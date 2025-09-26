Șantierul naval polonez Sunreef Yachts a prezentat la Monaco Yacht Show proiectul celui mai mare catamaran din lume.

Proiectul, denumit 65M Explorer, evaluat la aproape 230 de milioane de euro (aproximativ 200 de milioane de lire sterline), prevede o lungime de 65 de metri și un spațiu interior imens de 510,000 de metri cubi (1.800 GT - unitatea internațională pentru volumul ambarcațiunilor).

Cabina proprietarului este propusă să ocupe puntea superioară și să includă ferestre panoramice, un lounge privat, dressing, birou și baie cu cadă pentru două persoane. Oaspeții ar beneficia de șapte cabine duble, iar zonele de socializare ar cuprinde săli de mese, lounge-uri panoramice și un bar în formă de semilună.

Așa va arăta cel mai mare catamaran. Va costa peste 200 de milioane de euro / Sursă foto: Profimedia Deschide galeria foto

Designerii au adăugat la punțile exterioare o piscină de șase metri, un jacuzzi și terase ample pentru relaxare și evenimente grandioase. Potrivit producătorilor, catamaranul este conceput să combine robustețea necesară expedițiilor pe distanțe lungi cu luxul croazierelor de agrement în jurul Mediteranei. Dacă proiectul se va concretiza, ambarcațiunea va putea atinge viteze de până la 18 noduri, oferind un nivel excepțional de confort și rafinament.

Potrivit șantierului naval, designul carenei catamaranului „strălucește cu adevărat” în zona beach club. Din zona piscinei, treptele coboară către platforma de înot, care, odată coborâtă, creează o galerie la marginea apei. Există spațiu pentru o ambarcațiune auxiliară de șapte metri și mai multe jet-ski-uri, sau zona poate fi transformată într-un beach club cu mobilier de punte și o umbrelă, chiar lângă apă.

Editor : B. G.