1 Martie 2026: Semnificația primei zile de primăvară. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții românești

Data de 1 Martie anunță sosirea primăverii și ocupă un loc aparte în rândul sărbătorilor românești cu valoare simbolică. Încărcată de semnificații profunde, această zi evocă regenerarea naturii, reînnoirea speranței și deschiderea unui nou ciclu, oferind cadrul potrivit pentru celebrarea energiei și a echilibrului aduse de anotimpul renașterii. În centrul acestei tradiții se află Mărțișorul, dăruit și purtat ca expresie a aprecierii și a legăturilor dintre oameni. Prin simbolistica sa, acesta transmite urări de sănătate, prosperitate și armonie, reflectând bucuria și optimismul caracteristice începutului de primăvară.

De-a lungul secolelor, acest obicei ancestral a fost conservat și reinterpretat, consolidându-și statutul de reper al identității culturale românești și de expresie a relației armonioase dintre om și natură.

1 Martie 2026: Semnificația primei zile de primăvară

Mărțișorul reprezintă un mic obiect decorativ sau o podoabă prinsă de un șnur alb-roșu, oferită cu prilejul zilei de 1 Martie pentru a marca începutul primăverii și a simboliza legătura dintre om și natură. Termenul „mărțișor” își are originea în denumirea populară veche a lunii martie, „marț”, semnificând, în sens literal, „micul martie”.

Deși originile exacte ale acestui obicei nu sunt pe deplin cunoscute, descoperirile arheologice de la Schela Cladovei, în județul Mehedinți, atestă existența unor amulete asemănătoare, datate de aproximativ 8.000 de ani. Pietricelele colorate în alb și roșu, purtate la gât cu rol protector și aducător de noroc, indică faptul că tradiția are rădăcini străvechi și a fost transmisă din generație în generație, păstrându-și semnificația simbolică până în prezent.

Legenda Mărțișorului: Cum a apărut obiceiul de 1 Martie

De-a lungul timpului, apariția mărțișorului a fost explicată prin mai multe legende, transmise din generație în generație, toate având în centru lupta dintre iarnă și primăvară și simbolistica firului alb-roșu.

Conform uneia dintre cele mai răspândite legende, soarele a coborât cândva pe pământ sub chipul unui tânăr, aducând lumină și bucurie oamenilor. Însă un zmeu l-a capturat și l-a închis într-un castel, iar lumea a fost cuprinsă din nou de frig și tristețe. Un tânăr curajos a pornit să-l elibereze și, după o luptă grea, a reușit să învingă. Rănit grav, și-a dat însă ultima suflare, iar sângele său a căzut pe zăpadă. În locul acela a răsărit primul ghiocel, vestind sosirea primăverii. În amintirea sacrificiului său, oamenii au început să poarte un fir împletit din alb și roșu: albul simbolizând puritatea și sfârșitul iernii, iar roșul viața și sacrificiul.

O altă legendă o are în prim-plan pe Baba Dochia, simbol al iernii. Se spune că, pe măsură ce își lepăda cojoacele, frigul se retrăgea, iar primăvara își intra treptat în drepturi. Firul alb-roșu amintește de această tranziție și de echilibrul delicat dintre cele două anotimpuri.

Există și o variantă care leagă mărțișorul direct de puterea soarelui. Potrivit acesteia, într-o primăvară grea, oamenii au împletit un fir alb, simbol al zăpezii și al purității, cu unul roșu, simbol al vieții și energiei, și l-au oferit soarelui pentru a-i reda puterea. Odată cu acest gest, lumina și căldura au revenit, iar oamenii au început să poarte firul alb-roșu ca simbol al speranței, norocului și renașterii.

Astăzi, mărțișorul rămâne unul dintre cele mai importante simboluri ale primăverii și o tradiție care marchează, în fiecare an, începutul unui nou ciclu al naturii.

Cât timp se poartă mărțișorul

În prezent, mărțișorul este oferit cu precădere femeilor, dar și prietenilor sau membrilor familiei, ca gest simbolic menit să transmită urări de noroc, sănătate și protecție. Potrivit obiceiului, acesta este purtat începând cu 1 Martie până la sfârșitul lunii sau până la apariția primelor flori de primăvară, precum ghioceii, brândușele ori toporașii.

Șnurul alb-roșu poate fi prins la încheietura mâinii, la piept sau la reverul hainei. Atunci când se deteriorează ori se rupe, momentul este interpretat ca un semn al încheierii iernii și al instalării primăverii. În anumite regiuni ale țării, după purtare, mărțișorul este așezat în ghivece sau legat de ramurile pomilor, practică ce simbolizează dorința de protecție și prosperitate pe parcursul întregului an.

Tradiții și obiceiuri românești de 1 Martie

Ziua de 1 Martie depășește semnificația unui simplu reper calendaristic, reprezentând un moment dedicat celebrării naturii aflate în proces de renaștere și consolidării legăturilor dintre oameni. Dincolo de purtarea mărțișorului, această dată este însoțită de numeroase obiceiuri și gesturi simbolice, menite să transmită urări de noroc, sănătate și prosperitate pentru perioada ce urmează.

Dăruirea florilor timpurii

Unul dintre cele mai încărcate de simbolism gesturi asociate zilei de 1 Martie este oferirea florilor timpurii. Ghioceii, brândușele și toporașii nu reprezintă doar primele semne ale primăverii, ci întruchipează renașterea naturii, delicatețea și speranța unui nou început.

În trecut, aceste flori erau culese din păduri și de pe câmpuri și dăruite persoanelor apropiate ca expresie a aprecierii, afecțiunii și recunoștinței. Prin astfel de gesturi simple, dar încărcate de sens, se consolidau legăturile dintre oameni și se transmiteau urări de bine pentru anul care începea odată cu primăvara.

Obiceiuri de protecție și superstiții

În mediul rural, ziua de 1 Martie constituia și un moment dedicat practicilor cu rol protector pentru oameni, animale și recolte. Se considera că purtarea florilor ori a talismanelor asigură sănătate, noroc și ocrotire pe parcursul anului.

Cei mici primeau daruri simbolice din partea părinților și a bunicilor, gesturi care exprimau grija și afecțiunea familială, în timp ce femeile recurgeau la diverse ritualuri menite să protejeze gospodăria de influențe nefaste. Prin intermediul acestor practici, spiritul comunitar era întărit, iar relațiile dintre generații erau cultivate și transmise mai departe, asigurând continuitatea valorilor și a tradițiilor locale.

Tradiția Mărțișorului depășește granițele României

Valoarea culturală a Mărțișorului a fost recunoscută la nivel internațional în anul 2017, când obiceiul a fost înscris în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, în urma unui dosar comun depus de România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia de Nord. Această includere vizează nu obiectul decorativ în sine, ci ansamblul practicilor și semnificațiilor asociate: realizarea șnurului alb-roșu, ritualul oferirii și transmiterea tradiției în cadrul comunităților.

Prin această recunoaștere, Mărțișorul este consacrat drept un element cultural viu, cu rol esențial în consolidarea identității și în promovarea diversității culturale. Totodată, statutul dobândit implică responsabilitatea statelor implicate de a susține și proteja această moștenire, prin inițiative educaționale, cercetare și sprijin acordat meșteșugarilor.

În același timp, sărbătoarea a evoluat odată cu societatea contemporană. În mediul urban, ziua de 1 Martie este marcată prin târguri tematice, expoziții de artizanat și ateliere creative destinate tuturor vârstelor. Aceste manifestări contribuie la menținerea tradiției într-o formă adaptată prezentului, transformând începutul primăverii într-un prilej de întâlnire, expresie artistică și reafirmare a continuității culturale.

Editor : M.C.