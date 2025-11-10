Cercetătorii au filmat cum vânează orcile rechinii tineri pentru a le mânca ficatul. „Tehnici de vânătoare transmise peste generații”

Un grup de orci din Golful Californiei, în largul coastei Mexicului, au fost observate în timp ce vânau rechini tineri din specia „marele alb”, întorcându-i pe spate pentru a le mânca ficatul, arată un nou studiu. Cercetătorii cred că acest grup de orci este specializat în vânătoarea de rechini, potrivit CBS.

Rechinii „marele alb” au un singur prădător natural cunoscut în ocean: orca - sau balena ucigașă. Cu toate acestea, până acum a existat un singur caz documentat cu înregistrări video, în Africa de Sud în 2022, în care aceste animale se hrănesc cu rechini tineri.

Erick Higuera, un biolog marin independent din Mexic, a surprins imagini din dronă cu un grup de cinci orci în Golful Californiei care vâna trei rechini „marele alb”, în două ocazii diferite.

În prima vânătoare un grup de cinci orci femele au colaborat pentru a împinge tânărul rechin alb la suprafață și a-l întoarce pe spate, făcându-l astfel vulnerabil la atac.

Când un rechin este întors cu spatele în sus, intră într-o stare numită imobilitate tonică, care, în esență, îl paralizează.

„Această stare temporară face ca rechinul să fie lipsit de apărare, permițând orcilor să-i extragă ficatul bogat în nutrienți și probabil să consume și alte organe, înainte de a abandona restul carcasei”, a declarat Higuera.

În august 2022, echipa de cercetare a înregistrat un model similar - cinci orci împingând un rechin tânăr pe spate și determinându-l să se ridice la suprafață. Orcile au fost văzute mâncând apoi ficatul rechinului.

„Acest comportament este o dovadă a inteligenței avansate a orcilor, a gândirii strategice și a învățării sociale sofisticate, deoarece tehnicile de vânătoare sunt transmise din generație în generație în cadrul grupurilor lor”, a spus Higuera.

Conform studiului, cercetătorii au descoperit că unele dintre orcile din primul incident au fost observate vânând și alte specii, cum ar fi rechinii balenă și rechinii taur.

Dr. Salvador Jorgensen de la Universitatea de Stat din California, a spus că aceste înregistrări sunt dovezi că orcile care vizează în mod repetat rechinii tineri.

„Rechinii „marele alb” adulți reacționează rapid la prezența orcilor, dispărând din acele zone timp de mai multe luni. Dar acești rechini tineri pot fi naivi în privința orcilor.”, a spus el

Editor : M.B.