Agenţia suedeză de sănătate publică nu recomandă smartphone-ul pentru copiii mai mici de 13 ani

Copiii nu ar trebui să deţină propriile smartphone-uri înainte de vârsta de 13 ani, conform unui comunicat publicat joi de Agenţia suedeză de sănătate publică şi adresat în principal părinţilor, transmite AFP.

Obiectivul principal al acestei noi recomandări este de a "reduce riscul ca aceştia să fie expuşi la conţinut dăunător, să dezvolte probleme de somn sau să adopte un comportament de utilizare adictiv", a explicat agenţia într-un comunicat.

Interviurile efectuate cu copiii au arătat că aceştia apreciază posibilitatea de a păstra legătura cu familia şi prietenii prin intermediul telefoanelor lor, dar că riscurile potenţiale depăşesc beneficiile.

„Utilizarea sa este propice distragerii atenţiei, presiunii sociale şi expunerii la conţinut şi contacte dăunătoare”, a continuat agenţia, adăugând că cercetările au arătat, de asemenea, o legătură cu „o calitate mai slabă a somnului”.

Dacă părinţii doresc să păstreze legătura prin telefon cu copiii lor, agenţia recomandă să le ofere un telefon de bază, fără acces la internet.

„Sperăm că această recomandare va servi drept sprijin în viaţa de zi cu zi”, a subliniat Olivia Wigzell, directoarea agenţiei.

Agenţia de sănătate publică a fost însărcinată cu studierea utilizării ecranelor şi a efectelor acestora asupra copiilor. La începutul lunii iunie a îndemnat părinţii să nu se uite la telefoane atunci când petrec timp cu copiii lor.

Editor : Sebastian Eduard