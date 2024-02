Fotografia virală pentru care un român a fost premiat la un renumit concurs internațional. "Mulți spun că e o balenă sau un dragon"

100.000 de grauri sunt surprinși în fotografia care face înconjurul lumii și care este realizată de un român stabilit în Germania. Daniel Dencescu a povestit, într-un interviu exclusiv realizat de jurnalistul Digi24 Andreea Burghelea, cum a făcut poza care a obținut locul 4 la concursul „Fotografia anului de natură sălbatică”.

Corporatistul din Craiova, pasionat de fotografie, ne-a împărtășit și un secret: deși mulți au spus că i-a luat patru ore să surprindă cadrul perfect, în realitate, a făcut minunea în doar 15 minute. Dar, a studiat zborul graurilor mai bine de 200 de ore.

Daniel Dencescu: "Am avut zile în care am văzut 30 de secunde stolurile de grauri sau am avut zile in care am văzut 30 de minute. În momentul în care își caută loc de adăpost, atunci vin toate păsările răpitoare să îi atace și în momentul acela încep acele dansuri în cer

În fotografia respectivă au fost 100.000 de grauri.

Eu urmăresc pasărea răpitoare ca să știu dacă atacă. Atunci când atacă, declanșez fotografia mea

Fotografiile în sine nu sunt manipulate în niciun fel.

Am început în 2008 în România la București cu fotografia de stradă și de portret, apoi mai târziu când m-am mutat în Germania, în 2012 am început cu fotografia abstractă pe vreme mohorâtă.

M-am specializat pe fotografia cu stolurile de grauri acum 8 ani de zile când pe malul Tigrului la Roma am fotografiat un stol de grauri într-o formă de îngeri și am considerat că este un semn de la Dumnezeu să continui cu seria asta mai departe.

Îmi place să las persoanele să vadă singure ce vor. Eu nu am spus niciodată că este o pasăre, sunt foarte multe persoane care spun că este o balenă sau un dragon și asta face fotografia mult mai interesantă.

Au fost trimise 50.000 de fotografii, dintre care juriul de la muzeu a selectat 25 și apoi a început o nouă jurizare din partea publicului din lumea întreagă. Neoficial, fotografia mea a terminat pe locul 3, dar muzeul premiază primele 5."



