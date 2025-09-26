Live TV

Galerie Foto Așa va arăta cel mai mare catamaran din lume. Va costa peste 200 de milioane de euro

Data actualizării: Data publicării:
Cel mai mare catamaran de lux din lume, dezvăluit – și va costa peste 200 de milioane de euro.
Cel mai mare catamaran de lux din lume, dezvăluit – și va costa peste 200 de milioane de euro. Sursă: Profimedia / Hayley Chamberlain

Șantierul naval polonez Sunreef Yachts a prezentat la Monaco Yacht Show proiectul celui mai mare catamaran din lume.

Proiectul, denumit 65M Explorer, evaluat la aproape 230 de milioane de euro (aproximativ 200 de milioane de lire sterline), prevede o lungime de 65 de metri și un spațiu interior imens de 510,000 de metri cubi (1.800 GT - unitatea internațională pentru volumul ambarcațiunilor).

Cabina proprietarului este propusă să ocupe puntea superioară și să includă ferestre panoramice, un lounge privat, dressing, birou și baie cu cadă pentru două persoane. Oaspeții ar beneficia de șapte cabine duble, iar zonele de socializare ar cuprinde săli de mese, lounge-uri panoramice și un bar în formă de semilună.

Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 1 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 2 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 3 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 4 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 5 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 6 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 7 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 8 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 9 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 10 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 11 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 12 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia | Poza 13 din 13
Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia
,

Designerii au adăugat la punțile exterioare o piscină de șase metri, un jacuzzi și terase ample pentru relaxare și evenimente grandioase. Potrivit producătorilor, catamaranul este conceput să combine robustețea necesară expedițiilor pe distanțe lungi cu luxul croazierelor de agrement în jurul Mediteranei. Dacă proiectul se va concretiza, ambarcațiunea va putea atinge viteze de până la 18 noduri, oferind un nivel excepțional de confort și rafinament.

Potrivit șantierului naval, designul carenei catamaranului „strălucește cu adevărat” în zona beach club. Din zona piscinei, treptele coboară către platforma de înot, care, odată coborâtă, creează o galerie la marginea apei. Există spațiu pentru o ambarcațiune auxiliară de șapte metri și mai multe jet-ski-uri, sau zona poate fi transformată într-un beach club cu mobilier de punte și o umbrelă, chiar lângă apă.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
2
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
3
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
4
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Eurofighter Typhoon
5
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei...
george simion, aur
AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova...
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat...
ID114945_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ștefan Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare...
Ultimele știri
Partidul extremist german AfD, dat afară din sediul central din Berlin: proprietarul austriac al clădirii a dat formațiunea în judecată
Ripostă a Kievului: Ucraina a lovit o rafinărie din sudul Rusiei. Incendiu puternic în urma bombardamentelor
Cum interpretează Emmanuel Macron atitudinea pro-Ucraina a lui Trump: „Să crească presiunile împotriva Rusiei”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
kim jong un cu ceas scump la mana
Kim Jong Un s-a afișat cu un ceas elvețian de lux la Beijing. Cât costă bijuteria de la mâna dictatorului nord-coreean
Luftaufnahme 106,5 Meter lange Motoryacht AMADEA, 2016 ausgeliefert von der deutschen Werft Lürssen Yachts, Design Espen
Cum arată superiahtul de 300 de milioane de dolari confiscat de SUA de la un oligarh rus și scos acum la licitație
AJ,Armani,Christmas,Lombardia,Manzoni,Milan,Milano,Xmas,horizontal,night,shop window,street
Brand de lux, amendat cu 3,5 milioane de euro. Muncitorii lucrau în condiții ilegale
O rețea de români care fura ceasuri de lux și bijuterii în Spania a fost arestată. Ce metodă foloseau pentru a jefui victimele
profimedia-0914500799
Mită mascată în cadouri de lux: prima doamnă a Coreei de Sud scapă de acuzații în scandalul care a zguduit scena politică
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mesaj emoționant la împlinirea a 40 de ani: „Ce minunăție să îmi trăiesc viața alături de Vlad...
Cancan
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
Alex Băluță, primele imagini din America
Pro FM
Cleopatra Stratan, nașă superbă în roșu. A ales o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior și a arătat ca o...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide?
Digi FM
The Guardian: De ce sunt alegerile parlamentare din Republica Moldova atât de importante? Actorii-cheie ai...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cele mai noi detalii despre viitorul James Bond. Ce fel de actor caută Denis Villeneuve și când vor începe...
UTV
Cătălin Botezatu, declarații sincere despre Loredana Groza. „Ne-am sărutat, dar mi-a fost teamă să merg mai...