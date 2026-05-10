Mișcarea nu ajută doar corpul, ci și creierul. Este rezultatul unui studiu care arată că sportul pune în mișcare un mecanism natural, care elimină toxinele și „deșeurile" din creier. În plus, practicarea unui sport, chiar și moderat, îmbunătățește calitatea somnului, concentrarea și echilibrul emoțional, spun psihologii.

O simplă plimbare, alergare sau câteva minute de mișcare zilnică ar putea avea efecte miraculoase asupra sănătății creierului. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Pennsylvania spun că sportul pune în circulație lichidul cefalorahidian, substanța care protejează și curăță creierul.



„Mulsculatura abdominală determină contracția, apasă pe vasele mari din corp și lichidul cefalorahidian circulă”, explică psihiatrul Maria Cristache.

„Specialiștii spun că o plimbare scurtă ne ajută să gândim mai limpede. Deși acest tip de mișcare este unul moderat, poate preveni afecțiunile neurologice”, transmiste jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Aceste toxine invadează creierul, îl agresează. Se ajunge uneori la leziuni grave, lacunarisme, amiloid, suportul pe care se grefează Alhzeimerul, la distrugerea substanței reticulate, a pomului care ține creierul în poziție normală și se ajunge la Parkinson”, completează medicul Maria Cristache.

Odată cu vremea însorită, parcurile din marile orașe s-au umplut de oameni dornici să facă sport. Sebastian și câinele lui, Cezar, ies zilnic la plimbare.

„În momentul în care ieși afară, în natură, te bucuri de aer proaspăt, starea ta de zi cu zi devine mai bună. Pentru sănătatea noastră, consider că ar fi bine să ne plimbăm și să facem mișcare pe cât mai des posibil”, spune Sebastian.



„În fiecare zi vin în parc, mă plimb o oră, o oră jumate și după revin la activitatea normală”, mărturisește o doamnă.

„Ajută foarte mult la dezvoltare, te relaxează”, completează un băiat.

„Nu-mi place să stau la televizoare, calculatoare. La vârsta mea de 73 de ani, merită să mă plimb cu bicicleta”, spune un bunic.

„E binevenită în fiecare zi o mică plimbare”, concluzionează altcineva.

Psihologii spun că practicarea unui sport, chiar și moderat, îmbunătățește calitatea somnului, concentrarea și echilibrul emoțional.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia