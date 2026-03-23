Alături de părinții lor, copiii învață să se descurce în lumea banilor

Destiny Park, locul în care cei mici învață prin joacă, acordă o atenție specială educației financiare, un domeniu extrem de important în viața fiecăruia dintre noi. În mod special, în această săptămână, copiii au învățat despre ce ar trebui să facă ca să economisească sau să investească bani prin intermediul unor provocări prin care au trecut alături de părinți.

„Săptămâna aceasta este dedicată educației financiare. Noi facem educație financiară cu copiii oricum, încă de la începutul Destiny Park, dar este o săptămână specială în care atât copiii, cât și părinții primesc diverse provocări. Vrem să-i obișnuim pe copii și pe cei mari cu ideea de a fi mai educați, de a învăța mai multe lucruri despre situația lor financiară și despre ce ar trebui să facă ca să strângă banii sau să investească”, a declarat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

De asemenea, în această săptămână, la Destiny Park au fost întâmpinate cu jocuri dedicate Ziua Fericirii și cea dedicată sănătății orale.

Editor : A.D.V.