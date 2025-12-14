Secretele celor mai buni cozonaci pentru Crăciun: Rețete și reguli esențiale pentru un aluat perfect, recomandate de un maestru bucătar

În apropierea sărbătorilor de iarnă, interesul pentru rețetele tradiționale de cozonac crește semnificativ, iar pasionații de gastronomie caută echilibrul perfect între ingrediente de calitate și tehnici autentice pentru a pregăti desertul emblematic al Crăciunului. Un specialist în arta culinară a explicat pentru Digi24.ro care sunt secretele ce pot transforma un aluat obișnuit într-un cozonac fraged și cu gust desăvârșit.

Reușita unei rețete de cozonac începe cu atenția la detalii: ingrediente bine alese, timp suficient pentru dospire și o tehnică de preparare corectă.

Reguli esențiale pentru un aluat perfect de cozonac

„Zah ărul se adaugă alături de drojdie în laptele c ălduț, înainte de a fi încorporat în aluat. În acest fel, drojdia prime ște „hrana” necesar ă pentru a se activa rapid, favoriz ând o dospire corect ă.

În cazul cozonacilor cu cremă, este esențial ca aceasta să fie complet răcită înainte de a fi încorporată în aluat, pentru a evita migrarea ei și pentru a păstra textura aerată și bine definită a miezului.

După frăm ântare, aluatul se acoper ă doar cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald, pân ă î și dublează volumul. Este recomandat să nu se folosească capac sau folie alimentară. Un prosop moale permite aluatului să respire.

Cozonacii pot fi lăsați să dospească fie în cuptor, setat la 30-40°C, timp de 15- 20 de minute, fie la temperatura camerei, între 22- 25 °C, pentru aproximativ 40-50 de minute, indiferent de re țeta aleasă.

Pentru un cozonac pufos și fraged, imediat după ce a fost scos din cuptor, se recomandă acoperirea lui cu un prosop și lăsarea la odihnă timp de 7-8 ore înainte de consum. În caz contrar, aluatul poate deveni mai dens.” a explicat pentru Digi24.ro Mehrzad Moghazehi, buc ătar șef și consultant culinar

Rețete de cozonaci pentru Crăciun

Cozonac cu nucă, cacao și rahat

Cum pregătim umplutura

„Pentru umplutură, se încălzesc 320 g de lapte și 200 g de unt la foc mic. După ce untul s-a topit, se adaugă 320 g de zahăr și se amestecă până aproape se dizolvă complet ingredientele, apoi se încorporează 200 g de cacao, obținându-se o cremă omogenă. Crema se lasă să se răcească complet înainte de utilizare, după care se adaugă 600 g de nucă măcinată și 500 g de rahat.

Pentru fiecare cozonac se folosesc două porții de aluat, c âte 430 g fiecare. Fiecare bucat ă de aluat se întinde și se acoperă uniform cu 100 g de cremă, 60 g de nucă și 50 g de rahat.

Maiaua: Pasul esențial pentru aluat

Maiaua se prepară din 100 g de drojdie, amestecată cu 50 g de zahăr și 200 g de lapte călduț, apoi se lasă la dospit timp de 10-15 minute, până devine spumoasă și activă.

Separat, se încălzesc 800 g de lapte și se adaugă 600 g de zahăr, două plicuri de coajă rasă de lămâie, două plicuri de coajă rasă de portocală și 20 g de esență de vanilie, amestecând ușor doar cât să se încorporeze ingredientele și să se înmoaie zahărul, fără a fi nevoie să se dizolve complet.

Într-un alt recipient se pregătesc ouăle. Cinci întregi și alte cinci gălbenușuri (10 ouă) se bat ușor împreună cu 18 g de sare și puțină curcuma, doar cât să se omogenizeze și să se spargă ușor albușurile.

Frământarea și formarea aluatului

Laptele cald, aromele, maiaua și ouăle bătute se adaugă într-un robot de bucătărie. Între timp, se cern două kg de făină, care se adaugă treptat peste aluatul lichid din mixer, amestecând continuu până când aluatul se leagă și devine omogen.

Apoi se toarnă treptat 350-370 ml de ulei cald și se continuă frământarea în aparat timp de aproximativ 20 de minute. Aluatul va rămâne ușor lipicios, dar mult mai bine legat decât la început. După frământare, aluatul se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald, până își dublează volumul, aproximativ 60-90 de minute.

Modelarea cozonacilor

După dospire, pentru fiecare cozonac se formează două porții de aluat de aproximativ 430 g fiecare. Acestea se întind pe o suprafață unsă cu ulei, se umplu cu crema de cacao răcită, nucă și rahat, apoi se rulează. Cele două rulouri se împletesc și se așază în formele pregătite, fie unse cu unt, fie tapetate cu hârtie de copt.

Aluatul se lasă din nou la dospit, de data aceasta direct în formă, pentru aproximativ 50 de minute, la temperatura camerei. Ulterior, se ung ușor cu un ou, iar opțional se presară fulgi de migdale. Cozonacii se coc în cuptorul preîncălzit la 160°C, timp de 45-60 de minute, în funcție de dimensiunea și forma tăvii. Imediat după scoaterea din cuptor, se recomandă acoperirea lor cu un prosop și lăsarea la răcit timp de 7-8 ore înainte de consum sau ambalare.”, a precizat sursa Digi24.ro

Re țeta prezentată este suficientă pentru cinci cozonaci, fiecare av ând o greutate între 1.200 și 1.250 de grame.

Cozonac cu cremă de fistic

Pregătirea și dospirea aluatului

„Se încălzesc 400 g de lapte cu 3,2% grăsime, cât să fie călduț, nu fierbinte. În lapte se dizolvă 40 g de drojdie proaspătă împreună cu o lingură de zahăr și se lasă 10 minute, până apar bule și o spumă ușoară la suprafață.

Separat, se amestecă 6 gălbenușuri cu 180 g de zahăr, 10 g de sare și semințele dintr-o păstaie de vanilie. Făina (1 kg, tip 000) se cerne într-un vas mare, peste care se toarnă laptele cu drojdia activată și amestecul de gălbenușuri. Se începe frământarea, iar 200 g de unt moale se încorporează treptat, până când aluatul devine elastic, fin și ușor lucios.

După omogenizare, aluatul se frământă în continuare aproximativ 20 de minute, până devine mai puțin lipicios și uniform. Aluatul se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald, timp de 60-90 de minute, până își dublează volumul.

Cum preparăm crema de fistic

Într-un recipient, se încălzește frișcă lichidă (120 gr) cu 35% grăsime și se pune peste 150 g de ciocolată albă. Se adaugă apoi și 300 g de pastă de fistic (60-80% fistic), coaja rasă de la o portocală bio și se amestecă totul până se obține o cremă fină și omogenă. Conținutul obținut se lasă să se răcească complet înainte de utilizare.

Formarea cozonacilor

Aluatul dospit se împarte și se întinde în foi groase, care se ung uniform cu crema de fistic. Se rulează strâns și se așază în forme tapetate cu hârtie de copt sau unse cu unt. Ulterior, se mai lasă la dospit în formă pentru aproximativ 50 de minute, la temperatura camerei.

Cozonacii se coc în cuptorul preîncălzit la 160°C, timp de 45-60 de minute, în funcție de dimensiunea recipientului. Imediat după scoaterea din cuptor, se recomandă acoperirea lor cu un prosop și lăsarea la odihnă timp de 7-8 ore înainte de consum.”, a transmis specialistul în gastronomie

Cozonac cu nuc ă prăjită în caramel și portocală confiată

Pregătirea aluatului

„Se încălzesc 380 g de lapte cu 3,2% grăsime, cât să fie călduț, nu fierbinte. În lapte se dizolvă 40 g de drojdie proaspătă împreună cu o lingură de zahăr brun și se lasă la foc mic timp de 10 minute, până când se formează o spumă deasupra. Între timp, se bat 3 ouă cu 200 g de zahăr brun, se adaugă 10 g de sare și coaja rasă de la o lămâie și o portocală, doar cât să se simtă aroma citricelor.

Într-un vas mare se cerne 1 kg de făină albă (tip 000), se face o adâncitură în mijloc și se toarnă laptele cu drojdia și amestecul de ouă. Se începe frământarea, iar treptat se încorporează 220 g de unt moale, până când aluatul devine elastic și nelipicios. Aluatul se acoperă și se lasă la dospit timp de 60-90 de minute, până își dublează volumul.

Prepararea umpluturii

Într-o cratiță se pun 80 g de miere și câteva linguri de zahăr brun, apoi se încălzesc ușor, doar cât să se dizolve zahărul. Se adaugă 350 g de nucă măcinată grosier, 50 ml de rom brun și o linguriță de scorțișoară, amestecând constant. Cratița se ia de pe foc, apoi se încorporează 120 g de portocală confiată tăiată cubulețe. Compoziția se lasă să se răcească complet înainte de utilizare.

Formarea cozonacului

Aluatul dospit se întinde pe o suprafață presărată cu făină, se acoperă uniform cu umplutura de nucă și portocală, apoi se rulează strâns. Pentru un efect vizual diferit, ruloul poate fi împletit. Cozonacii se mai lasă la dospit în formă pentru aproximativ 50 de minute, la temperatura camerei, apoi se coc în cuptorul preîncălzit la 160°C, timp de 45-60 de minute, în funcție de mărimea și forma fiecărei tăvi.”, conchide bucătarul șef Mehrzad Moghazehi