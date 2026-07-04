Alimentul consumat zilnic de români care poate avea un indice glicemic mai mic. Specialiștii explică cum se prepară corect

Pâinea se regăsește zilnic pe mesele multor români, însă este adesea asociată cu restricțiile alimentare, în special în rândul persoanelor care își monitorizează glicemia sau urmează diete cu aport redus de carbohidrați. Specialiștii susțin însă că efectele acestui aliment asupra organismului nu sunt determinate doar de tipul de făină folosit, ci și de modul în care este preparat, de fermentație și de timpul de dospire. Bogdan Patrichi Gabriel, brutar artizan, a explicat pentru Digi24.ro care sunt etapele esențiale pentru obținerea unei pâini cu indice glicemic redus, dar și cum influențează tehnicile de preparare gustul, textura și calitatea nutrițională a produsului final.

Într-o perioadă în care tot mai mulți consumatori sunt atenți la impactul alimentelor asupra sănătății, modul de preparare a pâinii capătă o importanță tot mai mare. O rețetă simplă, realizată corect, poate oferi un produs gustos, echilibrat și adaptat cerințelor unei alimentații moderne.

Pâinea cu indice glicemic scăzut

„Preparată prin tehnici atent controlate de fermentație și dospire, rețeta de pâine din făină neagră poate atinge un indice glicemic de aproximativ 55. Astfel, devine o alternativă mai echilibrată pentru persoanele care își monitorizează consumul de carbohidrați, inclusiv pentru cei cu diabet, fără a compromite gustul sau textura produsului final.”, a declarat Bogdan Patrichi

Ce valori ale glicemiei ar trebui să ne îngrijoreze

„Conform ghidurilor actuale ale American Diabetes Association (ADA 2026), glicemia a jeun (pe nemâncate) este considerată normală atunci când se menține sub 100 mg/dL. Intervalul cuprins între 100 și 125 mg/dL este asociat cu prediabetul, în timp ce valori de peste 126 mg/dL, confirmate în mod repetat, pot indica prezența diabetului zaharat.

O imagine și mai relevantă asupra echilibrului metabolic este oferită de hemoglobina glicată (HbA1c), o analiză care reflectă media glicemiilor din ultimele două-trei luni. În acest context, valorile situate între 5,7% și 6,4% sugerează prediabet, iar depășirea pragului de 6,5% este asociată, în mod obișnuit, cu diagnosticul de diabet.”, a explicat pentru Digi24.ro Dr. Simona Carniciu, specialist în diabet, nutriție și boli metabolice

Ce alimente au indice glicemic ridicat

„Nu toate alimentele influențează glicemia în același fel. Unele determină creșteri lente și progresive ale nivelului de glucoză din sânge, în timp ce altele provoacă variații rapide și accentuate, cunoscute sub denumirea de „vârfuri glicemice”. De cele mai multe ori, tocmai aceste produse nu sunt asociate, la prima vedere, cu un risc metabolic.

Discuția nu vizează doar zahărul sau deserturile evidente. Din această categorie fac parte și pâinea albă, covrigii, cerealele rafinate pentru micul dejun, sucurile de fructe, smoothie-urile cu un conținut ridicat de fructe, iaurturile aromatizate, cafelele tip desert, dar și numeroase produse promovate ca fiind „fit” sau „light”.

Diferența este dată nu doar de ingredientele unui produs, ci și de viteza cu care carbohidrații sunt absorbiți și transformați în glucoză în sânge. Acest mecanism este reflectat de indicele glicemic, indicator care arată cât de rapid poate un aliment să crească nivelul glicemiei. Produsele cu indice glicemic ridicat determină creșteri rapide ale glucozei, urmate frecvent de scăderi bruște, proces care poate influența nivelul de energie, senzația de foame și echilibrul hormonal.”, a mai adăugat specialistul în diabet, nutriție și boli metabolice

Rețeta de pâine cu indice glicemic scăzut

Cum se prepară aluatul

„Pentru obținerea unei pâini cu un indice glicemic redus, chiar și în condiții casnice și fără utilizarea unor făinuri speciale, făina neagră este considerată una dintre cele mai potrivite alegeri. Conținutul ridicat de fibre și absorbția lentă a glucidelor contribuie la realizarea unui produs cu un profil nutrițional mai favorabil.

Rețeta poate fi pregătită prin două metode, în funcție de agentul de fermentare utilizat, prima variantă fiind maiaua. Pentru un kilogram de făină neagră sunt necesare aproximativ 100 de grame de maia activă. Este important ca aceasta să se afle într-un stadiu optim de fermentație, deoarece influențează atât structura aluatului, cât și echilibrul aromelor.

Un indiciu relevant al calității este gradul de aciditate, care poate fi evaluat inclusiv prin miros. O maia bine întreținută are o aromă discret acidulată, asemănătoare unui iaurt slab, în timp ce un miros puternic și înțepător poate indica un proces fermentativ dezechilibrat.

Pentru cei care nu folosesc maia, o alternativă eficientă este pre-fermentul de tip biga. Acesta se prepară din 100 de grame de făină, 50 de grame de apă și 5 grame de drojdie. Ingredientele se amestecă până la omogenizare, fără frământare intensă, după care compoziția se lasă la maturat în frigider timp de cel puțin 12 ore. Această etapă contribuie la dezvoltarea aromelor, îmbunătățește textura miezului și poate favoriza o digestie mai ușoară a pâinii.

Procesul de frământare

După perioada de maturare, pre-fermentul ( pentru această rețetă folosim biga) se încorporează în făina neagră, iar compoziția se hidratează cu aproximativ 500-550 grame de apă. Urmează o etapă de repaus de circa 45 de minute, cunoscută în panificație sub denumirea de autoliză. În acest interval, făina și apa interacționează în mod natural, activând procese enzimatice importante pentru dezvoltarea structurii aluatului.

În timpul autolizei, amidonul începe să se descompună parțial, proces care poate favoriza o digestie mai ușoară și poate contribui la proprietățile nutritive ale produsului final. Pentru un plus de aromă și valoare nutritivă, se poate adăuga, opțional, orz prăjit.

După finalizarea acestei etape, se încorporează 20 grame de sare și încă aproximativ 150 g de apă, iar amestecul se lucrează până la omogenizare. De asemenea, pot fi adăugate 20 grame de ulei de măsline, ingredient care intensifică aroma fără a modifica structura pâinii în timpul coacerii, inclusiv la temperaturi de până la 260 de grade Celsius.

Urmează frământarea propriu-zisă, care durează între 10 și 15 minute dacă este utilizat un robot de bucătărie și cel puțin 15 minute în cazul lucrului manual. La finalul acestui proces, aluatul devine elastic, fin și ușor de modelat. După frământare, acesta se lasă la odihnă aproximativ o oră, acoperit, fie la temperatura camerei, fie la rece, în funcție de ritmul de fermentație dorit.

Modelarea pâinii

După încheierea procesului de fermentație, aluatul se modelează în funcție de forma dorită. Pentru cei care întâmpină dificultăți în realizarea modelării clasice, există o variantă mai simplă, care presupune transferarea compoziției într-un vas tapetat cu făină, fără alte intervenții asupra formei.

La suprafață se presară un strat subțire de făină, cu rolul de a controla umiditatea și de a împiedica formarea prematură a crustei în timpul dospirii. Ulterior, aluatul poate fi introdus la frigider pentru o fermentație lentă, proces care contribuie la dezvoltarea gustului și a structurii produsului final. Coacerea este recomandată după o perioadă de dospire la rece cuprinsă între minimum opt ore și maximum 24 de ore.

Depășirea acestui interval poate afecta rețeaua de gluten, ceea ce duce la deteriorarea consistenței și a caracteristicilor finale ale pâinii. Fermentațiile prelungite, de până la 48 de ore, sunt posibile doar în cazul făinurilor cu o capacitate mare de dezvoltare a glutenului, cunoscute sub denumirea de făinuri de tip W, utilizate frecvent în panificația profesională și la prepararea aluatului pentru pizza.

Coacerea aluatului

Pâinea se coace la 250 de grade Celsius în cuptorul electric sau la temperatura maximă în cazul cuptoarelor pe gaz, cu condiția ca acestea să fie preîncălzite corespunzător. În primele 10 minute de la introducerea aluatului, temperatura trebuie menținută ridicată pentru a permite dezvoltarea optimă a volumului. Ulterior, aceasta se reduce la aproximativ 230 de grade Celsius, pentru finalizarea uniformă a procesului de coacere.

Atunci când aluatul este împărțit în mai multe bucăți, timpul total de coacere este de aproximativ 45 de minute. În cazul unei pâini de dimensiuni mari, de tip ardelenească, durata poate ajunge la 60-65 de minute, în funcție de greutate și de caracteristicile cuptorului utilizat.

Primele 10 minute sunt considerate esențiale pentru reușita produsului final. În această etapă are loc expansiunea maximă a aluatului, iar structura internă începe să se stabilizeze. Rezultatul este un miez aerat, cu o textură uniformă și o coajă bine dezvoltată, caracteristici specifice unei pâini preparate corect, atât din punct de vedere al dospirii, cât și al coacerii.”, a precizat specialistul în panificație artizanală

Reguli recomandate de specialiști pentru un aluat perfect

„Obținerea unei pâini reușite începe cu respectarea temperaturii apei utilizate la frământare. Prima cantitate de apă adăugată în aluat să fie rece, în jur de 10 grade Celsius. Pe parcursul procesului, temperatura poate fi ajustată în funcție de încălzirea compoziției. Acest echilibru favorizează dezvoltarea corectă a glutenului și contribuie la obținerea unei structuri stabile.

Pentru persoanele aflate la început, una dintre cele mai accesibile metode este frământarea într-un bol. Făina se așază în vas, se formează o adâncitură în centru, iar drojdia sau maiaua și apa se adaugă treptat, amestecând continuu cu o lingură de lemn. În acest mod, ingredientele se distribuie uniform, iar întregul proces devine mai ușor de gestionat.

Un alt element esențial este utilizarea aburului în timpul coacerii. Pentru obținerea unei cruste groase și crocante, pâinea trebuie lăsată descoperită în ultimele minute. În schimb, dacă se urmărește un miez mai aerat, vasul se menține acoperit pe aproximativ trei sferturi din durata coacerii, iar capacul se îndepărtează în ultimele 5-10 minute.

De asemenea, tipul vasului folosit influențează rezultatul final. Recipientele din fontă asigură o distribuție uniformă a căldurii, cele din ceramică păstrează mai bine umiditatea, iar piatra de șamotă favorizează formarea unei cruste crocante.

Dospirea lentă la rece reprezintă unul dintre cele mai importante secrete pentru obținerea unei pâini mai sănătoase și mai aromate. Acest proces durează cel puțin opt ore, însă rezultatele optime sunt obținute după o fermentație cuprinsă între 12 și 24 de ore la frigider. Fermentația prelungită contribuie la descompunerea parțială a glutenului și la reducerea cantității de zaharuri reziduale, ceea ce poate face pâinea mai ușor de digerat. În același timp, procesul diminuează nivelul acidului fitic prezent în grâu, favorizând o absorbție mai eficientă a unor minerale esențiale, precum fierul, magneziul și zincul.

Pe lângă beneficiile nutriționale, dospirea lentă influențează semnificativ și profilul senzorial al produsului final, contribuind la dezvoltarea unor arome complexe, a unei texturi echilibrate și a unui gust mai intens.”, a conchis Bogdan Patrichi Gabriel, brutar artizan

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.