Live TV

Video Imagini în premieră: Balenele ucigașe vânează împreună cu delfinii, iar apoi își împart prada cu ei

Data publicării:
orci la vanatoare
Sursa: captură YouTube

Cercetătorii au observat pentru prima dată cum orcile, numite și balenele ucigașe, fac echipă cu delfinii pentru a vâna somon, iar apoi își împart prada, relatează The Independent.

În ultimii ani, monitorizarea mai precisă cu ajutorul noilor tehnologii, precum dronele, a dezvăluit noi comportamente unice în rândul orcilor.

De exemplu, cercetătorii au descoperit recent că orcile din apropierea Golfului California au dobândit abilități speciale pentru a vâna rechinii-balenă, cel mai mare pește din lume.

Studiile au documentat, de asemenea, cum orcile încearcă să-și împartă hrana cu oamenii, folosesc alge marine pentru a-și exfolia pielea și hărțuiesc marsuinii fără niciun motiv anume.

Acum, cercetătorii au observat balenele ucigașe cum vânează în cooperare cu delfinii de-a lungul coastei din Columbia Britanică.

Cele două specii din această regiune nu prezintă niciun semn de conflict sau de evitare reciprocă, ceea ce îi determină pe cercetătorii canadieni să suspecteze că ar putea coopera, mai degrabă decât să concureze pentru hrană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Se știa deja că orcile își împart prada cu membrii grupului lor, dar nu pe scară largă cu alte specii marine.

Cercetătorii au investigat comportamentele de vânătoare a nouă orci din zonă și interacțiunile lor cu delfinii din Pacific, în jurul insulei Vancouver, în august 2020.
Au colectat date despre mișcare, imagini subacvatice, înregistrări audio și imagini aeriene cu drone pentru a înțelege cum se mișcau și vânau orcile în zonă.

Au observat 25 de cazuri în care orcile și-au schimbat direcția după ce au văzut delfinii, urmându-i în scufundări în căutarea hranei.

Cercetătorii cred că în aceste cazuri orcile își atenuează propriile zgomote și urmează stilul de navigare al delfinilor, asemănătoare unui sonar. O astfel de tehnică ar putea ajuta balenele ucigașe să detecteze somonul Chinook, care este prea mare pentru ca delfinii să-l poată captura și înghiți întreg.

Dintre cele opt cazuri înregistrate în care orcile au prins, mâncat și împărțit somon Chinook cu grupul lor de lângă Insula Vancouver, cercetătorii au observat delfini în patru cazuri.

Într-un caz, au văzut cum delfinii căutau resturile unui somon adult, rupt de orci în resturi suficient de mici pentru a fi mâncați.

„Peștii capturați au fost aduși la suprafață de balenele ucigașe și rupți pentru a fi împărțiți cu grupul lor”, au remarcat cercetătorii într-un studiu publicat recent în revista Scientific Reports, „în timp ce delfinii însoțitori căutau resturi”.

Aceste interacțiuni ar putea ajuta orcile să localizeze somonul mai ușor, oferind în același timp delfinilor o oportunitate de a se hrăni cu resturi, au spus ei.

Cu toate acestea, cercetătorii spun că e nevoie de studii suplimentare pentru a investiga acest caz unic de cooperare între speciile marine.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
1
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Bryan-Lanza-Headshot
4
Bryan Lanza, fost consilier al lui Donald Trump și care a spus Ucrainei că „Crimeea este...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
Digi Sport
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
carucior in magazin
Alertă alimentară în magazinele din țară: File de somon marinat, retras de pe piață din cauza contaminării cu Listeria Monocytogenes
orca surprinsa sarind in apele canadei
Cercetătorii au filmat cum vânează orcile rechinii tineri pentru a le mânca ficatul. „Tehnici de vânătoare transmise peste generații”
Alimente recomandate pentru consumul zilnic. Foto Getty Images
Lista alimentelor pe care medicii le recomandă pentru un consum zilnic: „Sprijină sistemul imunitar și reduc inflamația din corp”
Threatening brown bear male approaching from front view on meadow in High Tatras
Urșii care intră în localități ar putea fi împușcați. Ministerul Mediului a publicat proiectul
delfin main
Descoperire paleontologică rară: fosilele unui delfin, vechi de 12 milioane de ani, descoperite în Peru
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”...
2025-12-07-4049
Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea...
photo-collage.png (25)
Proteste pentru independența justiției, a cincea zi la rând. Mii de...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan rămâne și peste iarnă în vila cu chirie: S-au pus două...
Ultimele știri
Miniștrii de Externe polonez și ungar s-au „încăierat” din cauza lui Orban și a declarațiilor sale privind înghețarea activelor rusești
Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026
Când crede Nicușor Dan că se va termina războiul din Ucraina. „Altfel, Rusia va veni permanent cu pretexte”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Se încheie o eră în handbalul feminin! La 45 de ani, cel mai bun portar din istorie s-a retras după o nouă...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune...
Adevărul
Scandal major în PNL Iași. Mihai Chirica a răbufnit pe un grup intern cu insulte și atacuri: „Bolojan n-a...
Playtech
Închirierea în regim hotelier fără acordul vecinilor: riscuri, amenzi și alternative
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut la față?” Cum arată artista la 54...
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe...
Newsweek
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci?
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Hugh Jackman pariază pe Kate Hudson pentru primul ei Oscar: "Este o actriță desăvârșită"
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție