Pățania unui român invitat la grătar de nemți. Povestea lui a ajuns virală

Pățania unui român invitat la un grătar de câțiva nemți s-a viralizat în mediul online. Românul, stabilit în Germania, povestește că mai mult a făcut foamea la grătarul la care a fost invitat.

Mesajul lui postat în mediul online a adunat zeci de reacții ale altor români stabiliți în străinătate.

„Am fost 15 invitați și ei aveau patru fripturi. Deci pur și simplu mi-a fost o foame de n-am știut de mine. Invitat la grătar, de altfel.

Am mâncat dimineață normal, deja acolo am ajuns la prânz, s-a făcut focul, bă, îmi era o foame, îmi venea să mă apuc de scaunele alea. Și eram vreo 15 inși, am zis fără copii. Nemți getbeget, vorbesc de nemții nemți. Patru fripturi foarte mari pe grătar. M-am gândit că stai să vezi acum... Bă, aia era tot, bă! Bă, aia era tot! Ne-a venit o bucată, nouă ne-a dat o bucată de familie. Nu-mi venea să cred!

Dar băutură cât pentru trei grătare. Deci nu-mi venea să cred. Așa sunt! Și mai sunt majoritatea situațiilor în care te anunță „mănânci la grătar ce-ți aduci”, adică vii cu pachetul, cu carnea la pachet. Băutura nu-i problemă aici!”, a povestit românul.

Editor : G.M.