Grindeanu, despre proiectul Zilei Drapelului: „Dragostea de ţară poţi să o arăţi şi nefăcând gesturi de acest tip”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Neptun, despre proiectul care prevede înfiinţarea unor Pieţe ale Tricolorului şi obligaţia oficialilor de a săruta drapelul, că nu este adeptul unor astfel de lucruri şi că patriotismul şi dragostea de ţară se arată şi fără să faci „gesturi de acest tip”.

„Am văzut subiectul ieri (joi - n.r.). E un proiect cred că iniţiat de un senator AUR, dacă nu mă înşel. Dar nu sunt neapărat adeptul şi nu încurajez lucruri de acest tip. Patriotismul... dragostea de ţară poţi să ţi-o arăţi şi nefăcând gesturi de acest tip”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD s-a referit şi la modul în care a ajuns pe ordinea de zi proiectul cu 300 de parlamentari.

„Vă rog să luaţi stenogramele din plen. Nu exista pe ordinea de zi acest proiect. Kelemen Hunor era la mine în birou când AUR şi PNL au propus, prin votul plenului, introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Deci nu PSD şi nu şantaj”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că nu înseamnă că nu este un proiect despre care trebuie să se discute, fiindcă „e clar că trebuie să se reducă numărul de parlamentari”.

Proiectul de lege privind Ziua Drapelului introduce amenzi de până la 10.000 de lei pentru refuzul unui oficial de a săruta drapelul naţional al României şi de 20.000 de lei pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Sunt impuse amenzi şi dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”.

Editor : S.S.