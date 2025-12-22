Live TV

Video „E o amintire care rămâne pe viață”. Românii renunță la darurile clasice pentru experiențele cadou. Ce variante au

Data publicării:
experiente cadou
47% dintre români preferă să ofere amintiri pe viață, în locul lucrurilor împachetate. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Darurile clasice de Crăciun sunt înlocuite, anul acesta, cu unele inedite. Experiențele cadou reprezintă noua modă printre români: 47% preferă să ofere amintiri pe viață, în locul lucrurilor împachetate la propriu. Printre acestea se numără salturile cu parașuta, excursiile în diferite destinații sau voucherele la ateliere de creație.

Pentru fanii Top Gun, visul poate deveni realitate. Câteva ore în pielea lui Tom Cruise, la manșa unui avion, pot fi cadoul ideal de Crăciun. Experiența într-un simulator de zbor poate fi perfectă nu doar pentru pasionați, ci și pentru cei cu aviofobie.

„Nu pot uita experiența unui părinte de peste 80 de ani, care nu călătorise niciodată cu avionul. Copiii lui s-au hotărât să îi facă cadou o experiență într-un simulator de zbor, sa vadă și el ce înseamnă să zbori cu avionul. Și a rămas profund impresionat cum arată o mașinărie de zbor, pe care el o vedea pe cer. Cea mai basic experiență pleacă de la 100 de euro pentru o singură ședintă, în care ai parte doar o oră, dar le recomand să cumuleze două ședințe”, spune Alexandru Geică, reprezentantul companiei.

Săriturile cu parașuta par a fi alegerea perfectă pentru iubitorii de adrenalină.

„Scade valoarea obiectelor și crește mult valoarea experiențelor și cred că, în momentul în care primești experiența și te duci să o practici, e o amintire care rămâne pe viață și treaba asta e neprețuită! Tarifele pentru saltul în tandem varianză intre 1.390 și 1.990 lei. În principiu, diferența e dată de partea de filmare. Poti opta pentru un cameran extern, un alt parașutist care vine și te însoțește pe tot timpul căderii libere și filmează fiecare moment”, spune Radu Ioniță, instructor de parașutism.

Cei care vor să ofere experiențe creative au la îndemână vouchere la ateliere de creație: pictură, sculptură, olărit.

„Sunt din ce în ce mai mulți oameni care preferă să ofere cadou experiențe. Am văzut asta de-a lungul anului, chiar cei mai mulți au fost anul asta. Lecția ține o oră și poți realiza două obiecte în timpul respectiv”, explică Andra Achim, artist vizual.

Lista cadourilor inedite este, însă, mai lungă.

„Le-am făcut copiilor cadou o excursie în Grecia, pentru că și-au dorit mult să meargă și m-am gândit că sigur e un cadou frumos”, povestește un domn.

Datele arată că, în 2025, 47% dintre cumpărători oferă cadou-experiențe. În creștere cu 8 procente față de anul trecut.

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
3
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Rețete de sarmale pentru Crăciun. Foto Getty Images
4
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Digi Sport
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masa de Craciun goala
Sărbători sub semnul austerității. Bate vântul în multe dintre hotelurile și pensiunile din țară: „Lumea preferă să stea pe lângă casă”
masini impodobite
Noua modă de sezon: pomi de Crăciun pe patru roți. Șofer: „Toată lumea zâmbește, mă filmează, mă postează pe internet”
pompier isu botosani
Gestul nobil al unui pompier din Botoșani: a oferit casa moștenită unei familii cu șapte copii
cozonaci ambalati
ROMPAN: Peste 7 milioane de cozonaci vor fi produși în comerț în perioada Sărbătorilor. Cu cât se măresc prețurile
bucuresti ceata vremea
Prognoza meteo pentru weekend și zilele următoare. Meteorologii spun că de Crăciun ar putea ninge în anumite zone
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au...
nicusor dan bis
Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu magistrații, la Palatul...
trump
Ce se întâmplă cu „epoca de aur” promisă de Donald Trump pentru...
nicusor dan 1
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Ultimele știri
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive”
James Ransone s-a sinucis. Actorul, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” și „It: Chapter Two”, avea 46 de ani
O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
Frații Nando și Dani Mocanu și-au împodobit apartamentul și se pregătesc de sărbători în Italia. Ce se...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid: „E semnat!”
Adevărul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Playtech
Vânzare cu certificatul de moștenitor. În ce condiţii se poate face
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face.” Câștiguri de până...
Newsweek
„Am fost concediat cu 5 ani înainte de pensie. Am aplicat la 900 slujbe, fără succes”. Coșmarul vârstnicilor
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...