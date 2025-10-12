Țările ideale pentru pensionare au priveliști spre mare, veri lungi și sisteme medicale bine puse la punct. Un raport al Global Citizen Solutions, bazat pe analiza a 44 de destinații, arată unde se trăiește cel mai bine în „toamna vieții”.

Raportul analizează 44 de destinații, iar pe primul loc în clasament se află Portugalia. În această țară, un cuplu poate trăi confortabil cu 1.700 euro pe lună. Sistemul public de sănătate de acolo este bine cotat. Asigurarea privată costă între 400 și 1.000 de euro anual. Portugalia este renumită pentru siguranța pe care o ofera cetățenilor, pentru clima temperată și pentru populația prietenoasă cu limba engleză.

costul vieții: 1.700€-2.500€/lună/cuplu

sistem public de sănătate bine pus la punct

asigurări private la costuri decente

integrare ușoară pentru străini

Pe locul doi în clasament este insula africană Mauritius. Un cuplu se poate descurca acolo cu o sumă cuprinsă între 1.800 și 2.700 de euro pe lună. Sistemul fiscal este simplu și atractiv pentru străini. Acestia sunt scutiți de plata unor taxe - impozitul pe venit, de exemplu, este cu 15 la sută mai mic.

costul vieții: 1.800€ - 2.700€/lună/cuplu

sistem fiscal atractiv

scutiri de taxe

Locul trei este ocupat de Spania. Totuși, costul de viață este mai scump - un cuplu are nevoie de cel puțin 2.000 de euro pe lună ca să trăiască fără griji. Sistemul de sănătate este foarte bine pus la punct. Asigurarea universală variază între 50 și 200 de euro pe lună.

costul vieții: 2.000€ - 2.800€/lună/cuplu

sistem de sănătate bine pus la punct

cost asigurare universală: 50€-200€/lună

Clasamentul este completat de Uruguay și Austria, dar costurile de viată sunt ceva mai mari. În Austria, de pildă, suma oscilează între 2.500 și 3.500 euro pe lună pentru un cuplu.

Uruguay:

costul vieții: 1.500€ - 1.900€

Austria:

costul vieții: 2.500€-3.500€

