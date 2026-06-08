Dormi cu câinele sau pisica în pat? Experții spun ce se întâmplă, de fapt, cu somnul tău

Tot mai mulți oameni aleg să împartă patul cu câinele sau pisica lor, considerând că prezența animalului le oferă confort și siguranță. Specialiștii în somn spun însă că obiceiul poate avea atât beneficii, cât și dezavantaje, iar efectele diferă de la o persoană la alta, arată The New York Times.

Când Shelby Harris, psiholog specializat în tulburările de somn din New York, începe să lucreze cu pacienți care au probleme cu odihna, una dintre primele întrebări pe care le pune este dacă au animale de companie.

Primul lucru pe care mi-l spun este: «Am un câine. O să-mi spui să nu dorm cu câinele», povestește ea.

Însă răspunsul nu este întotdeauna atât de simplu.

Potrivit lui Harris, mulți oameni se simt mai bine atunci când dorm alături de animalele lor de companie, iar pentru numeroși stăpâni acest obicei nu provoacă probleme de somn. Totuși, dacă animalul este sursa perturbărilor nocturne, este important ca proprietarul să conștientizeze acest lucru.

Un sondaj online realizat în 2022 pe aproximativ 2.000 de adulți din Statele Unite a arătat că aproape jumătate dintre respondenți dorm în același pat cu animalul lor de companie. Dacă vă numărați printre ei și vă întrebați dacă este o alegere bună, specialiștii spun că există câteva aspecte importante de luat în calcul.

Animalele de companie pot transmite uneori boli

Animalele de companie ne pot expune la diferite insecte și microorganisme, inclusiv căpușe, purici, paraziți și bacterii, explică dr. Josh Daniels, medic veterinar și microbiolog la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Stat din Colorado.

Dormitul în același pat cu animalul nu face decât să crească nivelul acestei expuneri. În anumite situații, consecința poate fi apariția unor îmbolnăviri.

Un exemplu este cazul unei femei de 81 de ani din Finlanda, internată în 1991 cu febră și semne ale unei infecții bacteriene la nivelul piciorului. Medicii au descoperit că femeia avea un ulcer între degetele de la picioare și era infectată cu o bacterie întâlnită frecvent în cavitatea bucală a câinilor și pisicilor. Pacienta dormea în mod regulat cu pisica sa, care obișnuia să-i lingă picioarele.

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Un alt caz, descris într-un studiu publicat în anul 2000, viza un bărbat de 69 de ani care dormise împreună cu câinele său înainte și după două intervenții chirurgicale la șold. Ulterior, acesta a dezvoltat o infecție în zona operată. Analizele au arătat că bacteria responsabilă provenea din categoria celor întâlnite frecvent în gura câinilor și pisicilor și care se pot transmite prin mușcături sau zgârieturi.

De asemenea, literatura medicală consemnează cazuri în care proprietari de câini au contractat ciuma, boală transmisă prin intermediul puricilor, după ce au dormit împreună cu animalele lor de companie.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că astfel de situații sunt rare.

„Cu excepția cazului în care aveți un sistem imunitar slăbit sau sunteți predispus la infecții, riscul real de a vă îmbolnăvi pentru că dormiți cu un animal de companie este, în general, redus”, explică dr. Bruno Chomel, profesor emerit la Școala de Medicină Veterinară a Universității California, Davis.

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Potrivit lui Daniels, cele mai frecvente probleme sunt legate de căpușe și purici. Din acest motiv, proprietarii ar trebui să respecte schemele de prevenție recomandate de medicul veterinar. Căpușele pot transmite boala Lyme și alte afecțiuni grave, iar deparazitarea regulată ajută la eliminarea unor paraziți intestinali potențial periculoși, precum viermii rotunzi.

Specialistul recomandă o atenție sporită și în cazul animalelor adoptate recent din adăposturi sau al puilor de câine și pisică. Acestea pot prezenta afecțiuni dermatologice precum pecinginea, care se transmite ușor prin contact direct.

Interesant este că însuși Daniels recunoaște că doarme alături de propriul câine.

În opinia lui Chomel, decizia finală depinde de nivelul de risc pe care fiecare persoană este dispusă să și-l asume.

„Riscul este mic, dar există”, spune el.

Somnul poate avea de suferit, chiar dacă nu vă dați seama

Cercetările privind efectele dormitului alături de animalele de companie asupra somnului sunt încă limitate, explică Brittany Lancaster, profesor asistent de psihologie clinică la Universitatea de Stat din Mississippi.

Totuși, datele existente sugerează că prezența animalului în pat poate afecta calitatea odihnei.

Imagine cu profil ilustrativ. Sursa: Profimedia

Un studiu publicat în 2017 a urmărit timp de șapte nopți 40 de proprietari de câini, majoritatea femei, care au purtat dispozitive de monitorizare a activității în timpul somnului. Cercetătorii au constatat că participanții dormeau mai puțin eficient atunci când câinele se afla în pat, comparativ cu situațiile în care acesta dormea în aceeași cameră, dar nu în pat.

Mai mult, unele cercetări sugerează că oamenii nici măcar nu realizează întotdeauna că somnul lor este perturbat.

Într-un studiu publicat în 2020, care a inclus 12 femei ce dormeau împreună cu câinii lor, cercetătorii au observat că animalele produceau întreruperi ale somnului proprietarelor. Cu toate acestea, participantele au raportat rareori că au fost deranjate în timpul nopții.

Există și beneficii

Pe de altă parte, cercetările arată că multe persoane consideră că animalele de companie le ajută să doarmă mai bine.

Dr. Douglas Wallace, specialist în medicina somnului și profesor de neurologie clinică la Facultatea de Medicină Miller a Universității din Miami, spune că a observat acest fenomen atât în cercetările sale, cât și în practica medicală.

Imagine cu profil ilustrativ. Sursa: Profimedia

El consideră că sprijinul emoțional oferit de animalul de companie poate compensa, cel puțin parțial, efectele negative pe care acesta le-ar putea avea asupra calității somnului.

În plus, animalele de companie pot contribui indirect la un stil de viață mai sănătos.

Proprietarii care își plimbă zilnic câinii fac mișcare în mod regulat și au tendința de a se trezi la aceeași oră în fiecare dimineață. Ambele obiceiuri sunt asociate cu un somn mai bun și mai odihnitor.

Pentru persoanele care bănuiesc că animalul de companie le afectează somnul, Shelby Harris recomandă un experiment simplu.

Scoateți animalul din pat pentru câteva nopți și vedeți dacă observați o diferență. Dacă nu observați nicio schimbare, nu am nimic împotrivă să stea acolo, spune ea.

Brittany Lancaster are însă o abordare mai prudentă: „Eu nu dorm cu pisicile mele, dacă asta vă spune ceva”, afirmă specialista.

Editor : C.A.