Live TV

Dormi cu câinele sau pisica în pat? Experții spun ce se întâmplă, de fapt, cu somnul tău

Data publicării:
profimedia-1087158604
Somnul alături de animalele de companie, posibil periculos. Sursa: Profimedia
Din articol
Animalele de companie pot transmite uneori boli Somnul poate avea de suferit, chiar dacă nu vă dați seama Există și beneficii

Tot mai mulți oameni aleg să împartă patul cu câinele sau pisica lor, considerând că prezența animalului le oferă confort și siguranță. Specialiștii în somn spun însă că obiceiul poate avea atât beneficii, cât și dezavantaje, iar efectele diferă de la o persoană la alta, arată The New York Times.

Când Shelby Harris, psiholog specializat în tulburările de somn din New York, începe să lucreze cu pacienți care au probleme cu odihna, una dintre primele întrebări pe care le pune este dacă au animale de companie.

Primul lucru pe care mi-l spun este: «Am un câine. O să-mi spui să nu dorm cu câinele», povestește ea.

Însă răspunsul nu este întotdeauna atât de simplu.

Potrivit lui Harris, mulți oameni se simt mai bine atunci când dorm alături de animalele lor de companie, iar pentru numeroși stăpâni acest obicei nu provoacă probleme de somn. Totuși, dacă animalul este sursa perturbărilor nocturne, este important ca proprietarul să conștientizeze acest lucru.

Un sondaj online realizat în 2022 pe aproximativ 2.000 de adulți din Statele Unite a arătat că aproape jumătate dintre respondenți dorm în același pat cu animalul lor de companie. Dacă vă numărați printre ei și vă întrebați dacă este o alegere bună, specialiștii spun că există câteva aspecte importante de luat în calcul.

Animalele de companie pot transmite uneori boli

Animalele de companie ne pot expune la diferite insecte și microorganisme, inclusiv căpușe, purici, paraziți și bacterii, explică dr. Josh Daniels, medic veterinar și microbiolog la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Stat din Colorado.

Dormitul în același pat cu animalul nu face decât să crească nivelul acestei expuneri. În anumite situații, consecința poate fi apariția unor îmbolnăviri.

Un exemplu este cazul unei femei de 81 de ani din Finlanda, internată în 1991 cu febră și semne ale unei infecții bacteriene la nivelul piciorului. Medicii au descoperit că femeia avea un ulcer între degetele de la picioare și era infectată cu o bacterie întâlnită frecvent în cavitatea bucală a câinilor și pisicilor. Pacienta dormea în mod regulat cu pisica sa, care obișnuia să-i lingă picioarele.

Black cat in bed
Imagine cu profil ilustrativ. Sursa: Profimedia

Un alt caz, descris într-un studiu publicat în anul 2000, viza un bărbat de 69 de ani care dormise împreună cu câinele său înainte și după două intervenții chirurgicale la șold. Ulterior, acesta a dezvoltat o infecție în zona operată. Analizele au arătat că bacteria responsabilă provenea din categoria celor întâlnite frecvent în gura câinilor și pisicilor și care se pot transmite prin mușcături sau zgârieturi.

De asemenea, literatura medicală consemnează cazuri în care proprietari de câini au contractat ciuma, boală transmisă prin intermediul puricilor, după ce au dormit împreună cu animalele lor de companie.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că astfel de situații sunt rare.

„Cu excepția cazului în care aveți un sistem imunitar slăbit sau sunteți predispus la infecții, riscul real de a vă îmbolnăvi pentru că dormiți cu un animal de companie este, în general, redus”, explică dr. Bruno Chomel, profesor emerit la Școala de Medicină Veterinară a Universității California, Davis.

Citește și:

Cum s-a transformat pasiunea japonezilor pentru pisici într-o industrie de miliarde: „Preferă să stea în casă într-o zi toridă”

Potrivit lui Daniels, cele mai frecvente probleme sunt legate de căpușe și purici. Din acest motiv, proprietarii ar trebui să respecte schemele de prevenție recomandate de medicul veterinar. Căpușele pot transmite boala Lyme și alte afecțiuni grave, iar deparazitarea regulată ajută la eliminarea unor paraziți intestinali potențial periculoși, precum viermii rotunzi.

Specialistul recomandă o atenție sporită și în cazul animalelor adoptate recent din adăposturi sau al puilor de câine și pisică. Acestea pot prezenta afecțiuni dermatologice precum pecinginea, care se transmite ușor prin contact direct.

Interesant este că însuși Daniels recunoaște că doarme alături de propriul câine.

În opinia lui Chomel, decizia finală depinde de nivelul de risc pe care fiecare persoană este dispusă să și-l asume.

„Riscul este mic, dar există”, spune el.

Somnul poate avea de suferit, chiar dacă nu vă dați seama

Cercetările privind efectele dormitului alături de animalele de companie asupra somnului sunt încă limitate, explică Brittany Lancaster, profesor asistent de psihologie clinică la Universitatea de Stat din Mississippi.

Totuși, datele existente sugerează că prezența animalului în pat poate afecta calitatea odihnei.

a ginger cat hiding under the blanket on the bed. cat under the blanket. a man found a hidden cat
Imagine cu profil ilustrativ. Sursa: Profimedia

Un studiu publicat în 2017 a urmărit timp de șapte nopți 40 de proprietari de câini, majoritatea femei, care au purtat dispozitive de monitorizare a activității în timpul somnului. Cercetătorii au constatat că participanții dormeau mai puțin eficient atunci când câinele se afla în pat, comparativ cu situațiile în care acesta dormea în aceeași cameră, dar nu în pat.

Mai mult, unele cercetări sugerează că oamenii nici măcar nu realizează întotdeauna că somnul lor este perturbat.

Într-un studiu publicat în 2020, care a inclus 12 femei ce dormeau împreună cu câinii lor, cercetătorii au observat că animalele produceau întreruperi ale somnului proprietarelor. Cu toate acestea, participantele au raportat rareori că au fost deranjate în timpul nopții.

Există și beneficii

Pe de altă parte, cercetările arată că multe persoane consideră că animalele de companie le ajută să doarmă mai bine.

Dr. Douglas Wallace, specialist în medicina somnului și profesor de neurologie clinică la Facultatea de Medicină Miller a Universității din Miami, spune că a observat acest fenomen atât în cercetările sale, cât și în practica medicală.

Children's Hospitals Dogs
Imagine cu profil ilustrativ. Sursa: Profimedia

El consideră că sprijinul emoțional oferit de animalul de companie poate compensa, cel puțin parțial, efectele negative pe care acesta le-ar putea avea asupra calității somnului.

În plus, animalele de companie pot contribui indirect la un stil de viață mai sănătos.

Proprietarii care își plimbă zilnic câinii fac mișcare în mod regulat și au tendința de a se trezi la aceeași oră în fiecare dimineață. Ambele obiceiuri sunt asociate cu un somn mai bun și mai odihnitor.

Pentru persoanele care bănuiesc că animalul de companie le afectează somnul, Shelby Harris recomandă un experiment simplu.

Scoateți animalul din pat pentru câteva nopți și vedeți dacă observați o diferență. Dacă nu observați nicio schimbare, nu am nimic împotrivă să stea acolo, spune ea.

Brittany Lancaster are însă o abordare mai prudentă: „Eu nu dorm cu pisicile mele, dacă asta vă spune ceva”, afirmă specialista.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
Peter Magyar.
5
Peter Magyar își onorează o promisiune din campania electorală privind permisele de...
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
loc crima
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
captura-de-ecran-2026-05-10-122849
Un bărbat e acuzat că a încercat să-și înece câinele în lacul din Parcul Tineretului din Capitală: poliția a deschis dosar penal
Reguli actualizate pentru călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană. Foto Getty Images
Reguli actualizate pentru călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană. Ce trebuie să știe proprietarii înainte de plecare
Husky breed dog. Looking out the window .
Un bărbat din Suceava a fost condamnat la închisoare după ce a ucis cu sânge rece un câine Husky
catelusa
Ce s-a întâmplat cu Caelya, cățelușa bătută cu bestialitate pe o stradă din București. Agresorul a fost condamnat la închisoare
Recomandările redacţiei
eugen tomac
Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi negocierile decisive cu...
APTOPIX Israel Iran War
Israelul ripostează la rachetele iraniene, în ciuda apelurilor SUA la...
Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tanczos, susține o conferință de presă la sediul ministerului din București, joi 30 iunie 2022.
Tanczos Barna: Cele mai instabile sunt guvernele care nu au...
bogdan chiritoiu
Chirițoiu, despre băncile amendate pentru manipularea ROBOR: Au făcut...
Ultimele știri
„Nu vrem să fim carne de tun”: Lukașenko exclude trimiterea de trupe în Ucraina
A început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Alimente interzise și reguli pe care credincioșii trebuie să le respecte
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin atât de îngrijorat de situația din Cecenia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce ascundea Marilyn Monroe în spatele imaginii de blondă naivă: "Era blândă și sensibilă, dar în același timp...
Cancan
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Fanatik.ro
Atac armat lângă baza de antrenament și hotelul naționalei Angliei la Campionatul Mondial. Cel puțin nouă...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Gică Hagi, revoluție la lot! Dezvăluiri din cantonamentul de la Mogoșoaia, chiar de la omul din interior...
Adevărul
Kitty Green, regizoarea asociată mișcării #MeToo: „E despre o problemă mai mare din industrie: femeile nu...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
O fată de 18 ani ar fi fost drogată și violată la balul de absolvire, în Cluj. Polițiștii au fost sesizați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit reacția UEFA, după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în Danemarca - Ucraina
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Sharon Stone, mărturii despre drama ascunsă și abuzurile din familie: "Mă arunca pe scări și mă bătea cu...
Adevarul
Rusaliile Negre. Amintiri din vara în care 45.000 de oameni au fost condamnați la exil în Bărăgan: „N-am avut...
Newsweek
Adrian Negrescu, despre Legea salarizării unice: Ţinem pensiile îngheţate, dar creştem salariile bugetarilor?
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
John Travolta, confesiune rară despre durerea care l-a urmărit ani la rând: „Privesc întunericul, dar nu...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...