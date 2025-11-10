Live TV

Cercetătorii au filmat cum vânează orcile rechinii tineri pentru a le mânca ficatul. „Tehnici de vânătoare transmise peste generații”

Data publicării:
orca surprinsa sarind in apele canadei
Orcile pot ajunge la o greutate de 6 tone și la o lungime de 10 metri Foto: Profimedia Images

Un grup de orci din Golful Californiei, în largul coastei Mexicului, au fost observate în timp ce vânau rechini tineri din specia „marele alb”, întorcându-i pe spate pentru a le mânca ficatul, arată un nou studiu. Cercetătorii cred că acest grup de orci este specializat în vânătoarea de rechini, potrivit CBS.

Rechinii „marele alb” au un singur prădător natural cunoscut în ocean: orca - sau balena ucigașă. Cu toate acestea, până acum a existat un singur caz documentat cu înregistrări video, în Africa de Sud în 2022, în care aceste animale se hrănesc cu rechini tineri.

Erick Higuera, un biolog marin independent din Mexic, a surprins imagini din dronă cu un grup de cinci orci în Golful Californiei care vâna trei rechini „marele alb”, în două ocazii diferite.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În prima vânătoare un grup de cinci orci femele au colaborat pentru a împinge tânărul rechin alb la suprafață și a-l întoarce pe spate, făcându-l astfel vulnerabil la atac.

Când un rechin este întors cu spatele în sus, intră într-o stare numită imobilitate tonică, care, în esență, îl paralizează.

„Această stare temporară face ca rechinul să fie lipsit de apărare, permițând orcilor să-i extragă ficatul bogat în nutrienți și probabil să consume și alte organe, înainte de a abandona restul carcasei”, a declarat Higuera.

În august 2022, echipa de cercetare a înregistrat un model similar - cinci orci împingând un rechin tânăr pe spate și determinându-l să se ridice la suprafață. Orcile au fost văzute mâncând apoi ficatul rechinului.

„Acest comportament este o dovadă a inteligenței avansate a orcilor, a gândirii strategice și a învățării sociale sofisticate, deoarece tehnicile de vânătoare sunt transmise din generație în generație în cadrul grupurilor lor”, a spus Higuera.

Conform studiului, cercetătorii au descoperit că unele dintre orcile din primul incident au fost observate vânând și alte specii, cum ar fi rechinii balenă și rechinii taur.

Dr. Salvador Jorgensen de la Universitatea de Stat din California, a spus că aceste înregistrări sunt dovezi că orcile care vizează în mod repetat rechinii tineri.

„Rechinii „marele alb” adulți reacționează rapid la prezența orcilor, dispărând din acele zone timp de mai multe luni. Dar acești rechini tineri pot fi naivi în privința orcilor.”, a spus el

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Digi Sport
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anagajati in costume care cara cutii de carton
Ce înseamnă concedierile de la Oracle, OMV Petrom sau Aptiv. „Dacă și...
soldați participă la un exercițiu militar în cadrul parteneriatului Joint Expeditionary Force (JEF)
Scenarii de război în nordul Europei. Pentru ce fel de atac din...
Radu Marinescu.
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai...
oameni si salvare langa tren accident
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. Poliția descrie scena drept...
Ultimele știri
Elon Musk, din ce în ce mai orientat către extrema dreaptă internațională
Moscova pregătește rușii pentru scăderea nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record
Trump repetă una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden în ce privește economia. De ce americanii nu cred în „Epoca de Aur”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cuplu
Plimbările zilnice pot încetini declinul cognitiv în boala Alzheimer. Un nou studiu arată câți pași pe zi pot face diferența
volan mașină
Avertismentul lui Titi Aur privind românii și băutura la volan: „Cu cât alcoolul este mai mult, cu atât timpul de reacție crește”
Dronă Shahed
Momentul în care un soldat ucrainean doboară cu ajutorul unei arme de asalt o dronă rusă Shahed
Grilling marinated meat
Carnea procesată, comparată cu țigările în studii despre cancer. Cercetătorii cer avertismente pe ambalaje. Ce produse trebuie evitate
univers
„Nu este ceva ce poți ignora”. Expansiunea Universului ar putea încetini, sugerează un studiu
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la...
Fanatik.ro
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!”...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Cum verifici cât ai contribuit la pensie până în 2025? Primeşti informaţiile imediat
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...