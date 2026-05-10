Video Românii își decorează casele și terasele cu plante exotice. Care sunt cele mai populare soiuri: „Rezistă foarte bine la noi în țară”

Românii caută nu doar un decor modern, ci și o stare de relaxare și confort. Credit foto: Guliver/Getty Images

Plantele exotice au devenit extrem de populare în apartamente și case, iar cererea pentru specii precum palmierii de interior sau ficușii tropicali este în continuă creștere. Plantele sunt ușor de întreținut și rezistă foarte bine la clima noastră, spun specialiștii. 

„Strugurele, mai exact, este un fruct specific palmierilor. Prin aceste fructe, el se înmulțește. Un palmier de genul - Trachycarpus Fortunei - crește între 7 și 8 centimetri pe an”, explică Sorin Marius, proprietarul unei sere din Gorj.

Palmieri, lămâi, măslini - sunt doar câteva dintre plantele care aduc aerul exotic chiar la noi acasă.

„Chiar dacă pare greu de crezut, palmierii pot să fie crescuți și în interiorul apartamentelor. Cel mai important este ca aceștia să nu fie udați foarte mult”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Pentru că vara este la un pas distanță, oamenii au început să-și amenajeze terasele.

„Au fost foarte iubiți palmierii, soiul acesta mai exact, Trachycarpus Fortunei. Este un soi care rezistă foarte bine la noi în țară, la îngheț, nu are nicio problemă. Toată lumea îl caută pentru terase, pentru piscine”, mai spune Sorin Marius.

Cei care vând astfel de plante spun că oamenii caută nu doar un decor modern, ci și o stare de relaxare și confort.

„Lămâiul Medica se numește. Este un lămâi cu lămâi foarte mari. Face un soi de lămâi de ajung chiar și la 800 de grame, chiar la un kilogram ajunge o lămâie. Avem Photinia pe tijă, pomișor. Este o plantă care se face roșie primăvara și toamna și ea rămâne în tot restul anului verde. Niciodată nu-i cade frunza”, explică Sorin Marius.

„Am cumpărat 10 palmieri. Vreau să-mi creez un colț mai modern”, mărturisește un client.

„Am cumpărat patru bucăți de Catalpa, pentru o investiție”, spune altcineva.

Chiar și în parcurile din orașe găsim astfel de plante. La Motru, în Gorj, de exemplu, autoritățile au plantat cinci palmieri.

„Suntem în apropierea Catedralei Ortodoxe, unde se oficiază căsătoriile și foarte mulți tineri au ales și aleg să-și facă fotografii de cuplu în preajma lor”, constată primarul localității Motru, Valentin Alupoaie.

Prețurile pornesc de la 50 de lei.

reporter: Anamaria Ianc

Editor : Izabela Zaharia

