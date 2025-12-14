Cercetătorii au observat pentru prima dată cum orcile, numite și balenele ucigașe, fac echipă cu delfinii pentru a vâna somon, iar apoi își împart prada, relatează The Independent.

În ultimii ani, monitorizarea mai precisă cu ajutorul noilor tehnologii, precum dronele, a dezvăluit noi comportamente unice în rândul orcilor.

De exemplu, cercetătorii au descoperit recent că orcile din apropierea Golfului California au dobândit abilități speciale pentru a vâna rechinii-balenă, cel mai mare pește din lume.

Studiile au documentat, de asemenea, cum orcile încearcă să-și împartă hrana cu oamenii, folosesc alge marine pentru a-și exfolia pielea și hărțuiesc marsuinii fără niciun motiv anume.

Acum, cercetătorii au observat balenele ucigașe cum vânează în cooperare cu delfinii de-a lungul coastei din Columbia Britanică.

Cele două specii din această regiune nu prezintă niciun semn de conflict sau de evitare reciprocă, ceea ce îi determină pe cercetătorii canadieni să suspecteze că ar putea coopera, mai degrabă decât să concureze pentru hrană.

Se știa deja că orcile își împart prada cu membrii grupului lor, dar nu pe scară largă cu alte specii marine.

Cercetătorii au investigat comportamentele de vânătoare a nouă orci din zonă și interacțiunile lor cu delfinii din Pacific, în jurul insulei Vancouver, în august 2020.

Au colectat date despre mișcare, imagini subacvatice, înregistrări audio și imagini aeriene cu drone pentru a înțelege cum se mișcau și vânau orcile în zonă.

Au observat 25 de cazuri în care orcile și-au schimbat direcția după ce au văzut delfinii, urmându-i în scufundări în căutarea hranei.

Cercetătorii cred că în aceste cazuri orcile își atenuează propriile zgomote și urmează stilul de navigare al delfinilor, asemănătoare unui sonar. O astfel de tehnică ar putea ajuta balenele ucigașe să detecteze somonul Chinook, care este prea mare pentru ca delfinii să-l poată captura și înghiți întreg.

Dintre cele opt cazuri înregistrate în care orcile au prins, mâncat și împărțit somon Chinook cu grupul lor de lângă Insula Vancouver, cercetătorii au observat delfini în patru cazuri.

Într-un caz, au văzut cum delfinii căutau resturile unui somon adult, rupt de orci în resturi suficient de mici pentru a fi mâncați.

„Peștii capturați au fost aduși la suprafață de balenele ucigașe și rupți pentru a fi împărțiți cu grupul lor”, au remarcat cercetătorii într-un studiu publicat recent în revista Scientific Reports, „în timp ce delfinii însoțitori căutau resturi”.

Aceste interacțiuni ar putea ajuta orcile să localizeze somonul mai ușor, oferind în același timp delfinilor o oportunitate de a se hrăni cu resturi, au spus ei.

Cu toate acestea, cercetătorii spun că e nevoie de studii suplimentare pentru a investiga acest caz unic de cooperare între speciile marine.

