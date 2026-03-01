Live TV

„Babele" de martie 2026: Cum se calculează și ce semnificație au primele nouă zile de primăvară

Data publicării:
Babele de martie 2026. Foto Getty Images
Babele de martie 2026. Foto Getty Images
Luna martie, vestitoare a primăverii, ocupă un loc aparte în tradiția populară românească prin legătura sa cu sărbătoarea Babei Dochia, figură mitologică ce marchează renașterea naturii după sezonul rece. Intervalul 1 - 9 martie, cunoscut sub denumirea de „zilele babelor”, este încărcat de semnificații, fiecare dintre acestea fiind asociată unei reprezentări cu valoare premonitorie. În trecut, manifestările meteorologice din această perioadă erau interpretate ca indicii ale destinului și repere pentru comportamentul individual și viața comunității.

Ansamblul de legende, credințe și practici ritualice dedicate acestui personaj mitologic conturează un veritabil calendar simbolic, expresie a unei viziuni tradiționale asupra timpului și a echilibrului dintre om și natură.

Legenda „babelelor” din martie 

Celebrată în intervalul 1 - 9 martie, tradiția Babelor reprezintă unul dintre cele mai vechi și mai valoroase obiceiuri ale folclorului românesc. Fiecare dintre aceste zile se află sub semnul unei „babe”, având o semnificație distinctă, asociată capriciilor vremii și caracterului de tranziție al anotimpului.

Legenda din spațiul românesc o prezintă pe Baba Dochia drept un personaj mitic care simbolizează confruntarea dintre iarnă și primăvară, dar și nevoia oamenilor de a da sens schimbărilor imprevizibile ale naturii. Potrivit tradiției, Baba Dochia urcă muntele îmbrăcată cu mai multe cojoace, pe care le leapădă treptat, pe măsură ce vremea se încălzește. Narațiunea transmisă din generație în generație reflectă bogăția imaginarului popular și evidențiază modul în care comunitățile tradiționale explică variațiile bruște ale climei.

În mediul rural, această poveste constituie un reper cultural și social, întrucât observarea atentă a fenomenelor meteorologice și interpretarea semnelor influențează organizarea muncilor agricole și desfășurarea ritualurilor menite să aducă protecție, sănătate și prosperitate. Prin complexitatea sa simbolică, tradiția Babelor se afirmă ca un element identitar, în care mitul, experiența acumulată de-a lungul generațiilor și practicile comunitare se îmbină armonios, asigurând o legătură coerentă între trecut și prezent.

Ce simbolizează fiecare „babă” 

Episoadele cu vreme aspră, supranumite „babe friguroase”, sunt corelate cu ideea de rezistență și răbdare, în timp ce intervalele însorite și blânde sugerează vitalitate, speranță și reînnoire. În imaginarul tradițional, această succesiune capătă o identitate proprie și funcționează ca un reper pentru adaptarea la ritmurile naturii.

Calendarul asociat Babei Dochia depășește simpla delimitare a timpului, întrucât încurajează observarea atentă a schimbărilor meteorologice și integrează credințele și practicile comunitare în viața cotidiană, consolidând relația dintre individ și universul cultural din care face parte.

Cum se alege „baba”

În tradiția populară românească, fiecare persoană își alege sau își calculează propria „babă” în funcție de data nașterii, potrivit obiceiurilor locale ori, în anumite zone, în raport cu momentul căsătoriei. Se consideră că cei născuți într-una dintre aceste zile preiau trăsăturile simbolice ale intervalului respectiv. În unele regiuni, această credință se extinde asupra întregii comunități, astfel încât variațiile meteorologice din perioada „Babelor” sunt interpretate ca semne privind evoluția și bunăstarea anului în curs.

Metoda de calcul

Stabilirea „babei” personale urmează un algoritm simplu, raportat la ziua nașterii. Pentru persoanele născute între 1 și 9 ale oricărei luni, corespondența este directă: data din certificatul de naștere indică automat ziua din martie. De exemplu, o persoană născută pe 9 iunie își stabilește „baba” pe 9 martie.

În cazul datelor formate din două cifre, se aplică regula însumării acestora până la obținerea unui rezultat cuprins între 1 și 9. Astfel, cineva născut pe 23 mai își fixează „baba” pe 5 martie (2 + 3 = 5), iar o persoană născută pe 28 ianuarie ajunge la 1 martie (2 + 8 = 10, apoi 1 + 0 = 1).

Cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri românești

Tradițiile asociate Babei Dochia au conturat, de-a lungul timpului, un cadru ritualic complex, care a reflectat legătura strânsă dintre satul tradițional și alternanța anotimpurilor. Primele zile ale lunii martie au reprezentat un interval de observare atentă a naturii, iar semnele vremii au devenit repere pentru organizarea muncilor agricole și pentru ajustarea ritmului cotidian.

Această perioadă de tranziție a cuprins, în mod tradițional, practici cu rol de purificare și protecție, iar o parte dintre acestea se păstrează și în prezent în viața comunităților. În numeroase sate se aprind focuri simbolice, considerate aducătoare de noroc, se intonează cântece dedicate primăverii și se organizează jocuri și dansuri care celebrează reînnoirea naturii.

În anumite regiuni, obiceiurile specifice acestei zile vizează și protejarea gospodăriei, prin gesturi simbolice dedicate sănătății animalelor, îngrijirii ogoarelor sau prosperității familiei. Astfel, perioada Babelor depășește dimensiunea mitologică și se conturează ca un reper al vieții comunitare, menținând un echilibru între moștenirea tradițională și realitățile contemporane.

