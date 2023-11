De ce nu e bine să-i întrebăm pe copii cum a fost la școală. Care este întrebarea potrivită

„Cum a fost la școală?” sau „Cum te-ai descurcat astăzi?” nu sunt cele mai bune întrebări de pus copiilor după o zi de școală, spun psihologii. Într-un interviu acordat CNBC, dr. Martha Deiros Collado, psiholog pentru copii, a explicat că cei mici vor să se deconecteze de activitatea școlară, așa cum adulții simt nevoia să o facă după o zi de muncă. Copiii care sunt întrebați „Cum a fost la școală?” cel mai probabil vor da un răspuns scurt de tipul „a fost bine”, susține dr. Linda Papadopoulos, psiholoagă și autoare, pentru sursa citată.

Pentru că au fost solicitați la școală, copiii au nevoie de o pauză atunci când ajung acasă. Întrebările de acest fel îi păstrează într-un mindset de lucru, explică dr. Papadopoulos. „Mintea lor are nevoie de o pauză și, de multe ori, principala lor atenție este concentrată pe mâncare, distracție, joacă și odihnă”, spune și psihologul Deiros Collado.

De ce este o întrebare atât de frecventă

Deiros Collado, autoarea cărții „How to be The Grown-Up: Why Good Parenting Starts with You”, spune că părinții adresează această întrebare copiilor lor din curiozitate. „Copiii vor petrece mai mult timp la școală decât cu părinții lor în timpul săptămânii, așa că această întrebare vine adesea dintr-un motiv de curiozitate”, spune ea.

„Părinții uită adesea că atunci când li se punea aceeași întrebare în copilărie, și ei răspundeau cu un „bine” sau dădeau ochii peste cap de plictiseală”, a spus ea.

Deiros Collado atrage atenția că a întreba „Cum a fost la școală?” în fiecare zi poate deveni un „obicei leneș”. „Amintiți-vă că a face acest lucru nu aduce informații noi și nu creează o conexiune între dumneavoastră și copilul dumneavoastră”, spune ea.

Ce să-i spui copilului după o zi de școală

Dr. Deiros Collado sfătuiește părinții să aibă răbdare și să discute cu copiii atunci când și ei își doresc acest lucru. „Aveți răbdare și așteptați până când copilul dumneavoastră este pregătit să vorbească”, spune ea.

„Pe moment, concentrați-vă pe cum vă simțiți când vă revedeți copilul la sfârșitul zilei, spunând de exemplu: „Mă bucur să te văd.” Observați dacă copilul dvs. iese de la școală încărcat de emoții și retras, sau numai zâmbete și chicoteli”, a adăugat ea.

„Încercați să identificați emoția lor atunci când o vedeți. De exemplu, ați putea spune „Pari atât de fericit! Trebuie să se fi întâmplat ceva amuzant astăzi”. Vedeți dacă acest lucru îl ajută pe copilul dvs. să se deschidă ... Dovezile neuroștiințifice arată că numirea unei emoții poate ajuta la aducerea calmului în organism. Doar atunci când copiii sunt calmi și nevoile lor de bază sunt satisfăcute pot purta o conversație semnificativă”, a explicat Deiros Collado.

Când e momentul potrivit să vorbești cu copilul tău

„Momentul oportun este totul”, susține dr. Papadopoulos. „În loc să îi întrebați despre ziua lor imediat ce se urcă în mașină când îi luați de la școală, așteptați până când sunt într-o dispoziție mai calmă”, mai spune ea.

„Înainte de ora de culcare este o variantă minunată, pentru că cei mici sunt mai relaxați. Uneori, această nevoie de a se relaxa înainte de culcare este o ocazie excelentă de a vorbi cu ei, mai ales dacă sunteți așezați lângă ei... în loc de a face acest lucru față în față care de multe ori pare o confruntare”, a spus ea.

În cazul copiilor mai mici, diverse activități pot fi o modalitate de a începe o conversație. „Scoateți niște plastilină, sau o carte de colorat sau un puzzle, și apoi spuneți „Amintește-mi ... spuneai zilele trecute că a fi în clasa a 2-a este diferit. Așa este?”” Discutând în acest fel conversația se simte „mai puțin ca un interviu”, a spus Papadopoulos.

Ce întrebări sunt de pus

„Dacă ceea ce vă doriți este să aflați lucruri despre cum a fost ziua copilului dumneavoastră și să vă conectați cu el, trebuie să începeți cu dumneavoastră”, a spus Deiros Collado.

Papadopoulos recomandă și tipul acesta de abordare: „Mi-a fost dor de tine astăzi. La serviciu a fost foarte amuzant, cineva a adus o prăjitură și era aroma mea preferată”... Această idee de împărtășire este adesea esențială pentru a-i ajuta să se deschidă și ei”, explică ea.

„Vorbiți despre ceva real, ceva care v-a făcut să râdeți, care v-a surprins sau care v-a amintit de ei, despre ce ați mâncat la prânz sau cum v-ați simțit astăzi... Împărtășirea zilei dumneavoastră face mai probabil ca și copilul dumneavoastră să vrea să împărtășească despre ziua lor”, a spus și Deiros Collado.

Evitați să începeți întrebările cu „ai făcut”, care va determina un răspuns de tipul „da” sau „nu”. Și întrebarea „de ce”, care poate obține un „nu știu”, e de evitat, a spus ea. „Ce” este o modalitate mult mai bună de a începe, a spus Deiros Collado. De exemplu:

„Ce te-a făcut să râzi astăzi?”

„Care a fost lucrul preferat care ți s-a întâmplat astăzi?”

„Ce ți-a plăcut cel mai mult la ora de joacă sau la masa de prânz de astăzi?”

„Ce ți-a spus (un profesor sau un prieten) astăzi?”

De asemenea, este important să vorbiți despre emoții, deoarece acestea vă pot „arăta o altă perspectivă a zilei copilului dumneavoastră”, a spus Deiros Collado. De exemplu, puteți întreba:

„Te-ai simțit trist astăzi? Ce ai făcut să te simți mai bine?”

„Ce ți s-a părut dificil de realizat, dar totuși ai reușit să faci?”

„A existat vreun moment în care te-ai simțit singur? Și ce ai făcut în legătură cu asta?”

Merită, de asemenea, să încercați să vă ajutați copilul să facă distincția între sentimente și fapte. Dacă un copil spune: „Simt că mă descurc foarte prost la școală”, nu înseamnă că este așa, a spus Papadopoulos.

Editor : C.L.B.