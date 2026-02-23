Un joc video celebru ar putea reduce amintirile traumatice și simptomele PTSD, arată un studiu suedez

Jocul Tetris ar putea reduce semnificativ amintirile intruzive asociate traumelor și simptomele tulburării de stres post-traumatic (PTSD), potrivit unui studiu realizat de cercetători din Suedia și publicat în revista The Lancet Psychiatry. O intervenție scurtă, bazată pe activarea zonelor vizuale și spațiale ale creierului, a dus la scăderea considerabilă a flashback-urilor în rândul participanților.

Studiul s-a concentrat pe tratarea amintirilor intruzive, vii și nedorite ale unor experiențe traumatice, un simptom central al tulburării de stres post-traumatic (PTSD), relatează Euronews.

Tratamentul, numit Imagery Competing Task Intervention (ICTI), a fost dezvoltat la Universitatea Uppsala din Suedia, în colaborare cu organizația de cercetare P1vital, și testat împreună cu Universitatea Cambridge și Universitatea Oxford.

Trauma psihologică, precum asistarea la o moarte neașteptată sau trăirea unui episod violent, poate provoca amintiri intruzive care persistă zile sau ani și afectează sănătatea mentală și fizică a oamenilor. Aceste amintiri, cunoscute frecvent sub denumirea de „flashback-uri”, sunt rememorări involuntare și recurente care apar brusc în minte, de obicei sub forma unor imagini vizuale ale traumei.

„Chiar și o singură amintire intruzivă, trecătoare, a unei traume din trecut poate avea un impact puternic în viața de zi cu zi, captând atenția și expunând persoana la emoții nedorite și copleșitoare”, a declarat coordonatoarea studiului, Emily Holmes, profesor de psihologie la Universitatea Uppsala.

Ea a adăugat că, prin diminuarea componentei intruzive a acestor amintiri senzoriale prin această intervenție vizuală scurtă, oamenii experimentează mai puține imagini traumatice care revin sub formă de flashback-uri.

Echipa de cercetare s-a concentrat pe cadre medicale care au trăit evenimente traumatice la locul de muncă în timpul pandemiei de COVID-19. Participanții au fost împărțiți în trei grupuri:

primul a utilizat intervenția mentală;

al doilea a ascultat muzică clasică;

al treilea a primit tratamentul obișnuit.

Studiul a arătat că ICTI a redus substanțial numărul amintirilor intruzive, de la o medie de 14 pe săptămână la doar una pe săptămână după patru săptămâni, de zece ori mai puține decât în cazul participanților din celelalte grupuri. La șase luni după studiu, 70% dintre persoanele din grupul care a beneficiat de noul tratament nu mai aveau deloc amintiri intruzive.

„Intervenția noastră se concentrează pe imaginația mentală, nu pe cuvinte, și este concepută pentru a fi cât mai blândă, scurtă și practică, astfel încât să se potrivească în viața activă a oamenilor”, a adăugat Holmes.

Cum funcționează tratamentul

Componenta principală a intervenției este jocul video Tetris, în care jucătorii trebuie să rotească și să potrivească forme de dimensiuni diferite într-o grilă. În prima etapă, participanții își reaminteau pe scurt experiența traumatică, fără a fi nevoiți să o descrie în detaliu.

Apoi erau instruiți să folosească rotația mentală o abilitate cognitivă ce implică „ochiul minții”. Ulterior, aplicau această abilitate în timpul jocului Tetris, într-un ritm mai lent, în sesiuni de aproximativ 20 de minute.

Metoda urmărește să ocupe zonele vizuale și spațiale ale creierului, concurând astfel cu imaginile traumatice și reducând intensitatea, impactul emoțional și frecvența acestora. Cercetătorii au constatat că tratamentul nu doar că reduce imaginile intruzive, ci îmbunătățește și simptomele generale ale PTSD.

Reducerea amintirilor intruzive are un efect benefic și asupra altor simptome asociate tulburării, arată studiul. Nivelurile de anxietate și depresie, precum și funcționarea generală, s-au îmbunătățit până în a patra săptămână, indiferent de severitatea inițială a PTSD la participanți.

