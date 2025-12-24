Preparate tradiționale care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Ce rețete recomandă chefi cu experiență pentru meniul festiv

Aperitivele au un rol definitoriu în structura mesei de Crăciun, completând meniul festiv și oferind varietate prin gusturi și prezentare. De la rețete tradiționale cu carne, la salate consacrate și platouri atent alcătuite, aceste preparate aduc echilibru și rafinament întregii experiențe culinare. Ușor de adaptat și de servit într-o manieră elegantă, ele contribuie la conturarea unui meniu de sărbătoare complet. Sara Alexander, bucătar chef, a explicat pentru Digi24.ro cum pot fi pregătite cele mai apreciate aperitive pentru Crăciun.

Fiecare masă de Crăciun reprezintă un prilej de reuniune și bucurie alături de cei dragi, moment în care preparatele festive devin punctul central al sărbătorii.

Ce preparate tradiționale se pregătesc pentru masa de Crăciun

Aperitivele din carne, precum toba, caltaboșul sau lebărul, sunt o prezență constantă pe masa de Crăciun, evocând gustul autentic al sărbătorilor tradiționale. Tăiate în felii și servite cu muștar, ceapă roșie ori murături de casă, alături de pâine proaspătă, aceste preparate pot fi așezate pe platouri decorate cu verdeață și legume colorate, îmbinând tradiția cu o prezentare elegantă și transformând masa într-un adevărat spectacol culinar.

Rețetă pentru lebăr de casă cu ficat de porc și măr caramelizat

„Pentru această rețetă de lebăr, apreciată pentru textura sa fină și gustul bine echilibrat, se folosește aproximativ un kilogram de ficat de porc, curățat și tăiat în bucăți de dimensiuni potrivite. În prima etapă, ficatul se gătește ușor într-o tigaie încăpătoare, alături de 300 de grame de ceapă tocată, în 120 de grame de untură, ingredientele fiind lăsate să se înmoaie treptat, fără a se rumeni excesiv.

Ulterior, după ce compoziția se răcește ușor, aceasta se pasează fin cu ajutorul unui blender. Peste pasta obținută se adaugă trei ouă, 200 de mililitri de smântână pentru gătit, sare, piper și nucșoară, condimentele fiind ajustate în funcție de preferințe. Amestecul se mixează apoi până când capătă o textură omogenă și fină.

Separat, un măr se curăță de coajă, se taie în cuburi mici și se caramelizează ușor, până când capătă o nuanță aurie. Ulterior, acesta se încorporează în compoziția de carne, oferind un contrast discret între gustul sărat și nota dulce.

În etapa finală, compoziția se toarnă în forme adecvate și se coace la bain-marie, într-o tavă cu apă fierbinte, metodă care permite o gătire lentă și uniformă. Preparatul este lăsat la cuptor până când se leagă și devine ferm la atingere, păstrându-și totodată textura fină. După răcire, lebărul se servește ca aperitiv, alături de pâine proaspătă și murături, reprezentând o reinterpretare rafinată a unui preparat tradițional de Crăciun.”, a explicat pentru Digi24.ro Alexander Sara, bucătar chef

Salate de legume pentru masa festivă

Salatele se află printre cele mai apreciate aperitive de Crăciun, remarcându-se prin echilibrul gusturilor și versatilitatea în servire. Prezentă constant pe mesele festive, salata boeuf este adesea însoțită de variante consacrate, precum salata de vinete, cu textură cremoasă și aromă intensă, sau salata de icre.

De asemenea, salatele de crudități, cu morcovi, țelină și ardei roșu, sfeclă roșie cu nuci și mere sau varză albă cu mărar - reprezintă o opțiune ușoară și sănătoasă de aperitive, care completează armonios meniul festiv.

Rețetă pentru salată de vinete fără maioneză

„Salata de vinete pe care o recomand pentru masa de Crăciun este puțin diferită de rețeta clasică, deoarece nu conține maioneză. Pentru început, se coc trei vinete mari, se lasă să se răcească, apoi se curăță și se lasă la scurs aproximativ o oră, pentru a obține un gust curat și o textură perfectă.

Ulterior, vinetele se toacă fin cu un cuțit de lemn, iar peste acestea se adaugă treptat 120 de mililitri de ulei de floarea-soarelui, amestecând delicat pentru o omogenizare uniformă. Se asezonează cu o linguriță de sare fină și un praf de piper alb, apoi se încorporează un cățel de usturoi copt, pasat până capătă o consistență fină și o aromă subtilă.

Mai apoi, compoziția se completează cu două linguri de iaurt grecesc (10%) și o linguriță de zeamă de lămâie, pentru a da prospețime și un plus de finețe. La final, o ceapă roșie se toacă foarte fin și se încorporează în salată, aducând o textură plăcută și o aromă subtilă.

Mai departe, compoziția se completează cu două linguri de iaurt grecesc (10%) și o linguriță de zeamă de lămâie, pentru a adăuga prospețime preparatului. La final, se încorporează în salată o ceapă roșie, tocată foarte fin.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Rețetă pentru salată de sfeclă roșie cu nuci și mere

Pentru o salată festivă de Crăciun, sfecla roșie se curăță și se taie cuburi sau se dă pe răzătoarea mare, pentru a obține o textură uniformă. Un măr mare, acrișor, se curăță și se taie cubulețe, apoi se adaugă peste sfeclă, completând aromele cu o notă subtil dulce.

Separat, se amestecă două linguri de ulei de măsline cu o linguriță de oțet de mere, iar dressingul obținut se toarnă peste sfeclă și mere. Compoziția se omogenizează ușor, pentru ca toate ingredientele să se combine armonios, și se asezonează cu sare și piper după gust.

La final, se presară aproximativ 20 de grame de nuci măcinate, care adaugă textură și un plus de savoare. Salata se poate servi imediat sau după ce a stat câteva minute la frigider, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Platouri mixte pentru masa de Crăciun

Platourile mixte sunt o alegere ideală deoarece combină gusturi și texturi diverse care răspund tuturor preferințelor culinare. Pe un astfel de platou pot fi așezate brânzeturi fine, ouă umplute, mezeluri tradiționale, legume proaspete, măsline sau fructe confiate, toate aranjate estetic pentru un efect vizual plăcut. Pentru un aspect festiv și elegant, platoul poate fi decorat cu verdeață proaspătă, ardei colorați, roșii cherry sau frunze de salată.

Feluri principale pentru masa festivă de sărbători

Sarmale în foi de varză roșie cu carne de curcan și afumătură

„Unul dintre preparatele de bază ale mesei de Crăciun îl reprezintă sarmalele, reinterpretate într-o variantă modernă, dar la fel de aromată. Prepararea începe cu umplutura: carnea tocată de curcan (aproximativ 1,2 kg) se combină cu puțin porc afumat (300 g), apoi se adaugă orez (200 g) și ceapă albă călită (2–3 linguri). Compoziția se asezonează cu cimbru, piper și boia dulce, ajustând condimentele după gust și intensitatea aromelor dorite.

Foile de varză roșie murată se umplu cu această compoziție, se rulează cu grijă și se așază uniform în cratiță. Peste ele se toarnă 400 ml suc de roșii și 100 ml vin alb, pentru a spori savoarea și a menține frăgezimea cărnii. Sarmalele se gătesc la foc mic, până când aromele se întrepătrund armonios și carnea capătă textura dorită (aproximativ două ore).”, a mai precizat specialistul în gastronomie

Citește și: Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun

Friptură de porc marinată

„Friptura de porc este un alt preparat emblematic al sărbătorilor, iar marinarea cărnii timp de 24 de ore reprezintă secretul unui gust autentic. Carnea de porc (aproximativ 1,5 kg) se pregătește cu un amestec din: 3,4 linguri de muștar Dijon, trei căței de usturoi pisat, o linguriță de sare, puțin piper (½ linguriță), o linguriță de rozmarin uscat, două linguri de miere și puțin ulei de măsline. Cantitățile putând fi ajustate după gust, pentru a obține aroma dorită.

După ce marinada a pătruns bine în carne, friptura se lasă la frigider timp de 24 de ore, pentru a se fragezi și a absorbi aromele condimentelor. Apoi, se coace lent, la temperatură potrivită (170 grade C), timp de aproximativ 1,5-2 ore, până când carnea devine suculentă și rumenă uniform.”, conchide sursa Digi24.ro

Citește și: Cele mai bune rețete de friptură pentru masa de Crăciun: Secretele bucătarilor pentru carne suculentă și fragedă