Ce dulciuri nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun: Rețete explicate de specialiști în gastronomie

În preajma Crăciunului, mesele românilor capătă o semnificație aparte, devenind un prilej de reuniune și de redescoperire a gusturilor familiare. Între rețetele tradiționale și deserturile reinterpretate, alegerile din bucătărie vorbesc despre un echilibru între trecut și prezent. Un consultant culinar a explicat pentru Digi24.ro cum pot fi ajustate preparatele clasice astfel încât să răspundă preferințelor actuale, fără a se pierde însă spiritul sărbătorii.

Dulciurile tradiționale pot fi pregătite din timp și, dacă sunt depozitate corespunzător, în folie alimentară sau în cutii care se închid etanșe, își păstrează prospețimea timp de mai multe zile.

Rețete de prăjituri pentru Crăciun

Cornulețe cu vanilie și scorțișoară

Cum se pregătește aluatul:

„Pentru început, untul (250 gr), adus la temperatura camerei, se amestecă rapid cu 125 gr zahăr pudră, doar cât să se încorporeze, fără a spuma compoziția. Peste unt se adaugă 350 gr făină, 75 gr nucă măcinată fin și semințele din 1-2 păstăi de vanilie și se amestecă până când se obține o compoziție omogenă. Ulterior, se încorporează ușor un ou, doar cât să se lege aluatul.

Aluatul rezultat se înfășoară în folie alimentară și se lasă la frigider timp de 1-2 ore, până se răcește complet și devine mai ușor de modelat. După ce acesta s-a răcit, se porționează în bucăți mai mici, care se rulează sub formă de suluri. Fiecare sul se taie apoi în segmente mai scurte, din care se modelează cornulețele. Acestea se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și sunt pregătite pentru coacere.

Timp de coacere

Cornulețele se coc în cuptorul preîncălzit la 170°C, timp de 15-20 de minute, până capătă o culoare ușor aurie. Imediat după ce sunt scoase din cuptor, se pudrează cu zahăr pudră termorezistent, eventual amestecat cu scorțișoară, ghimbir, cardamon, ienibahar și nucșoară, toate macinate fin, pentru un plus de aromă.

După ce s-au răcit complet, se păstrează în cutii de ceramică, metalice sau de sticlă închise ermetic, pentru a-și păstra textura fragedă.”, a explicat pentru Digi24.ro Chef Mehrzad Moghazehi

Biscuiți cu scorțișoară

Cum se prepară:

„Prepararea biscuiților începe prin amestecarea ingredientelor uscate: 250 gr făină de migdale, 250 gr miez de nucă măcinată fin, 250 gr zahăr pudră și 15-20 gr scorțișoară, după gust. Peste acest mix se adaugă 75 gr albuș, echivalentul a 2-3 albușuri, și se încorporează ușor, până când compoziția capătă o textură omogenă și fină.

În paralel, zahărul alb (250 gr) se caramelizează separat până capătă o nuanță aurie, apoi se stinge imediat cu frișca lichidă (250 ml, 35% grăsime). Amestecul se fierbe până când temperatura atinge 122°C și se lasă să se odihnească aproximativ cinci minute. Caramelul răcit se toarnă peste compoziția cu albuș, amestecând continuu, până când se obține o pastă fină și lucioasă. Aceasta se răstoarnă pe o tavă și se lasă să se răcească complet, pregătind-o astfel pentru etapa de modelare.

După ce compoziția s-a răcit complet, se întinde peste un strat generos de zahăr pudră, până când se formează o foaie de aproximativ 7-8 mm grosime. Din aceasta se decupează forme variate, precum steluțe, inimioare sau alte modele festive, după preferință.

Cât timp se coc:

Biscuiții obținuți se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coc la 150°C timp de 15 minute, până capătă o textură ușor crocantă, dar păstrează interiorul moale și aromat. Se pot servi simpli sau pot fi decorați cu Royal Icing ( glazură).

„Royal Icing” - glazură pentru decor

Se adaugă 30 gr de albuș într-un bol curat, peste care se încorporează treptat 150 gr de zahăr pudră, amestecând constant până când compoziția devine densă și omogenă. Pentru a conferi glazurii mai multă fermitate, se adaugă câteva picături de suc de lămâie și se omogenizează cu atenție. După ce glazura a fost pregătită, se aplică imediat peste biscuiți, fie prin întindere cu spatula, fie folosind poșul de decor pentru modele precise. Compoziția se usucă rapid la aer, formând o crustă fermă care păstrează detaliile intacte.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Salam de biscuiți cu ciocolată neagră, portocală confiată și fistic

„Primul pas constă în pregătirea a 300 gr biscuiți simpli, care se rup în bucăți inegale, fără a fi sfărâmați complet. Separat, într-un vas, la foc mic, se topesc 120 g unt cu minimum 82% grăsime, 100 ml lapte și 80 gr zahăr brun sau de cocos, până când compoziția devine omogenă și lucioasă.

Vasul se ia apoi de pe foc, iar peste amestecul cald se adaugă 120 gr ciocolată neagră (70% cacao), ruptă în bucăți, lăsând-o să se topească complet, amestecând ușor. La final se încorporează o linguriță de esență de rom sau vanilie, un vârf de cuțit de scorțișoară și un vârf de cuțit de sare, pentru un gust echilibrat și aromat.

Compoziția obținută se toarnă peste cei 300 gr biscuiți mărunțiți, după care se adaugă 50 gr fistic crud sau ușor prăjit, tocat grosier, și 50 gr coajă de portocală confiată, tocată fin. Amestecul se omogenizează, doar cât să permită distribuirea uniformă a ingredientelor, fără a afecta textura biscuiților.

Compoziția obținută se transferă pe o folie alimentară și se modelează sub formă de salam, rulând strâns. Preparatul se lasă la frigider minimum 3-4 ore, ideal peste noapte, pentru a se întări și a permite aromelor să se contopească. Înainte de servire, ruloul se poate trece prin zahăr pudră.”, a transmis Sorin Haiduc, bucătar chef