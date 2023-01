Un elefant lacom și leneș a învățat că e mai ușor să-și procure hrana din camioanele care transportă trestie de zahăr decât să culeagă frunze din junglă, așa că și-a făcut un obicei din a ieși pe stradă și a vâna mașinile care transportă ceva bun de mâncare.

Elefantul de 35 de ani, pe care localnici l-au botezat „Fatty” (grasul), a ieșit recent din nou din pădure pe un drum din provincia Chachoengsao, Thailanda. S-a postat în fața mașinilor, forțându-le să încetinească, apoi și-a întins trompa către încărcătura cu miros dulce.

Un elefant lacom și leneș oprește în trafic camioanele cu trestie de zahăr ca să mănânce FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Câteva imagini surprinse de un șofer îl arată pe Fatty mâncând pe săturate dintr-un camion cu trestie de zahăr, care se afla în drum spre fabrică.

Fatty este atât de tupeist încât se postează după cum are el chef pe stradă, iar șoferii sunt nevoiți să intre pe contrasens pentru a-l ocoli.

Au Wanapin, un localnic, îl cunoaște bine pe Fatty. „Acest elefant se numește Fatty, pentru că mănâncă foarte mult. Are aproximativ 35 de ani, este mascul și nu are colți. Este un elefant sălbatic, dar iese în fiecare an din pădure în această zonă să aștepte camioanele cu trestie de zahăr. Dar sunt mai mulți elefanți care fac la fel, nu este el singurul elefant lacom”.

În Thailanda sunt în jur de 2.000 de elefanți asiatici care trăiesc în sălbăticie, în pădurile protejate. Elefanții asiatici masculi, spre deosebire de cei africani, se izolează după vârsta de 10 ani, în timp ce femelele rămân cu turma.

Experții spun că elefanții sunt foarte inteligenți și de regulă își dau seama repede prin ce mijloace își pot procura mai repede hrana.

Elefanții sunt animale protejate în Thailanda, iar cei care îi ucid riscă până la 3 ani de închisoare și amendă.

Editor : D.C.