Cum a reușit un limax să terorizeze locatarii unui bloc din Germania. Polițiștii l-au prins „în flagrant”

Data publicării:
Garden Slug - on leaf
Limaxul este o moluscă terestră fără cochilie externă. Sursa foto: Profimedia Images

Locatarii unui bloc din Bavaria au chemat poliția după ce soneria interfonului se declanșa în mod repetat noaptea. Surpriza a fost uriașă: „vinovatul” nu era un adolescent care le făcea farse, ci un limax, prins chiar „în flagrant” pe panoul de acces în clădire, relatează The Guardian.

Molusca aluneca înainte și înapoi pe panoul de sonerie, provocând haos în clădire și trezindu-i din somn pe locatari în miez de noapte, zgomotul insistent împiedicându-i pe aceștia să doarmă.

Inițial, locatarii blocului au crezut că este vorba de așa-numita „klingelstreich” (farsă cu soneria), un obicei întâlnit uneori printre tinerii germani. Farsa presupune ca niște copii sau adolescenți să sune la ușă și să fugă înainte să fie prinși.

Însă când soneria a continuat să se audă și după sosirea a doi polițiști, deși nu era nimeni la ușă, iar senzorul de mișcare nu se activase, o privire mai atentă asupra panoului metalic a dezvăluit adevăratul vinovat: un limax (melc fără cochilie).

„Ne băgasem în pat, dar nu obișnuim să deschidem după ora 22, așa că atunci când a sunat soneria am încercat să o ignor. Am crezut că sunt copiii de la casa părăsită de peste drum”, a declarat Lisa, 30 de ani, vânzătoare, pentru tabloidul Bild. „Dar apoi cumnata mea, care locuiește la etaj, m-a sunat și m-a întrebat dacă și la noi sună la ușă, pentru că la ea nu se mai oprea. A continuat să sune chiar și când vorbeam la telefon, deși nu se vedea nimeni la ușă. Ne-am panicat. Atunci am decis să chemăm poliția.”

Împreună, locatarii și polițiștii au descoperit melcul care traversa panoul de acces. „Se putea vedea chiar și urma de mucus pe care o lăsase în timp ce trecea peste senzori”, a adăugat Lisa.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al poliției din Schwabach, Bavaria, a declarat că vietatea a fost „instruită în privința limitelor teritoriale și așezată pe o porțiune cu iarbă din apropiere”.

OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale
Digi Sport
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale
