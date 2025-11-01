Live TV

Rețete cu dovleac de încercat toamna. Ce ingrediente recomandă un bucătar profesionist

Rețete cu dovleac. Foto Getty Images
Rețete cu dovleac. Foto Getty Images
Rețetă pentru biscuiți cu dovleac Risotto cu dovleac și arpacaș

Dovleacul nu este numai un simbol al toamnei, ci și un ingredient versatil care poate transforma mesele obișnuite în experiențe culinare deosebite. Chef Kovacs Attila a prezentat pentru Digi24.ro două rețete care scot în evidență aroma sa naturală: biscuiți cu dovleac și ovăz și un risotto cremos cu arpacaș și dovleac.

Dovleacul este o sursă bogată de vitamine A, C și E, fibre și antioxidanți, care susțin vederea, întăresc sistemul imunitar și favorizează o digestie echilibrată. În plus, semințele de dovleac furnizează organismului minerale esențiale, precum magneziu, zinc și fier, care contribuie la buna funcționare a inimii și a sistemului nervos.

Rețetă pentru biscuiți cu dovleac

„Pregătirea acestor biscuiți începe cu coacerea dovleacului până când pulpa devine moale. După ce se răcește puțin, dovleacul se curăță de coajă și se transformă într-o pastă fină, fie cu ajutorul unui blender, fie prin simpla zdrobire cu o furculiță.

Se cântăresc 400 de grame de pastă de dovleac și se amestecă cu 200 de grame de fulgi de ovăz și două ouă. În compoziție se adaugă un praf de sare și un vârf de cuțit de praf de copt, iar pentru un plus de dulceață se poate adăuga sirop de arțar, sirop de salvie sau miere de albine, după gust. De asemenea, rețeta poate fi completată și cu câteva ingrediente suplimentare precum: 50 de grame de nuci, migdale, semințe de dovleac sau fructe deshidratate precum curmale sau smochine.

După ce ingredientele sunt bine amestecate, compoziția se lasă deoparte 15 minute pentru a permite fulgilor de ovăz să se hidrateze. Ulterior, se formează biluțe din aluat, care se aplatizează ușor pentru a lua forma biscuiților și se așază pe o tavă de cuptor tapetată cu foaie de copt. (Aproximativ 9 biscuiți încap într-o tavă standard de cuptor)

Biscuiții se coc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 12-15 minute. După ce sunt scoși, se lasă să se răcească și pot fi decorați cu fulgi de ciocolată sau cu ciocolată neagră topită.”, a explicat pentru Digi24.ro Chef Kovacs Attila Gellert

Risotto cu dovleac și arpacaș

„Pentru început, se coace un dovleac plăcintar, după care acesta se pasează până se obține un piure fin. Arpacașul se spală și se fierbe în apă cu puțină sare. (Cantitatea recomandată este de 300 g de arpacaș, dar aceasta poate fi mărită în funcție de cât de mult preparat doriți). Într-o tigaie sau cratiță se încălzește puțin ulei de măsline, apoi se adaugă o ceapă tocată mărunt și usturoi mărunțit, care se călesc pentru câteva minute. Se încorporează apoi piureul de dovleac, urmat de arpacașul fiert.

Pentru un plus de cremozitate, se adaugă două cuburi mari de unt și, după gust, se poate completa cu smântână sau frișcă lichidă. Amestecul se lasă pe foc câteva minute, amestecând constant, cât să se întrepătrundă aromele. La final, se condimentează după gust cu sare, piper, cimbrișor uscat sau proaspăt și se presară semințe de dovleac prăjite pentru textură și savoare.”, a adăugat Chef Attila

