Live TV

Video Sportul, minune pentru creier. Cum poate ajuta mișcarea la curățarea toxinelor și prevenirea unor boli ca Alzheimer sau Parkinson

Data publicării:
femeie care face sport
Sportul pune în mișcare un mecanism natural, care elimină toxinele și „deșeurile" din creier. Credit foto: Guliver/Getty Images

Mișcarea nu ajută doar corpul, ci și creierul. Este rezultatul unui studiu care arată că sportul pune în mișcare un mecanism natural, care elimină toxinele și „deșeurile" din creier. În plus, practicarea unui sport, chiar și moderat, îmbunătățește calitatea somnului, concentrarea și echilibrul emoțional, spun psihologii.

O simplă plimbare, alergare sau câteva minute de mișcare zilnică ar putea avea efecte miraculoase asupra sănătății creierului. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Pennsylvania spun că sportul pune în circulație lichidul cefalorahidian, substanța care protejează și curăță creierul.

„Mulsculatura abdominală determină contracția, apasă pe vasele mari din corp și lichidul cefalorahidian circulă”, explică psihiatrul Maria Cristache.

„Specialiștii spun că o plimbare scurtă ne ajută să gândim mai limpede. Deși acest tip de mișcare este unul moderat, poate preveni afecțiunile neurologice”, transmiste jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Aceste toxine invadează creierul, îl agresează. Se ajunge uneori la leziuni grave, lacunarisme, amiloid, suportul pe care se grefează Alhzeimerul, la distrugerea substanței reticulate, a pomului care ține creierul în poziție normală și se ajunge la Parkinson”, completează medicul Maria Cristache.

Odată cu vremea însorită, parcurile din marile orașe s-au umplut de oameni dornici să facă sport. Sebastian și câinele lui, Cezar, ies zilnic la plimbare.

„În momentul în care ieși afară, în natură, te bucuri de aer proaspăt, starea ta de zi cu zi devine mai bună. Pentru sănătatea noastră, consider că ar fi bine să ne plimbăm și să facem mișcare pe cât mai des posibil”, spune Sebastian.

„În fiecare zi vin în parc, mă plimb o oră, o oră jumate și după revin la activitatea normală”, mărturisește o doamnă.

„Ajută foarte mult la dezvoltare, te relaxează”, completează un băiat.

„Nu-mi place să stau la televizoare, calculatoare. La vârsta mea de 73 de ani, merită să mă plimb cu bicicleta”, spune un bunic.

„E binevenită în fiecare zi o mică plimbare”, concluzionează altcineva.

Psihologii spun că practicarea unui sport, chiar și moderat, îmbunătățește calitatea somnului, concentrarea și echilibrul emoțional.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
petru-avram captura recorder
2
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ana maria barbosu in timpul exercitiului la sol
Prima reacție a gimnastei Ana Maria Bărbosu după anunțul oficial ITA privind suspendarea sa. „Ca să fie clar”
donald trump
Trump glumește că face mult sport: Fac exerciții cam un minut pe zi, maxim. Dacă am noroc
neanderthal homo sapiens
Creierul neanderthalienilor nu explică dispariția lor misterioasă. Diferențele față de Homo sapiens, mai mici decât se credea (studiu)
3d neuron cells
Un centru de date va fi alimentat, în premieră, de neuroni umani crescuți în laborator
grâu pe un câmp cu o centrală electrică care poluează în fundal
Forța invizibilă care face alimentele mai puțin hrănitoare: De ce „foamea ascunsă” este un pericol chiar și pentru cei care au ce mânca
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-08 at 14.52.17
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile...
vladimir putin
Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar pune o...
suspendare primarii covasna
„Asta nu e o politică: a tăia”. Concedierile din primării, suspendate...
rachete tomahawk lansate de pe mare și de la sol
Capacitatea militară care pune Europa într-un mare dezavantaj față de...
Ultimele știri
Românii își decorează casele și terasele cu plante exotice. Care sunt cele mai populare soiuri: „Rezistă foarte bine la noi în țară”
Schimbarea pașaportului în 2026: Acte necesare, costuri și procedura pentru eliberarea unui nou document
Afaceri profitabile cu miros și aromă de lavandă. Cum a reușit planta decorativă să devină astăzi ingredient în prăjituri și cosmetice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București...
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă