Un elefant alb s-a născut în Myanmar. Exemplarele albe sunt foarte rare, iar unele culturi budiste le consideră aducătoare de noroc

Un elefant alb s-a născut la sfârşitul lunii iulie într-o regiune din vestul Myanmarului, o ţară majoritar budistă, unde aceste exemplare rare sunt considerate animale care aduc noroc.

Venit pe lume în data de 23 iulie în statul Rakhine, cântărea la naştere circa 80 de kilograme şi avea o înălţime de aproximativ 70 de centimetri, a relatat publicația Global New Light of Myanmar, citată AFP. Acesta are şapte din cele opt caracteristici asociate elefanţilor albinoşi, printre care "ochii de culoarea perlei", "blana albă" şi "coada distinctă", potrivit cotidianului oficial.

Mama sa, în vârstă de 33 de ani, pe nume Zar Nan Hla, este în grija unei companii de stat care se ocupă cu exploatarea lemnului. În imaginile difuzate de televiziunea de stat se poate vedea puiul de elefant, care nu a primit încă un nume, jucându-se în apă împreună cu mama sa.

Elefanţii albi, foarte rari, sunt consideraţi animale de bun augur în unele culturi budiste din Asia de sud-est, care îi asociază cu simboluri ale regalităţii.

Potrivit mass-media de stat, în capitala Naypyidaw trăiesc în captivitate şase astfel de elefanţi, proveniţi în principal din statele Rakhine şi Ayeyarwady (sud), mai scriu sursele citate de Agerpres.

Pe reţelele de socializare, unele comentarii au fost sceptice, pe fondul tensiunilor sporite din această ţară, cufundată în haos de la lovitura de stat militară din 1 februarie 2021 şi represiunea ulterioară a opozanţilor de către juntă. "Sunt daltonist sau elefantul mi se pare doar gri?", a întrebat cineva, în timp ce altcineva a scris: "Acum bietul elefant va trebui să meargă la închisoare".

