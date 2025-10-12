Live TV

Video Topul celor mai bune destinații din lume pentru viața de după pensie. Care sunt țările europene aflate în vârful clasamentului

Data actualizării: Data publicării:
bătrâni la plimbare in parc
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Țările ideale pentru pensionare au priveliști spre mare, veri lungi și sisteme medicale bine puse la punct. Un raport al Global Citizen Solutions, bazat pe analiza a 44 de destinații, arată unde se trăiește cel mai bine în „toamna vieții”.

Raportul analizează 44 de destinații, iar pe primul loc în clasament se află Portugalia. În această țară, un cuplu poate trăi confortabil cu 1.700 euro pe lună. Sistemul public de sănătate de acolo este bine cotat. Asigurarea privată costă între 400 și 1.000 de euro anual. Portugalia este renumită pentru siguranța pe care o ofera cetățenilor, pentru clima temperată și pentru populația prietenoasă cu limba engleză.

  • costul vieții: 1.700€-2.500€/lună/cuplu
  • sistem public de sănătate bine pus la punct
  • asigurări private la costuri decente
  • integrare ușoară pentru străini

Pe locul doi în clasament este insula africană Mauritius. Un cuplu se poate descurca acolo cu o sumă cuprinsă între 1.800 și 2.700 de euro pe lună. Sistemul fiscal este simplu și atractiv pentru străini. Acestia sunt scutiți de plata unor taxe - impozitul pe venit, de exemplu, este cu 15 la sută mai mic.

  • costul vieții: 1.800€ - 2.700€/lună/cuplu
  • sistem fiscal atractiv
  • scutiri de taxe

Locul trei este ocupat de Spania. Totuși, costul de viață este mai scump -  un cuplu are nevoie de cel puțin 2.000 de euro pe lună ca să trăiască fără griji. Sistemul de sănătate este foarte bine pus la punct. Asigurarea universală variază între 50 și 200 de euro pe lună.

  • costul vieții: 2.000€ - 2.800€/lună/cuplu
  • sistem de sănătate bine pus la punct
  • cost asigurare universală: 50€-200€/lună

Clasamentul este completat de Uruguay și Austria, dar costurile de viată sunt ceva mai mari. În Austria, de pildă, suma oscilează între 2.500 și 3.500 euro pe lună pentru un cuplu. 

Uruguay:

  • costul vieții: 1.500€ - 1.900€

Austria:

  • costul vieții: 2.500€-3.500€

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
4
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
bancnote false 100 euro prop copy
5
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
Digi Sport
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Sondaj. Cât cred românii că ar rezista armata în cazul unui atac, ce...
ciprian ciucu
„Mi se pare inacceptabilă această urzeală.” Ciucu afirmă că alegerile...
Aleksandr Lukașenko.
Armata Belarusului a fost pusă în stare de alertă maximă. Care sunt...
doctor, cezariana, nastere
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia...
Ultimele știri
Ce amendă a primit tânărul care a gonit cu 160 km/h în Constanța, cu poliția pe urme. El a rămas fără permis pentru 600 de zile
Rusia susține că urmează să lanseze o nouă „armă-minune”. Ce pregătește Putin și de ce e în alertă Occidentul
Finală în familie la Mastersul de la Shanghai. Valentin Vacherot l-a învins pe verişorul său, Arthur Rinderknech
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
banda de politie spania
Descoperire macabră în Valencia. Cadavrul unui bărbat care a murit acum 15 ani a fost găsit într-un apartament, după inundații
Day after Portugal general election in Lisbon
Alegeri locale în Portugalia: Furia provocată de criza locuințelor alimentează votul pentru extrema dreaptă
viktor orban
Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare a UE: „Europa se îndreaptă rapid către un război” cu Rusia
Power outage in Barcelona
Pericol de blackout în Spania. „Variații bruște de tensiune” ar putea povoca o nouă pană majoră de curent
Congress approves measures against Trump's tariffs
Prima reacție a Spaniei, după ce Donald Trump a sugerat ca țara iberică să fie exclusă din NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
"A rămas amuzantă până la final". Diane Keaton "a trăit exact cum și-a dorit, după propriile reguli"...
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Ce mai face Mircea Sandu, la 73 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer. Activitățile ”Nașului” pentru...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un...
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Selecționerul și-a dat demisia la câteva minute după marea umilință din preliminarii! Înlocuitorul a fost...
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
Care pensionari vor avea primii pensie mărită la Mica Recalculare? Când au depus adeverințele
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu