Live TV

Un joc video celebru ar putea reduce amintirile traumatice și simptomele PTSD, arată un studiu suedez

Data publicării:
tetris
Componenta principală a intervenției psihologice studiate este jocul video Tetris. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cum funcționează tratamentul

Jocul Tetris ar putea reduce semnificativ amintirile intruzive asociate traumelor și simptomele tulburării de stres post-traumatic (PTSD), potrivit unui studiu realizat de cercetători din Suedia și publicat în revista The Lancet Psychiatry. O intervenție scurtă, bazată pe activarea zonelor vizuale și spațiale ale creierului, a dus la scăderea considerabilă a flashback-urilor în rândul participanților.

Studiul s-a concentrat pe tratarea amintirilor intruzive, vii și nedorite ale unor experiențe traumatice, un simptom central al tulburării de stres post-traumatic (PTSD), relatează Euronews.

Tratamentul, numit Imagery Competing Task Intervention (ICTI), a fost dezvoltat la Universitatea Uppsala din Suedia, în colaborare cu organizația de cercetare P1vital, și testat împreună cu Universitatea Cambridge și Universitatea Oxford.

Trauma psihologică, precum asistarea la o moarte neașteptată sau trăirea unui episod violent, poate provoca amintiri intruzive care persistă zile sau ani și afectează sănătatea mentală și fizică a oamenilor. Aceste amintiri, cunoscute frecvent sub denumirea de „flashback-uri”, sunt rememorări involuntare și recurente care apar brusc în minte, de obicei sub forma unor imagini vizuale ale traumei.

„Chiar și o singură amintire intruzivă, trecătoare, a unei traume din trecut poate avea un impact puternic în viața de zi cu zi, captând atenția și expunând persoana la emoții nedorite și copleșitoare”, a declarat coordonatoarea studiului, Emily Holmes, profesor de psihologie la Universitatea Uppsala.

Ea a adăugat că, prin diminuarea componentei intruzive a acestor amintiri senzoriale prin această intervenție vizuală scurtă, oamenii experimentează mai puține imagini traumatice care revin sub formă de flashback-uri.

Echipa de cercetare s-a concentrat pe cadre medicale care au trăit evenimente traumatice la locul de muncă în timpul pandemiei de COVID-19. Participanții au fost împărțiți în trei grupuri:

  • primul a utilizat intervenția mentală;
  • al doilea a ascultat muzică clasică;
  • al treilea a primit tratamentul obișnuit.

Studiul a arătat că ICTI a redus substanțial numărul amintirilor intruzive, de la o medie de 14 pe săptămână la doar una pe săptămână după patru săptămâni, de zece ori mai puține decât în cazul participanților din celelalte grupuri. La șase luni după studiu, 70% dintre persoanele din grupul care a beneficiat de noul tratament nu mai aveau deloc amintiri intruzive.

„Intervenția noastră se concentrează pe imaginația mentală, nu pe cuvinte, și este concepută pentru a fi cât mai blândă, scurtă și practică, astfel încât să se potrivească în viața activă a oamenilor”, a adăugat Holmes.

Cum funcționează tratamentul

Componenta principală a intervenției este jocul video Tetris, în care jucătorii trebuie să rotească și să potrivească forme de dimensiuni diferite într-o grilă. În prima etapă, participanții își reaminteau pe scurt experiența traumatică, fără a fi nevoiți să o descrie în detaliu.

Apoi erau instruiți să folosească rotația mentală o abilitate cognitivă ce implică „ochiul minții”. Ulterior, aplicau această abilitate în timpul jocului Tetris, într-un ritm mai lent, în sesiuni de aproximativ 20 de minute.

Metoda urmărește să ocupe zonele vizuale și spațiale ale creierului, concurând astfel cu imaginile traumatice și reducând intensitatea, impactul emoțional și frecvența acestora. Cercetătorii au constatat că tratamentul nu doar că reduce imaginile intruzive, ci îmbunătățește și simptomele generale ale PTSD.

Reducerea amintirilor intruzive are un efect benefic și asupra altor simptome asociate tulburării, arată studiul. Nivelurile de anxietate și depresie, precum și funcționarea generală, s-au îmbunătățit până în a patra săptămână, indiferent de severitatea inițială a PTSD la participanți.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
U.S Ambassador to Israel Mike Huckabee
2
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
3
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Igor Secin, șeful Rosneft
4
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
Digi Sport
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fetita plange se apara
Cum ajung copiii şi adolescenţii la acte de violenţă extremă. Organizația „Salvaţi Copiii” explică factorii declanşatori
experiente cadou
„E o amintire care rămâne pe viață”. Românii renunță la darurile clasice pentru experiențele cadou. Ce variante au
barbat in depresie de craciun
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de depresie crește cu 25% în decembrie: „Li se reactivează unele amintiri”
sedinta foto de craciun
A început sezonul ședințelor foto de Crăciun. Cerere uriașă printre români: „Vin să trăiască cu adevărat o poveste”
un baietel plange de suparare
Fenomen alarmant: Bullying-ul începe de la grădiniță. Cine sunt principalii vinovați și cum poate să le afecteze copiilor viața
Recomandările redacţiei
transportoare Piranha 5 Armata Română
Evoluția Armatei Române în 4 ani de război la graniță. Radu Miruță...
Washington, DC, USA. 19th Feb, 2026. A large banner featuring Donald Trump's face seen hung on the exterior of Justice Department headquarters in Washington, DC on February 19, 2026. Credit: Mpi34/Media Punch/Alamy Live News
Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceaușescu de jurnaliștii americani...
aeronava hisky in zbor
Avion întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava cu...
delegatia romaniei la jo 2026 milano cortina
Rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Milano...
Ultimele știri
Radu Miruță, despre militarii voluntari: Cred că va exista interes. E primul an, vedem dacă cei 27.000 de lei sunt destul de atractivi
Bărbaţii au tendinţa să-şi piardă cromozomul Y pe măsură ce îmbătrânesc. Cum este afectat organismul
Radu Miruță, despre scandalul normei de hrană în cazul militarilor: „N-a venit Ilie Bolojan cu această propunere”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în creștere în Taur le schimbă viețile. Trei zodii care își regăsesc fericirea absolută din 23 februarie...
Cancan
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol...
Fanatik.ro
Povestea fotbalistului din România care scrie istorie. Mergea cu o Dacia 1310 la antrenamente: ”Tata m-a...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A plecat din România la 25 de ani și a dat lovitura: "Sunt pregătit!"
Pro FM
Cine conduce clasamentul mondial de vânzări muzicale pe 2025. „O realizare istorică”. Top 10
Film Now
Robert Pattinson, de nerecunoscut cu perucă blondă și machiat intens. Cum a apărut actorul alături de Zendaya
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Câte pensii limită de vârstă, de invaliditate, urmaș sub 2.000 lei sunt în România? Dar peste 5.000 de lei?
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Gestul discret făcut de Johnny Depp pentru Eric Dane, în lupta devastatoare cu boala: "Voia să îi ia o povară...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...