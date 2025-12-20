Cele mai apreciate deserturi de Crăciun: Rețete de prăjituri recomandate de bucătari profesioniști

De Crăciun, tradiția și gustul se împletesc în jurul preparatelor festive, iar dulciurile ocupă un rol central în atmosfera sărbătorilor. Aromele prăjiturilor cu creme fine, delicatețea deserturilor crocante și prospețimea preparatelor cu fructe adaugă savoare sezonului de iarnă, transformând fiecare moment culinar într-un eveniment memorabil. Specialiști în gastronomie au explicat pentru Digi24.ro care sunt cele mai bune rețete de prăjituri de încercat de Crăciun.

Succesul unui desert nu ține doar de ingredientele folosite, ci și de modul în care sunt combinate, de atenția la detalii și de respectarea pașilor corecți în preparare.

Rețete de prăjituri pentru masa de Crăciun

Tort de ciocolată cu nuci și cafea

„Pentru această rețetă este nevoie de 800 gr de foietaj, care trebuie lăsat la temperatura camerei câteva ore înainte de coacere, pentru a se înmuia ușor. Ulterior, se pune în cuptorul preîncălzit în prealabil la 180 de grade C până se rumenește foarte bine, obținând astfel o bază crocantă și aurie pentru tort ( de urmărit timp de 10-15 maxim).

Cum se prepară crema:

Într-o cratiță, se combină frișca lichidă (1 L) cu cremă de ciocolată (1 kg), la foc mic, amestecând constant până când compoziția devine fină și omogenă. Se adaugă treptat gelatina foi (15 g), hidratată și tăiată bucăți mici, amestecând cu telul până când aceasta este complet dizolvată și nu mai rămân urme pe tel. Cafeaua instant (10 g), dizolvată într-o lingură de apă, se încorporează ulterior în cremă.

Pregătirea stratului de foietaj și asamblarea tortului

Foietajul, lăsat să se răcească complet după coacere, se frământă ușor cu mâna și se rupe în bucăți de aproximativ 5 cm. Forma aleasă se umezește ușor cu o cârpă umedă și se căptușește cu folie de copt , pentru a împiedica lipirea cremei, apoi se adaugă foietajul ca bază.

Jumătate din compoziția de ciocolată se toarnă în formă, apoi se presară uniform miez de nucă (200 g) și merișoare (200 g). Restul de cremă se distribuie deasupra, acoperind complet stratul de nuci și fructe. (Aceeași tehnică poate fi aplicată și în mai multe forme, mari sau mici: fiecare recipient se umezește, se tapetează cu folie și se adaugă crema stratificat.)

Răcirea și decorarea

Tortul se lasă la temperatura camerei până când se răcește ușor, apoi se dă la frigider pentru cel puțin 8 ore înainte de consum, timp în care crema se întărește complet. După răcire, prăjitura se scoate din formă și poate fi decorată, fie cu cremă de brânză cu vanilie, fie cu ciocolată, în funcție de preferințe.

În loc de nuci, se pot folosi migdale, fistic sau alune de pădure, însă merișoarele nu trebuie înlocuite cu stafide, rahat sau alte dulciuri, deoarece gustul lor acrișor echilibrează perfect dulceața. Tortul poate fi realizat în orice formă, compoziția adaptându-se perfect în orice recipient.”, a explict Mehrzad Moghazehi, bucătar chef și consultant culinar

Crumble cu mere

„Prepararea acestei prăjituri începe cu realizarea crustei de crumble, elementul care va oferi textura crocantă. Într-un bol încăpător se pun 70 g zahăr tos și 30 g zahăr brun, care se amestecă ușor. Peste ele se adaugă 30 g fulgi de ovăz, apoi 120 g făină tip 000 și ½ linguriță de sare, menită să intensifice aromele. Se amestecă lejer, după care se adaugă 1 linguriță de coajă rasă de lămâie.

Urmează 80 g unt foarte rece, tăiat în cuburi mici, peste care se adaugă 1 lingură de pastă de vanilie. Cu vârful degetelor, ingredientele se lucrează rapid, fără a încălzi compoziția, până când se obțin firimituri cu aspect nisipos, specifice crumble-ului. Vasul se mută la frigider, unde aluatul se răcește și își păstrează textura.

Umplutura de mere

Pentru umplutură, se curăță și se taie 900 g mere, cântărite fără coajă și fără căsuța semințelor, în cuburi de mărime medie. Pentru a nu oxida, se pot stropi cu puțină apă amestecată cu zeamă de lămâie. Merele se pun într-un bol și se amestecă cu 70 g zahăr și 1 linguriță de scorțișoară.

Într-un vas încăpător se topește 80 g unt (82% grăsime) la foc mediu. Se adaugă merele aromatizate și se lasă pe foc până când acestea se înmoaie, iar siropul format începe să se caramelizeze ușor. Compoziția se transferă într-un vas termorezistent și se lasă la răcit. În acest timp, cuptorul se preîncălzește la 180°C.

Peste stratul de mere se presară 30 g miez de nucă tocat grosier, apoi se adaugă crumble-ul rece, distribuit uniform. Vasul se introduce în cuptor pentru aproximativ 30 de minute, până când crusta capătă o culoare aurie, iar pe margini se observă bule din siropul fierbinte al merelor.

După coacere, prăjitura se lasă la răcit aproximativ 45 de minute, suficient cât să devină ușor călduță și să poată fi servită, fie porționată, fie scoasă direct cu lingura într-un bol.”, a transmis pentru Digi24.ro Sorin Haiduc, bucătar chef

Cheesecake la cuptor cu sos de fructe de pădure

Pregătirea blatului

„Pentru blat este nevoie de 250 g biscuiți și 100 g unt. Biscuiții se zdrobesc fin, fie cu blenderul, fie cu un sucitor, până se obține o pulbere uniformă. Untul se topește la bain-marie sau la microunde și se amestecă cu biscuiții zdrobiți, până când compoziția devine omogenă.

Tava se pregătește în funcție de tip: dacă are baza detașabilă, se unge cu unt; dacă este mai înaltă, se tapetează cu hârtie de copt. Compoziția de biscuiți și unt se întinde uniform într-un strat de aproximativ 5-7 mm, presând ușor cu mâna. Se coace baza de biscuiți în cuptorul preîncălzit la 175 °C timp de 5 minute, apoi se lasă să se răcească complet.

Compoziția de brânză

Pentru crema cheesecake-ului se folosesc 2 kg cremă de brânză, 1 L smântână dulce de gătit, 10 ouă, 350 g zahăr și arome: un praf de nucșoară, un praf de cardamon măcinat și un praf de ienibahar măcinat.

Cum se pregătește rețeta:

Toate ingredientele se amestecă într-un castron mare și se bat cu telul până când se obține o compoziție fină și omogenă. Aceasta se toarnă apoi peste stratul de biscuiți. Cheesecake-ul se coace în cuptorul preîncălzit timp de 30 - 45 de minute, în funcție de înălțimea stratului (ideal 3-4 cm). Partea de sus trebuie să fie rumenită, iar interiorul bine închegat. După coacere, se lasă să se răcească la temperatura camerei, apoi se dă la frigider pentru cel puțin 8 ore, pentru a se întări complet compoziția.

Sos de fructe de pădure pentru cheesecake

Pentru sos se folosesc 400 g fructe de pădure congelate, 100 g zahăr brun, 1 baton de scorțișoară, câteva boabe de cardamon (semințe aromatice cu gust dulce-picant, ușor citric) și câteva boabe de anason stelat (condiment cu aromă dulce).

Fructele de pădure se pun într-un vas la foc mic și se amestecă ușor pentru a se încălzi uniform. După aproximativ două minute se adaugă zahărul brun și aromele. Amestecând constant, sosul se menține pe foc timp de 10-15 minute, până când zahărul se dizolvă complet, aromele se combină, iar consistența devine densă. Sosul rezultat se lasă să se răcească și poate fi folosit ulterior pentru a completa cheesecake-ul.”, conchide sursa Digi24.ro