Orange Blue, momente pline de energie și muzică

În această săptămână, în cadrul unui nou eveniment special desfășurat în seria „Destiny Magic Moments”, la Destiny Park - singurul parc de edutainemnet din România -, cei mici s-au bucurat de concertul unei trupe mult-îndrăgite: Orange Blue.

„Este deja a doua oară când avem concert la Destiny... Ne-am simțit ca de fiecare dată, mega energici, pentru că publicul este... energic, da? Ne-a plăcut foarte mult și o să mai venim neapărat. Chiar și nechemați o să revenim!”, au declarat membrii trupei Orange Blue.

Săptămâna viitoare, invitații „Destiny Magic Moments” vor fi cei din Familia Melini, care vă lansează o invitație la o călătorie plină de aventuri și multă muzică bună.

