a avut și el propriul moment News of the World. Acesta a venit odată cu înțelegerea dintre Fox News și Dominion Voting Systems. Rețeaua a plătit 787,5 milioane de dolari companiei pentru a soluționa un proces de defăimare. Cazul a fost intentat pe baza afirmațiilor false făcute de prezentatorii Fox, care au susținut că Dominion a jucat un rol în furtul alegerilor din 2020 de la Trump.

Acel caz a dus și la plecarea celei mai mari vedete și a celui mai extremist prezentator al postului, Tucker Carlson. Dar nu l-a afectat pe Lachlan, pentru că postul nu numai că a supraviețuit scandalului, dar a continuat să crească în număr de telespectatori și influență. Un proces intentat de Smartmatic, o altă companie de tehnologie electorală care solicită daune de 2,7 miliarde de dolari de la Fox, este încă în curs de desfășurare.

Marea întrebare acum este dacă Lachlan, căruia îi lipsește carisma tatălui său, va moșteni și pasiunea și talentul acestuia de a influența politica americană. Și dacă poate face acest lucru de la distanță, din Australia, unde i-a trimis pe toți directorii companiei în 2024 să participe la ședințele bugetare.

Ceea ce pare clar este că nu va mai exista niciodată un alt președinte american la fel de obsedat ca Trump de ceea ce se difuzează Fox News, bijuteria coroanei imperiului pe care Lachlan a primit-o în sfârșit cadou de ziua de naștere.

