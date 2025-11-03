Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia, echipată cu sisteme anti-drone

Liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, construiește un complex rezidențial de lux cu securitate maximă într-o stațiune de schi exclusivistă din Rusia, arată o anchetă a unui grup de jurnalism independent.

Centrul de Investigații din Belarus (BIC), un organism independent de cercetare și jurnalism cu sediul la Varșovia, scrie că lucrările la complexul din apropierea orașului Krasnaia Poliana, situat lângă stațiunea Soci din sudul Rusiei, avansează într-un ritm impresionant, scrie TPWorld.

Anchetatorii centrului au declarat că au vizitat complexul întins de 10 hectare în iulie și din nou în octombrie, descriind dezvoltarea rapidă și măsurile de securitate extinse. Ei susțin, de asemenea, că proiectul este finanțat de persoane apropiate lui Lukașenko, care au un istoric de „afaceri dubioase”.

O cetate de lux

Conform documentelor oficiale, imensul șantier este destinat unui hotel de lux, dar BIC susține că această explicație nu corespunde cu designul său elaborat de securitate. Centrul afirmă că măsurile de securitate extinse ale proiectului indică faptul că nu este vorba de o dezvoltare comercială standard.

Documentele consultate de BIC relevă că șantierul va fi înconjurat de un gard de 2,5 metri înălțime, prevăzut cu sârmă ghimpată, rezistent la lovituri și întărit împotriva săpării de tuneluri. În plus, perimetrul va fi monitorizat de șase posturi de pază, fiecare cu camere pentru arme, iar sistemele de securitate vor include senzori de detectare a radiațiilor, aparate cu raze X, camere termice și chiar sisteme de apărare împotriva dronelor.

Fiecare dintre cele patru clădiri principale va avea propria cameră de pază cu o armurărie, iar intrarea va fi controlată printr-o „poartă solidă de câteva tone, concepută pentru a opri chiar și un camion care circulă cu viteză”, a raportat BIC.

Potrivit pentru un rege

Facilitățile planificate par la fel de luxoase pe cât de strictă este securitatea. Cea mai mare dintre cele patru clădiri – acoperind aproximativ suprafața unei jumătăți de teren de fotbal – va include o sală de banchet, un hol cu tavane înalte de 7 metri și o piscină subterană, împreună cu saune și săli de masaj.

Fiecare dintre cele trei vile mai mici, care se pare că sunt aproape de finalizare, va avea propria piscină privată, saună, patru dormitoare și o sufragerie. Un complex separat de hoteluri și restaurante de 1.000 de metri pătrați este destinat oaspeților proprietarului complexului.

Bani murdari

Terenul pentru dezvoltare a aparținut inițial statului belarus, dar a fost vândut în 2022 unei firme ruse de dezvoltare imobiliară pentru 1/20 din valoarea sa, în baza unui decret secret semnat de Lukașenko, potrivit BIC.

Terenul, evaluat de auditori independenți la 131 de milioane de dolari, a fost vândut firmei rusești puțin cunoscute Kompleks-Invest pentru 6,4 milioane de dolari, a declarat centrul.

Comparativ, BIC a adăugat că deficitul de 125 de milioane de dolari reprezintă bugetul anual al sănătății dintr-o regiune din Belarus.

O serie de documente financiare urmărite de BIC și partenerii săi în cadrul anchetei au condus la persoane asociate cu regimul de la Minsk. Până în 2024, proprietatea Kompleks-Invest a fost preluată de un fost oficial din aparatul de securitate al lui Lukașenko.

BIC a raportat că a identificat împrumuturi în valoare totală de peste 35 de milioane de dolari acordate Kompleks-Invest până la jumătatea anului 2025, aproape 20 de milioane de dolari fiind cheltuiți pentru dezvoltare până la sfârșitul anului 2024.

O mare parte din bani a fost identificată ca provenind de la persoane și companii cu legături cu administrația Lukașenko, multe dintre ele având, potrivit rapoartelor, antecedente de tranzacții suspecte.

