Ce simbolizează culorile mărțișorului. Povestea firului alb-roșu care vestește primăvara pe 1 Martie

Data publicării:
Ce simbolizează culorile mărțișorului. Foto Getty Images
Ce simbolizează culorile mărțișorului. Foto Getty Images
Originea culorilor mărțișorului  De ce sunt împletite într-un șnur cele două culori  Legenda mărțișorului 

În fiecare an, la începutul lunii martie, mărțișorul se impune drept unul dintre cele mai răspândite și purtate simboluri din România, marcând nu doar sosirea primăverii, ci și un moment de reînnoire spirituală și culturală. Dincolo de valoarea sa estetică, el transmite o semnificație profundă, păstrată vie prin tradiție de-a lungul generațiilor. Esența sa se regăsește în firul împletit din alb și roșu, nuanțe care nu sunt alese întâmplător, ci reflectă o întreagă filozofie a vieții, a echilibrului și a renașterii, inspirată din credințele străvechi ale poporului român.

Recunoscută pentru semnificația sa culturală, tradiția mărțișorului a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității de către UNESCO, subliniind astfel importanța și unicitatea simbolisticii sale, în special a culorilor care o definesc.

Originea culorilor mărțișorului 

Combinația de alb și roșu este prezentă încă din perioada dacică și a fost percepută ca simbol al contrariilor care se completează. Această asociere reflectă dualitatea existenței: viață și moarte, iarnă și primăvară, frig și căldură.

Roșu: Simbolul vieții, energiei și vitalității 

Roșul este considerat culoarea vieții, asociată direct cu sângele, element esențial al existenței. În tradiția populară, el simbolizează vitalitatea, energia și capacitatea de a merge mai departe. În același timp, roșul este legat de iubire și pasiune, ceea ce a transformat acest simbol tradițional într-un gest de afecțiune și apreciere de-a lungul timpului.

În plus, roșul era considerat o culoare protectoare, crezându-se că alungă spiritele rele și apără purtătorul de ghinion sau boli. Firul roșu avea astfel nu doar un rol simbolic, ci și unul apotropaic, fiind purtat ca un adevărat talisman. În același timp, această nuanță era asociată principiului feminin, fertilității și puterii de a da viață, explicând de ce simbolul era oferit mai ales femeilor și fetelor tinere.

Alb: Expresia purității și a unui nou început 

În contrast, dar totodată complementar roșului, albul simbolizează puritatea, claritatea și începutul. Este asociat cu zăpada care acoperă pământul la sfârșitul iernii și care, odată cu sosirea primăverii, se topește pentru a face loc unui nou ciclu al naturii. Astfel, albul devine un simbol al speranței și al reînnoirii.

Mai mult, în tradiția populară, albul era asociat cu înțelepciunea, echilibrul și liniștea interioară. Dacă roșul simboliza energia și impulsul vieții, albul aducea stabilitate și armonie. În același timp, această nuanță era legată de principiul masculin, reprezentând rațiunea și claritatea, completând astfel forța emoțională simbolizată de roșu.

De ce sunt împletite într-un șnur cele două culori 

Adevărata semnificație a mărțișorului nu constă doar în culorile sale, ci mai ales în împletirea lor. Firul răsucit simbolizează legătura dintre două forțe opuse, dar complementare, sugerând echilibrul universal. Astfel, mărțișorul devine expresia armoniei dintre viață și puritate, dintre energie și calm, dintre sfârșit și început.

Împletirea celor două nuanțe marchează, de asemenea, trecerea de la iarnă la primăvară, evidențiind victoria vieții asupra frigului și renașterea naturii. Legătura dintre alb și roșu reflectă faptul că transformarea nu este bruscă, ci rezultatul unui proces în care contrariile coexistă și se completează reciproc.

Legenda mărțișorului 

Tradiția mărțișorului, purtată din generație în generație, este încărcată de simboluri care marchează trecerea de la iarnă la primăvară și speranța unui nou început. În centrul acestei tradiții se află firul alb-roșu, care evocă puritatea, viața și energia, dar și legătura dintre oameni și natură.

O legendă populară o are în prim-plan pe Baba Dochia, simbol al iernii. Se spune că, pe măsură ce își lepăda cojoacele, frigul slăbea și primăvara își intra în drepturi. Firul alb-roșu amintește de această tranziție delicată și de echilibrul dintre cele două anotimpuri.

O altă poveste celebrează curajul unui tânăr care a salvat soarele. Într-o vreme în care lumina și căldura dispăruseră, soarele coborâse pe pământ sub chipul unui tânăr, dar un zmeu l-a capturat și l-a închis într-un castel. Lumea a rămas cuprinsă de frig și întuneric până când un tânăr curajos a pornit să-l elibereze. După o luptă grea, l-a învins, însă a fost grav rănit și și-a dat ultima suflare. Sângele său a căzut pe zăpadă, iar în acel loc a răsărit primul ghiocel, vestind primăvara. Pentru a-i aminti sacrificiul, oamenii au început să poarte firul alb-roșu: albul simbolizând puritatea și sfârșitul iernii, iar roșul viața și curajul.

Există și o variantă care leagă mărțișorul direct de puterea soarelui. Într-o primăvară grea, oamenii au împletit un fir alb, simbol al purității și al zăpezii, cu unul roșu, simbol al energiei și vieții, și l-au oferit soarelui pentru a-i reda puterea. Ca urmare, lumina și căldura s-au întors, iar firul alb-roșu a devenit semn al speranței, norocului și renașterii.

Astăzi, mărțișorul rămâne unul dintre cele mai importante simboluri ale primăverii și o tradiție care marchează, în fiecare an, începutul unui nou ciclu al naturii.

