Live TV

Secretele celor mai buni cozonaci pentru Crăciun: Rețete și reguli esențiale pentru un aluat perfect, recomandate de un maestru bucătar

Marina Cimpoacă Data publicării:
Rețete de cozonac pentru Crăciun. Foto Getty Images
Rețete de cozonac pentru Crăciun. Foto Getty Images
Din articol
Reguli esențiale pentru un aluat perfect de cozonac Rețete de cozonaci pentru Crăciun

În apropierea sărbătorilor de iarnă, interesul pentru rețetele tradiționale de cozonac crește semnificativ, iar pasionații de gastronomie caută echilibrul perfect între ingrediente de calitate și tehnici autentice pentru a pregăti desertul emblematic al Crăciunului. Un specialist în arta culinară a explicat pentru Digi24.ro care sunt secretele ce pot transforma un aluat obișnuit într-un cozonac fraged și cu gust desăvârșit.

Reușita unei rețete de cozonac începe cu atenția la detalii: ingrediente bine alese, timp suficient pentru dospire și o tehnică de preparare corectă.

Reguli esențiale pentru un aluat perfect de cozonac

  • „Zahărul se adaugă alături de drojdie în laptele călduț, înainte de a fi încorporat în aluat. În acest fel, drojdia primește „hrana” necesară pentru a se activa rapid, favorizând o dospire corectă.
  • În cazul cozonacilor cu cremă, este esențial ca aceasta să fie complet răcită înainte de a fi încorporată în aluat, pentru a evita migrarea ei și pentru a păstra textura aerată și bine definită a miezului.
  • După frământare, aluatul se acoperă doar cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald, până își dublează volumul. Este recomandat să nu se folosească capac sau folie alimentară. Un prosop moale permite aluatului să respire.
  • Cozonacii pot fi lăsați să dospească fie în cuptor, setat la 30-40°C, timp de 15-20 de minute, fie la temperatura camerei, între 22-25°C, pentru aproximativ 40-50 de minute, indiferent de rețeta aleasă.
  • Pentru un cozonac pufos și fraged, imediat după ce a fost scos din cuptor, se recomandă acoperirea lui cu un prosop și lăsarea la odihnă timp de 7-8 ore înainte de consum. În caz contrar, aluatul poate deveni mai dens.” a explicat pentru Digi24.ro Mehrzad Moghazehi, bucătar șef și consultant culinar

Rețete de cozonaci pentru Crăciun

Cozonac cu nucă, cacao și rahat

Cum pregătim umplutura

„Pentru umplutură, se încălzesc 320 g de lapte și 200 g de unt la foc mic. După ce untul s-a topit, se adaugă 320 g de zahăr și se amestecă până aproape se dizolvă complet ingredientele, apoi se încorporează 200 g de cacao, obținându-se o cremă omogenă. Crema se lasă să se răcească complet înainte de utilizare, după care se adaugă 600 g de nucă măcinată și 500 g de rahat.

  • Pentru fiecare cozonac se folosesc două porții de aluat, câte 430 g fiecare. Fiecare bucată de aluat se întinde și se acoperă uniform cu 100 g de cremă, 60 g de nucă și 50 g de rahat.

Maiaua: Pasul esențial pentru aluat

Maiaua se prepară din 100 g de drojdie, amestecată cu 50 g de zahăr și 200 g de lapte călduț, apoi se lasă la dospit timp de 10-15 minute, până devine spumoasă și activă.

Separat, se încălzesc 800 g de lapte și se adaugă 600 g de zahăr, două plicuri de coajă rasă de lămâie, două plicuri de coajă rasă de portocală și 20 g de esență de vanilie, amestecând ușor doar cât să se încorporeze ingredientele și să se înmoaie zahărul, fără a fi nevoie să se dizolve complet.

Într-un alt recipient se pregătesc ouăle. Cinci întregi și alte cinci gălbenușuri (10 ouă) se bat ușor împreună cu 18 g de sare și puțină curcuma, doar cât să se omogenizeze și să se spargă ușor albușurile.

Frământarea și formarea aluatului

Laptele cald, aromele, maiaua și ouăle bătute se adaugă într-un robot de bucătărie. Între timp, se cern două kg de făină, care se adaugă treptat peste aluatul lichid din mixer, amestecând continuu până când aluatul se leagă și devine omogen.

Apoi se toarnă treptat 350-370 ml de ulei cald și se continuă frământarea în aparat timp de aproximativ 20 de minute. Aluatul va rămâne ușor lipicios, dar mult mai bine legat decât la început. După frământare, aluatul se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald, până își dublează volumul, aproximativ 60-90 de minute.

Modelarea cozonacilor

După dospire, pentru fiecare cozonac se formează două porții de aluat de aproximativ 430 g fiecare. Acestea se întind pe o suprafață unsă cu ulei, se umplu cu crema de cacao răcită, nucă și rahat, apoi se rulează. Cele două rulouri se împletesc și se așază în formele pregătite, fie unse cu unt, fie tapetate cu hârtie de copt.

Aluatul se lasă din nou la dospit, de data aceasta direct în formă, pentru aproximativ 50 de minute, la temperatura camerei. Ulterior, se ung ușor cu un ou, iar opțional se presară fulgi de migdale. Cozonacii se coc în cuptorul preîncălzit la 160°C, timp de 45-60 de minute, în funcție de dimensiunea și forma tăvii. Imediat după scoaterea din cuptor, se recomandă acoperirea lor cu un prosop și lăsarea la răcit timp de 7-8 ore înainte de consum sau ambalare.”, a precizat sursa Digi24.ro

  • Rețeta prezentată este suficientă pentru cinci cozonaci, fiecare având o greutate între 1.200 și 1.250 de grame.

Cozonac cu cremă de fistic

Pregătirea și dospirea aluatului

„Se încălzesc 400 g de lapte cu 3,2% grăsime, cât să fie călduț, nu fierbinte. În lapte se dizolvă 40 g de drojdie proaspătă împreună cu o lingură de zahăr și se lasă 10 minute, până apar bule și o spumă ușoară la suprafață.

Separat, se amestecă 6 gălbenușuri cu 180 g de zahăr, 10 g de sare și semințele dintr-o păstaie de vanilie. Făina (1 kg, tip 000) se cerne într-un vas mare, peste care se toarnă laptele cu drojdia activată și amestecul de gălbenușuri. Se începe frământarea, iar 200 g de unt moale se încorporează treptat, până când aluatul devine elastic, fin și ușor lucios.

După omogenizare, aluatul se frământă în continuare aproximativ 20 de minute, până devine mai puțin lipicios și uniform. Aluatul se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald, timp de 60-90 de minute, până își dublează volumul.

Cum preparăm crema de fistic

Într-un recipient, se încălzește frișcă lichidă (120 gr) cu 35% grăsime și se pune peste 150 g de ciocolată albă. Se adaugă apoi și 300 g de pastă de fistic (60-80% fistic), coaja rasă de la o portocală bio și se amestecă totul până se obține o cremă fină și omogenă. Conținutul obținut se lasă să se răcească complet înainte de utilizare.

Formarea cozonacilor

Aluatul dospit se împarte și se întinde în foi groase, care se ung uniform cu crema de fistic. Se rulează strâns și se așază în forme tapetate cu hârtie de copt sau unse cu unt. Ulterior, se mai lasă la dospit în formă pentru aproximativ 50 de minute, la temperatura camerei.

Cozonacii se coc în cuptorul preîncălzit la 160°C, timp de 45-60 de minute, în funcție de dimensiunea recipientului. Imediat după scoaterea din cuptor, se recomandă acoperirea lor cu un prosop și lăsarea la odihnă timp de 7-8 ore înainte de consum.”, a transmis specialistul în gastronomie

Cozonac cu nucă prăjită în caramel și portocală confiată

Pregătirea aluatului

„Se încălzesc 380 g de lapte cu 3,2% grăsime, cât să fie călduț, nu fierbinte. În lapte se dizolvă 40 g de drojdie proaspătă împreună cu o lingură de zahăr brun și se lasă la foc mic timp de 10 minute, până când se formează o spumă deasupra. Între timp, se bat 3 ouă cu 200 g de zahăr brun, se adaugă 10 g de sare și coaja rasă de la o lămâie și o portocală, doar cât să se simtă aroma citricelor.

Într-un vas mare se cerne 1 kg de făină albă (tip 000), se face o adâncitură în mijloc și se toarnă laptele cu drojdia și amestecul de ouă. Se începe frământarea, iar treptat se încorporează 220 g de unt moale, până când aluatul devine elastic și nelipicios. Aluatul se acoperă și se lasă la dospit timp de 60-90 de minute, până își dublează volumul.

Prepararea umpluturii

Într-o cratiță se pun 80 g de miere și câteva linguri de zahăr brun, apoi se încălzesc ușor, doar cât să se dizolve zahărul. Se adaugă 350 g de nucă măcinată grosier, 50 ml de rom brun și o linguriță de scorțișoară, amestecând constant. Cratița se ia de pe foc, apoi se încorporează 120 g de portocală confiată tăiată cubulețe. Compoziția se lasă să se răcească complet înainte de utilizare.

Formarea cozonacului

Aluatul dospit se întinde pe o suprafață presărată cu făină, se acoperă uniform cu umplutura de nucă și portocală, apoi se rulează strâns. Pentru un efect vizual diferit, ruloul poate fi împletit. Cozonacii se mai lasă la dospit în formă pentru aproximativ 50 de minute, la temperatura camerei, apoi se coc în cuptorul preîncălzit la 160°C, timp de 45-60 de minute, în funcție de mărimea și forma fiecărei tăvi.”, conchide bucătarul șef Mehrzad Moghazehi

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
3
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
4
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
5
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cuptor cu microunde
(P) 5 rețete care pot fi făcute într-un cuptor cu microunde
mircea radu
Mircea Radu lansează un proiect inedit în satele de lângă Sarmizegetusa Regia
masa de craciun_shutterstock_154676963
Cu cât s-a scumpit masa de Crăciun
food
Motivul pentru care BBC va elimina 11.000 de rețete culinare de pe site-ul său
TARTA CU DOVLEAC
Rețetă de sezon de la un blogger culinar. Pregătirea unei tarte cu dovleac durează aproximativ o oră
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-10-22T150625.592
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina...
barbat in depresie de craciun
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de...
drona
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu...
Ales Bialiatski
Ales Bialiatski, laureatul Nobel, eliberat din închisoare în Belarus...
Ultimele știri
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți
Doi morți și nouă răniți după un atac la Universitatea Brown din SUA. Ce se știe despre atacator
Oamenii se situează deasupra suricatelor, dar sub castori în clasamentul monogamiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
Cât costă să faci Crăciunul în hotelul lui Gică Hagi, în Mamaia. Prețurile nu sunt pentru toată lumea
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
După 32 de ani în SUA, Ghiță Mureșan spune unde se simte ”acasă”: ”Astea au fost împrejurările”
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Limită pentru plățile cash în România. Decizia UE intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Antonia, după ce și-a injectat Aquafilling și a ajuns în spital: „Nu a fost vorba despre a nu face sport...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție