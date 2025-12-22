Darurile clasice de Crăciun sunt înlocuite, anul acesta, cu unele inedite. Experiențele cadou reprezintă noua modă printre români: 47% preferă să ofere amintiri pe viață, în locul lucrurilor împachetate la propriu. Printre acestea se numără salturile cu parașuta, excursiile în diferite destinații sau voucherele la ateliere de creație.

Pentru fanii Top Gun, visul poate deveni realitate. Câteva ore în pielea lui Tom Cruise, la manșa unui avion, pot fi cadoul ideal de Crăciun. Experiența într-un simulator de zbor poate fi perfectă nu doar pentru pasionați, ci și pentru cei cu aviofobie.

„Nu pot uita experiența unui părinte de peste 80 de ani, care nu călătorise niciodată cu avionul. Copiii lui s-au hotărât să îi facă cadou o experiență într-un simulator de zbor, sa vadă și el ce înseamnă să zbori cu avionul. Și a rămas profund impresionat cum arată o mașinărie de zbor, pe care el o vedea pe cer. Cea mai basic experiență pleacă de la 100 de euro pentru o singură ședintă, în care ai parte doar o oră, dar le recomand să cumuleze două ședințe”, spune Alexandru Geică, reprezentantul companiei.

Săriturile cu parașuta par a fi alegerea perfectă pentru iubitorii de adrenalină.

„Scade valoarea obiectelor și crește mult valoarea experiențelor și cred că, în momentul în care primești experiența și te duci să o practici, e o amintire care rămâne pe viață și treaba asta e neprețuită! Tarifele pentru saltul în tandem varianză intre 1.390 și 1.990 lei. În principiu, diferența e dată de partea de filmare. Poti opta pentru un cameran extern, un alt parașutist care vine și te însoțește pe tot timpul căderii libere și filmează fiecare moment”, spune Radu Ioniță, instructor de parașutism.

Cei care vor să ofere experiențe creative au la îndemână vouchere la ateliere de creație: pictură, sculptură, olărit.

„Sunt din ce în ce mai mulți oameni care preferă să ofere cadou experiențe. Am văzut asta de-a lungul anului, chiar cei mai mulți au fost anul asta. Lecția ține o oră și poți realiza două obiecte în timpul respectiv”, explică Andra Achim, artist vizual.

Lista cadourilor inedite este, însă, mai lungă.

„Le-am făcut copiilor cadou o excursie în Grecia, pentru că și-au dorit mult să meargă și m-am gândit că sigur e un cadou frumos”, povestește un domn.

Datele arată că, în 2025, 47% dintre cumpărători oferă cadou-experiențe. În creștere cu 8 procente față de anul trecut.

Editor : Izabela Zaharia