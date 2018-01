Stephen Hawking, mesaj pentru persoanele care suferă de depresie

Profesorul Stephen Hawking, care a împlinit luni vârsta de 76 de ani, a transmis un mesaj dedicat persoanelor care suferă de depresie, comparând boala cu o gaură neagră şi spunând că aceasta nu reprezintă „o închisoare eternă”, aşa cum obişnuia să se creadă, relatează News.ro.

Foto: Guliver/GettyImages

Hawking a vorbit duminică, înainte de ziua lui de naştere, în cadrul conferinţei „Reith Lecture”, organizată la Royal Institute din Londra, în prezenţa unui public format din 400 de persoane.

„Mesajul acestei conferinţe este că găurile negre nu sunt atât de negre cum sunt prezentate. Nu sunt închisori eterne, aşa cum s-a crezut. Pot ieşi lucruri dintr-o gaură neagră atât în universul nostru, cât şi, posibil, într-un alt univers. Aşa că dacă simţiţi că vă aflaţi într-o gaură neagră nu renunţaţi! Există o cale de ieşire”, a spus Stephen Hawking.

Profesorul a vorbit şi despre faptul că este recunoscător pentru realizările sale, în ciuda faptului că a fost diagnosticat în 1963 cu scleroză laterală amiotrofică.

„Deşi am fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, am fost foarte norocos în aproape toate celelalte aspecte ale vieţii mele. Am avut norocul să lucrez în domeniul fizicii teoretice într-o perioadă fascinantă. Acesta este unul dintre puţinele domenii în care dizabilitatea mea nu reprezintă un handicap grav”, a spus Stephen Hawking.

„Este important, de asemenea, să nu devii furios, indiferent de cât de dificilă ar părea viaţa, pentru că poţi pierde toată speranţa dacă nu poţi să râzi de tine însuţi şi de viaţă, în general”, a adăugat el.

Întreaga conferinţă va putea fi difuzată de BBC Radio 4 pe 26 ianuarie şi 2 februarie.