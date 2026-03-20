Echinocțiul de primăvară 2026: 20 martie marchează începutul zilelor tot mai lungi

Echinocțiul de primăvară 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce este un echinocțiu Echinocțiul de primăvară 2026 Tradiții și obiceiuri de Echinocțiu de primăvară 2026 29 Martie 2026: Ora de vară în România

Echinocțiul din 20 martie 2026 marchează debutul primăverii astronomice în România și în emisfera nordică. Momentul are loc atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar durata zilei devine aproape egală cu cea a nopții la nivel global. După acest punct, în emisfera nordică durata zilei crește treptat, în timp ce în emisfera sudică fenomenul se inversează. Evenimentul reprezintă un reper astronomic important, care semnalează schimbarea ciclului natural al luminii pe parcursul anului.

Echinocțiul de primăvară nu este doar un fenomen astronomic, ci și un simbol al echilibrului și al regenerării, apreciat de secole în diverse culturi și tradiții.

Ce este un echinocțiu

Cuvântul „echinocțiu” provine de la termenul francez „équinoxe”, la rândul său derivat din latinescul „aequinoctium”, alcătuit din „aequus”, care înseamnă „egal”, și „nox/noctis”, care se traduce prin „noapte”. Denumirea reflectă esența fenomenului: ziua și noaptea au durate aproape egale pe întreaga planetă.

Evenimentul se produce de două ori pe an, primăvara și toamna, atunci când planul ecuatorului ceresc se aliniază cu direcția Soarelui.

Echinocțiul de primăvară 2026

„Echinocțiul de primăvară 2026 are loc pe 20 martie, la 16:46, ora României. Momentul marchează trecerea Soarelui prin ecuatorul ceresc, din emisfera sudică în cea nordică, poziție denumită „punct vernal”, care determină aproape egalitatea duratei zilei și a nopții la nivel global, indiferent de latitudine. Deși nu poate fi observat direct, fenomenul influențează semnificativ ritmul natural al zilelor, marcând începutul primăverii în emisfera nordică și debutul toamnei în cea sudică.

Mișcarea aparentă a Soarelui pe cer, rezultatul rotației și revoluției planetei noastre, explică schimbările în durata zilelor și a nopților pe parcursul anului. În acest interval, corpul ceresc central parcurge un cerc mare, numit „ecliptică”, care formează un unghi de aproximativ 23° 27′ cu planul ecuatorial al Pământului.

În ziua fenomenului, intersecția traiectoriei Soarelui cu ecuatorul influențează ciclul natural al luminii: zilele devin mai lungi în emisfera nordică, nopțile se prelungesc în cea sudică, afectând subtil ritmul biologic al oamenilor și funcționarea ecosistemelor.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Când are loc echinocțiul de primăvară în următorii ani

Echinocțiul de primăvară se produce anual în jurul datei de 20 martie, însă momentul exact diferă de la un an la altul, fiind determinat de poziția Pământului pe orbita sa în jurul Soarelui. Fenomenul va avea loc în 2027 la ora 22:25, și în 2028 la ora 04:17, ora României, ambele pe 20 martie.

Tradiții și obiceiuri de Echinocțiu de primăvară 2026

Echinocțiul de primăvară a fost, de-a lungul secolelor, un moment cu puternică încărcătură simbolică în numeroase culturi ale lumii, fiind asociat cu echilibrul dintre zi și noapte și cu începutul unui nou ciclu al naturii.

În unele tradiții, oamenii aprindeau focuri ritualice pentru a alunga energiile negative și pentru a întâmpina noul sezon cu sănătate și prosperitate. În societățile agricole, această perioadă marca începutul pregătirilor pentru semănături și era însoțită de diverse ritualuri menite să protejeze viitoarele recolte.

În mai multe regiuni europene, începutul primăverii era celebrat prin mese festive și obiceiuri care simbolizau renașterea naturii, precum folosirea ouălor decorate sau a florilor de sezon. Astăzi, multe dintre aceste tradiții sunt reflectate în festivaluri locale și evenimente culturale dedicate primăverii, păstrând vie legătura dintre ritmurile naturii și viața comunităților.

29 Martie 2026: Ora de vară în România

România va trece la ora de vară în ultimul weekend din martie, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni 04:00, iar noaptea va fi mai scurtă.

