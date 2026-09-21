Tot mai mulți tați își iau concediu pentru creșterea copilului, în România. Numai în 2025, aproximativ 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de anul precedent. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. „E normal să fie așa, societatea s-a schimbat”, e de părere sociologul Gelu Duminică.

Cosmin are doi copii și a stat cu ambii acasă, în primii doi ani de viață ai bebelușilor.

„Decizia s-a luat de nevoie, pentru că la primul copil soția era în rezidențiat. La al doilea copil deja, pentru că îmi plăcuse cu primul copil, am zis: 'Hai să încercăm și pe al doilea'. La al doilea a fost mai complicat, deja începusem o mică afacere. La al doilea parcă lucrurile au fost puțin diferite, dar la primul existau prejudecăți, așa. Consider că a fost un timp câștigat valoros”, spune Cosmin Burcea, tatăl a doi copii.

Schimbările temporare de rol în familie reprezintă încă un subiect privit cu rezervă de mulți români.

„Cred că ar fi mai important să stea mama cu copilul”, spune o tânără.

„A fost ea (n.red. în concediu creștere copil). Ca pentru orice mămică, și-a creat conexiunea cu copilul. În privința noastră, a fost avantajos așa”, spune un domn.

„Eu am trei copii. Aș face jumate-jumate: un an eu, un an el”, mărturisește o doamnă.

„Rolul tatălui se schimbă de la tatăl tradițional, care aduce bunăstare, providerul familiei, la partener activ, implicat, care, uite, nu are nicio rușine să spele vasele și să schimbe scutecul. E normal să fie așa, pentru simplul motiv că societatea s-a schimbat! Avem și un argument economic, care este demn de luat în seamă și anume faptul că ajutorul pentru creșterea copilului - concediul postnatal - este, de foarte multe ori, mai mare în cazul tatălui. Important este binele copilului și binele familiei deopotrivă”, explică sociologul Gelu Duminică.

Anul trecut, tații au reprezentat peste 14 procente dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum doi ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime, de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar, anul trecut.

reporter: Iulia Gurguță

operator: Dragoș Șerban

Editor : Izabela Zaharia